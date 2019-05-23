МЕХИКО, 23 мая /ПРАЙМ/. Мебельный концерн IKEA откроет первый магазин в Мексике осенью 2020 года, сообщил на пресс-конференции менеджер по розничной торговле по стране Малкольм Прюис.

Магазин будет располагаться в восточной части Мехико, его площадь составит 23 тысячи квадратных метров. Также IKEA намерена начать онлайн-продажи своих товаров в стране и открыть при магазине ресторан шведской кухни.

В прошлом году IKEA заявила о планах выхода на рынок континентальной Латинской Америки – в 2020 году компания планирует открыть магазин в Чили, за ней последуют Колумбия и Перу. Однако пока не ясно, какой именно магазин станет для компании первым в Латинской Америке.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 50 странах мира. Головной офис находится в Делфте (Нидерланды). Объем продаж в 2018 году составил 39 миллиардов евро.