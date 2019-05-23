ВАШИНГТОН, 23 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп допускает, что ситуация с китайской компанией Huawei, сотрудничество с которой недавно было запрещено для американских компаний, может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет заключено.

Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

"Huawei – это нечто очень опасное. Посмотрите, что они делали с точки зрения безопасности, с военной точки зрения – это очень опасно. Есть возможность, что Huawei будет включена в каком-то виде в торговое соглашение, если оно будет, в каком-то виде или в какой-то части этого соглашения", — заявил Трамп журналистам.