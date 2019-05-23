ИННОПОЛИС (Татарстан), 23 мая /ПРАЙМ/. Около 83% данных компаний в мире к 2020 году будут храниться в "облаке", в целом рынок облачного хранилища вырастет на 30%, заявил генеральный директор "Кометрика", заместитель генерального директора ООО "Форпост" Дмитрий Петров в ходе презентации дорожной карты по развитию технологии больших данных.

"Прогнозируется, что рынок облачного хранилища возрастет на 30% и достигнет размеров целевого рынка более чем на 92 миллиарда долларов к 2020 году. 83% данных компаний будет храниться в облаке к 2020 году", — сказал он, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2019).

Эксперт отметил, что вместимость центров хранения данных возрастет к 2020 году до 1,8 зетабайтов.

В создании дорожной карты приняли участие около 250 человек. Согласно представленному документу, технология "больших данных" была разделена на четыре субтехнологии: сбора данных, хранения данных, обработки и управления данными и вывода (отображения) данных.

"Большая часть субтехнологий "больших данных" развивается внутри различных отраслей, поэтому основными инвесторами в технологические решения являются компании, которые в рамках внутренней цифровизации и своих IT-стратегий накапливают и обрабатывают данные", — добавил Петров.