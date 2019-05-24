МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Выпускное платье обойдется российским девушкам в среднем почти в 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса объявлений "Юла".

"Юла" отмечает, что интерес пользователей сервиса к нарядам на выпускной в апреле вырос в 15 раз по сравнению с началом года.

"Оказалось, что с приближением выпускного сезона стоимость выпускных платьев снижается. Так, если в январе наряд можно было купить в среднем за 4,32 тысячи рублей, то в апреле уже за 3,73 тысячи рублей — на 14% дешевле. Интересно, что каждый пятый продавец платьев сделал скидку на свой товар", — рассказали в "Юле".

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (в среднем 7,08 тысячи рублей), Владивостоке (6,37 тысячи) и Воронеже (6,09 тысячи рублей). "Бюджетнее" всего покупка наряда на выпускной обойдется девушкам из Челябинска (1,97 тысячи рублей), Ижевска (1,84 тысячи) и Перми (1,68 тысячи рублей).

Интересно, что услуга проката при этом оказывается дешевле покупки нового платья всего на 9%. Такая аренда на "Юле" в среднем стоит 3,39 тысячи рублей в сутки, рассказали в компании.