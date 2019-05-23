МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Индонезия призывает Россию инвестировать в свою инфраструктуру и промышленности, сообщил РИА Новости индонезийский министр планирования развития Бамбанг Броджонегоро.

"Мы открыты для прямых иностранных инвестиций, на данный момент мы уже получили ПИИ (прямые иностранные инвестиции) от наших соседей в Азии и от некоторых (стран – прим. ред.) в западной Европе. В последнее время мы видим (инвестиции – прим. ред.) от таких стран, как Китай и Россия… Мы уже пригласили Россию принять участие в секторе инфраструктуры и производства. Я думаю, у России есть хорошие товары, которые не производит Индонезия, и мне кажется, это хорошо не только для экспорта и импорта, но и для инвестирования России в Индонезию", — заявил министр.

Броджонегоро добавил, что нынешний план по восстановлению экономики с бюджетом в 412 миллиардов долларов сфокусируется на развитии инфраструктуры и людских ресурсов.

"Эта сумма рассчитана на пять лет реализации плана. Мы собираемся продолжать создание инфраструктуры, поскольку для (транспортного – прим. ред.) сообщения в нашей стране все ещё требуется инфраструктура. Другая часть пойдет на улучшения наших людских ресурсов – не только образования в целом, но и профессионального, в частном", — сообщил Броджонегоро.

Ранее Индонезия обнародовала план с бюджетом в 412 миллиардов долларов, в соответствии с которым в стране будут построены 25 аэропортов и новые электростанции.