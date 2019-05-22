МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Численность официально безработных россиян с 8 по 15 мая снизилась на 2,4% — до 786,3 тысячи человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

"С 8 по 15 мая 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2,4 % и составила 786,31 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю число безработных граждан снизилось в 80 регионах РФ. Наибольшее снижение наблюдалось в Курганской, Оренбургской, Сахалинской, Томской, Тульской, Челябинской областях, Еврейской автономной области, Алтайском, Забайкальском краях, Республике Марий Эл.

Рост численности безработных наблюдался в Ленинградской, Рязанской, Саратовской областях, Чеченской Республике.

В Пензенской области число безработных не изменилось.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 15 мая суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 108162 человека.

В пресс-службе Минтруда добавили, что 15 мая уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 1% от численности экономически активного населения. Также, по данным ведомства, по состоянию на 15 мая работодатели заявили в органы службы занятости 1,56 миллиона вакансий.

Задолженность по зарплате в РФ стабилизировалась на уровне 2,8 млрд руб>>>