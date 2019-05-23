ПАРИЖ, 23 мая /ПРАЙМ/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в четверг на переговорах в Париже с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо отметил поддержку Парижем работы ЕС по модернизации организации, говорится в коммюнике французского ведомства.

"Министр подтвердил приверженность Франции открытой и многосторонней торговой системе, основанной на правилах, гарантом которых является ВТО", — отмечается в коммюнике.

"Он напомнил о полной поддержке Францией работы Европейского союза по модернизации организации для усиления правил по улучшению борьбы против нечестных торговых практик и обеспечения справедливых условий конкуренции во всем мире; повышения транспарентности и функционирования ВТО как форума для переговоров; сохранения механизма по урегулированию споров в рамках организации", — сообщается в коммюнике.