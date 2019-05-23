МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. "Яндекс" создал должность управляющего директора группы компаний "Яндекса", ее занял Тигран Худавердян, до этого возглавлявший "Яндекс.Такси", говорится в сообщении интернет-компании.

Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний на посту генерального директора, который он занимает с момента основания "Яндекса".

"Тигран очень давно работает в "Яндексе", знает бизнес вдоль и поперек и пользуется уважением в компании. Благодаря тому, что Тигран займется текущим руководством в должности управляющего директора, я смогу сконцентрироваться на более широких стратегических задачах", — приводятся в сообщении слова Воложа.

Худавердян пришел в "Яндекс" в апреле 2006 года. Он руководил несколькими сервисами, включая "Яндекс.Браузер" и "Яндекс.Навигатор". В 2015 году он перешел в "Яндекс.Такси" на должность гендиректора, и в 2018 году, когда "Яндекс" и Uber объединили свои бизнесы онлайн-заказа такси в России и соседних странах, возглавил новую компанию.

Вместо него генеральным директором объединенной компании "Яндекс.Такси" станет Даниил Шулейко, который работает в "Яндексе" с 2015 года и занимал должность операционного директора с момента объединения бизнесов.

"Управление бизнесом "Такси" переходит в руки Даниила. Даниил — успешный предприниматель. Он прекрасно зарекомендовал себя на должности операционного директора объединенной компании и будет отличным руководителем, который сможет воплотить в жизнь амбициозные планы сервиса по росту", — отметил Волож.

В сообщении также говорится, что Михаил Парахин, директор по технологиям компании "Яндекс" и руководитель поискового портала, возвращается в СШA вместе с семьей после пяти лет работы в компании. Он будет работать в "Яндексе" до августа 2019 года.

"После отъезда он продолжит помогать компании на уровне совета директоров", — отмечается в сообщении.