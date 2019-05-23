МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроекты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2018 год",…"Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2018 год",…О проекте федерального закона "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на заседании также планируется обсудить ход реализации и эффективность государственных программ РФ по итогам 2018 года.

Также планируется рассмотреть проект о новой редакции положения об экспертном совете при правительстве РФ. В качестве органа управления экспертным советом определяется коллегия с численным составом не более 15 человек. Основная деятельность совета — экспертиза экономических и социальных вопросов работы правительства, экспертное сопровождение нацпроектов — будет проводиться в созданных коллегией рабочих группах. Кураторство работы совета закрепляется за руководителем аппарата правительства.

В 2017 году бюджет ПФР был исполнен по доходам на 8,260 триллиона рублей (9% к ВВП), по расходам — 8,319 триллиона рублей (также 9% к ВВП). Дефицит бюджета фонда составил 59,4 миллиарда рублей.

Бюджет ФСС — по доходам 691,8 миллиарда рублей, по расходам — 670,8 миллиарда рублей, с профицитом 21 миллиард рублей. При этом фактическое исполнение бюджета ФСС по доходам составило 107,7% к плану, по расходам — 98,2%.

Бюджет ФОМС был исполнен по доходам на 1,737 триллиона рублей, по расходам — 1,655 триллиона рублей, с профицитом 82,173 миллиарда рублей. По доходам бюджет фонда в 2017 году исполнен на 4,8% больше, чем в 2016 году, а по расходам — на 4,1%.