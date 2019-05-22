МЕХИКО, 22 мая /ПРАЙМ/. Суд в США подтвердил решение о выплате Венесуэлой примерно 500 миллионов долларов по иску американского производителя стеклотары Owens-Illinois в качестве компенсации за национализацию активов в 2010 году, сообщило агентство Рейтер.

Это решение было принято еще в 2015 году, однако компания так и не смогла получить компенсацию.

Судья Эми Бермэн в Вашингтоне отклонила просьбу лидера Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо о предоставлении отсрочки по разбирательству на 120 дней, чтобы дать его команде "необходимое время для оценки своей позиции по этому и другим делам".

Компании должны быть выплачены 372,5 миллиона долларов компенсации плюс проценты и компенсация судебных расходов. Судья приняла предложенную командой Гуаидо более низкую ставку по расчеты процентов по неуплате.

Ранее стало известно, что Owens-Illinois в попытке получить компенсацию за национализацию обратился в суд с просьбой отменить передачу в залог "Роснефти" акций Citgo — базирующейся в США дочерней компании венесуэльской PDVSA.

По данным СМИ, Owens-Illinois подала иск к "Роснефти" и банкам-попечителям в рамках облигационного свопа с инвесторами на сумму 2,8 миллиарда долларов, пытаясь лишить их прав на находящиеся в залоге акции Citgo. 49,9-процентная доля PDVSA в ее американском подразделении Citgo Petroleum выступает в качестве обеспечения долговых обязательств перед "Роснефтью".

Ряд североамериканских компаний судебным путем пытаются получить в США компенсацию за национализацию активов в Венесуэле, добиваясь продажи активов Citgo. Среди них канадская горнодобывающая компания Crystallex International, российско-канадская Rusoro Mining.