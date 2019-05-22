ПАРИЖ, 22 мая /ПРАЙМ/. Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) выразила обеспокоенность в связи с уходом ряда журналистов из газеты "Коммерсант".

Ранее группа журналистов "Коммерсанта" объявили, что покидают издание из-за увольнения Ивана Сафронова и Максима Иванова после статьи о возможной смене главы СФ Валентины Матвиенко. По словам главного редактора "Коммерсанта" Владимира Желонкина, это связано с нарушением редакционных стандартов. Коллектив газеты заявил, что считает давлением на свободу слова увольнение коллег, которое им объяснили требованием акционера. Представитель акционера ИД "Коммерсантъ" Алишера Усманова заявил, что тот не вмешивается в редакционную политику и не принимает решений об увольнении. Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".

"Репортеры без границ" выражают обеспокоенность новым ударом по редакционной независимости российских журналистов и выражают полную их поддержку", — говорится в заявлении на сайте организации.

Также "Репортеры без границ" выразили поддержку "журналистам, объединившимся для защиты принципов независимой? и свободной? прессы".