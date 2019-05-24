(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— У Александра Лукашенко закачалась "Дружба" — Белоруссия надеется на поставки нефти из Казахстана — Накануне сложных переговоров с Россией о компенсациях за загрязненную нефть в трубопроводе "Дружба" Белоруссия подняла вопрос о закупках сырья в Казахстане. Такие поставки технически возможны, хотя и менее выгодны для Минска, чем беспошлинная российская нефть. Привлекательность альтернативных источников будет расти из-за налогового маневра в РФ. Но пока, по данным "Ъ", казахстанские компании не проявляют энтузиазма в отношении поставок в Белоруссию.

— Ода наградости — Кто кого прославлял в Екатерининском зале Кремля — 23 мая президент России Владимир Путин вручил государственные награды большой группе соотечественников. Специальный корреспондент "Ъ" удивлялся тому, как все без исключения лауреаты служат: либо в театре, либо России, либо просто служат.

— Александр Бастрыкин реабилитировал МВД — Прекращено уголовное дело о злоупотреблениях в интеллектуальной системе полицейского ведомства — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование фигурантов громкого уголовного дела о коррупции и должностных злоупотреблениях при создании интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД РФ. Следствие и ФСБ предполагали, что действиями обвиняемых, в том числе чиновника министерства Андрея Нечаева и руководителей двух крупных IT-компаний, ведомству был причинен ущерб на 1,4 млрд руб. В итоге за ними признано право на реабилитацию и возмещение ущерба.

— Клиенты банков зачитались СМС — Новый метод аутентификации может оказаться небезопасным — Как выяснил "Ъ", сотрудники банков все чаще запрашивают по телефону у клиентов коды из отправленных им СМС-сообщений для дополнительной аутентификации. В банках считают это безопасным, поясняя, что в сообщениях указывают, какие из кодов можно называть, а какие нет. Но эксперты по информбезопасности предупреждают — при том, что мошенники все чаще звонят с подмененных номеров, привычка называть коды может обернуться для клиентов банков массовыми потерями средств.

— Экономическому росту требуются модели — Минэкономики все еще ищет способы разогнать темпы увеличения ВВП — Модель экономического роста, которая способна разогнать темпы увеличения российского ВВП до уровня, необходимого для вхождения РФ в пятерку крупнейших экономик мира, пока окончательно не сформирована. Такое признание глава Минэкономики Максим Орешкин 23 мая сделал на расширенном заседании коллегии ведомства. Для ускорения темпов роста требуется существенное усиление инвестиционной активности — нынешних 4% прироста инвестиций для этого недостаточно.

— Гибрид ОСАГО и каско подождет — Его обсуждение откладывают до либерализации тарифов — Обсуждение властями идеи совмещения полисов ОСАГО и каско — оно инициировано премьер-министром Дмитрием Медведевым — свелось к тому, что в принципе объединение возможно, но в отдаленном будущем, так как потребует масштабной правки законов. Сейчас перед регулятором стоят более актуальные задачи — в частности, либерализация тарифов ОСАГО.

— Населению указа не хватило — Повышение зарплат бюджетников не спасло их самооценку — За последний год ухудшение своего материального положения отметила почти треть населения России. Риск снижения уровня жизни существует почти у 60% работающих россиян. Негативные оценки собственного материального положения, в частности, могут быть результатом частичного выполнения майского указа президента о повышении зарплат бюджетников — полностью его выполнили только 20% регионов страны, фиксирует свежий мониторинг социально-экономического положения населения РАНХиГС.

— Промышленным технологиям суверенитет не писан — Мониторинг технологий — Российские компании с 2005 года вдвое нарастили разработку передовых производственных технологий (ППТ), говорится в свежем выпуске бюллетеня "Цифровая экономика" Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. В абсолютном выражении их число выросло с 637 до 1565, однако большая их часть по-прежнему основывается на зарубежных аналогах: в РФ слабо распространены инновационные стратегии, ориентированные на самостоятельную разработку принципиально новых технологий, отмечают исследователи.

— Владимир Зеленский налаживает связь с народом — Новый президент Украины хочет разговаривать с согражданами по-новому — Президент Украины Владимир Зеленский, распустивший парламент и настоявший на отставке главы правительства, рассчитывает на помощь избирателей в управлении государством. Между тем уже в ближайшие дни едва вступившему в должность президенту придется рассматривать петицию о собственной отставке. С подробностями из Киева — корреспондент "Ъ".

— Индия выбрала модификацию — Партия премьер-министра Моди одержала "историческую победу" на выборах — В Индии 23 мая обнародовали результаты всеобщих выборов, по итогам которых в стране будет сформирован парламент. Выборы завершились поражением оппозиции, в то время как правящая "Бхаратия джаната парти", вопреки прогнозам, увеличила свое присутствие в парламенте. Получивший мандат на второй срок Нарендра Моди теперь сможет проводить более активную экономическую политику и попытаться повысить геополитический вес страны. Главным международным событием года для премьера Индии станет Пятый восточный экономический форум во Владивостоке, куда он приглашен главным гостем. Там же пройдет встреча господина Моди с президентом РФ Владимиром Путиным, который первым из мировых лидеров поздравил его с победой.

— Михаил Абызов раскрыл злоупотребление правом — Басманный райсуд бывшему министру не поверил — Несмотря на то что ущерб по делу экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, как подсчитали семь его адвокатов, едва превысил 1 млн руб., а признаков преступного сообщества в нем и вовсе не оказалось, Басманный райсуд на два месяца оставил обвиняемого под стражей.

— Закупки пошли верными курсами — Власти Амурской области могут в июне начать лечение инфицированных гепатитом С детей — Минздрав Амурской области объявил аукционы на поставку препаратов для лечения гепатита С, которые должны быть направлены в Амурскую областную детскую клиническую больницу (АОДКБ). Напомним, пока число инфицированных пациентов гематологического отделения этого медучреждения — онкобольных детей — оценивается в 150 человек. С ноября родители настаивают на гарантиях лечения и необходимости терапии современными лекарствами — противовирусными препаратами прямого действия. Судя по документам аукционов, им это удалось.

— Триллион проведут по цепи — "Ростех" представил "дорожную карту" развития блокчейна в России — Структура госкорпорации "Ростех" предложила перевести на блокчейн все государственные информационные системы. Реформа потребует инвестиций в размере 55–85 млрд руб., но на горизонте пяти лет обещает экономический эффект в размере 1,64 трлн руб.

— Реклама не идет под землю — Крупнейшие агентства не могут договориться с подрядчиком метрополитена — Крупнейшие рекламные группы недовольны условиями, которые предлагает им новый оператор рекламы в метрополитене Nebo Digital, и отказываются заключать с ним контракты. Оператор планирует продолжать переговоры и готов улучшить предложение. Но надеяться на "неадекватно большие скидки", как во времена прежнего подрядчика "Гема", руководители которого оказались под следствием, не стоит, утверждают источники "Ъ".

— Угольщики разбирают склады — "Мечел" сократил добычу почти на 20% — Из квартальных отчетов выяснилось, что ряд угольщиков, в том числе "Мечел" и "Распадская", снижали добычу в начале года, чтобы разгрузить заполненные склады. "Мечел", сокративший добычу на 19% в январе—марте, объяснил заполнение складов дефицитом полувагонов в конце 2018 года. По мнению участников рынка и аналитиков, ситуация с полувагонами нормализовалась, сохранился лишь фактор их дороговизны, но и цена предоставления понемногу снижается. В ОАО РЖД отмечают рост объемов погрузки угля и разгрузку прирельсовых складов — они сейчас заполнены лишь на 53%.

— Котировки ВТБ получили дивиденды — Акции банка резко подорожали на новости о планируемых выплатах — Акции ВТБ на Московской бирже в конце торговой сессии 23 мая взлетели почти на 10%. Этому способствовали обнародованные планы банка направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли в ближайшие три года. По мнению участников рынка, сейчас происходит "дивидендная гонка" среди компаний, которые объявляют или планируют повышенные выплаты. Впрочем, реализация этого потенциала зависит от настроений зарубежных инвесторов, у которых растет неприятие риска.

— Пенсионеров распределят по госфондам — Десять НПФ сконцентрировали 90% пенсионного рынка — По итогам 2018 года пенсионный рынок приблизился к олигополии, а в 2019-м и вовсе стал олигополистическим. Десятка крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) собрала у себя 90% всех пенсионных денег, сконцентрированных в НПФ. При этом центром консолидации стали государственные структуры, которые готовы на себя взять риски, созданные самим государством, частники же избавляются от пенсионных активов.

— Авиационный лизинг лишился основателя — Александр Рубцов оставил все посты в отрасли — Бессменный руководитель "Ильюшин Финанс и Ко." Александр Рубцов, возглавлявший ее 20 лет, покидает компанию. Тем самым он уходит со всех постов в авиационной отрасли — в апреле он покинул пост главы "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) и вице-президента "Иркута". Его кресло в ИФК займет заместитель Сергей Туркин.

— Новым аптекам мешают лекарства — Сети стали открывать меньше новых точек из-за требований дистрибуторов — Ужесточение требований фармдистрибуторов к аптечным сетям негативно сказывается не только на бизнесе поставщиков, но и на их контрагентах. Из-за сокращения периода отсрочки оплаты товара в первом квартале аптечные сети открыли вдвое меньше новых точек, чем в предыдущие три месяца. Наращивать число объектов могут только крупные сети в погоне за долей рынка, что позволяет получать высокие маркетинговые бонусы от производителей.

— Россию покроют постаматами — Число пунктов выдачи заказов вырастет в разы — Рынок постаматов в России может вырасти до 24 тыс. к 2023 году, прогнозирует Qiwi. Примерно половину этого объема может обеспечить X5 Retail Group, которая планирует покрыть постаматами все свои розничные сети.

— Над зданием АТС загорятся звезды — В Россию выходит сеть Mgallery by Sofitel — Французская гостиничная сеть Accor выводит в Россию еще один бренд — Mgallery by Sofitel. Первая одноименная гостиница откроется в здании бывшей АТС на Зубовской площади в центре Москвы. За время проведения реконструкции, которая могла обойтись в 2 млрд руб., объект успел сменить владельца: от группы "Высота" гостиница перешла к Ronin Partners, управляющей ранее пенсионными средствами "Транснефти". Но и нынешний собственник может продать этот актив.

— Мэрия выписалась из пансионата — У элитной резиденции появились новые владельцы — Крупнейшие рантье России Год Нисанов и Зарах Илиев, владеющие, в частности, торгцентром "Европейский", гостиницей "Украина" и оптовым рынком "Фуд Сити", приобрели в ближнем Подмосковье элитную резиденцию Ильичево, принадлежавшую городу. Среди владельцев объекта до 1917 года была семья Романовых, а во времена СССР в усадьбе жили высокопоставленные партийные работники. Сейчас это одна из самых дорогих площадок за пределами столицы из-за соседства с президентской резиденцией Ново-Огарёво.

— "Надо ограничивать не компании, а государство" — Глава Сбербанка Герман Греф о комиссиях, конкурентах и слонах — Сегодня состоится годовое собрание акционеров Сбербанка, на котором должен быть продлен еще на пять лет контракт его президента Германа Грефа. Накануне собрания топ-менеджер рассказал "Ъ", почему именно в этом году банк решил выплатить высокие дивиденды, как оптимизирует стагнирующий в условиях санкций бизнес за рубежом и защищается от попыток усилить конкуренцию на российском финансовом рынке.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Банки будут обязаны обслуживать клиентов по лицу и голосу — ЦБ сделает обязательным оказание услуг через Единую биометрическую систему — ЦБ хочет обязать банки оказывать гражданам услуги при помощи ЕБС, говорилось в презентации регулятора в Санкт-Петербурге на прошлой неделе (представитель регулятора это подтвердил). ЕБС, оператором которой выступает "Ростелеком", заработала летом 2018 г.: она позволяет россиянам, сдавшим биометрию – изображение лица и слепок голоса – в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение.

— Росстат отозвал оценку рекордного роста промпроизводства — Ведомство проводит служебное расследование из-за искажения данных о добыче газа — Росстат в четверг отозвал опубликованную накануне оценку роста промышленности в апреле. Была допущена ошибка, пояснила служба: одно из предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе завысило данные о добыче газа.

— Праймериз "Единой России" пройдут на фоне внутренних конфликтов — Наиболее трудная для партии ситуация сложилась в Иркутской области и Хабаровском крае — В воскресенье "Единая Россия" проведет праймериз к осенним региональным выборам. В связи со снижением популярности партии кое-где в привычную процедуру внесены изменения.

— Конституционный суд получил экспертные заключения по делу о митингах — Попытки властей переложить на граждан заботу о безопасности публичных акций вредны, считают эксперты — Нормы закона о митингах, обязывающие организаторов массовых мероприятий обеспечивать "в пределах своей компетенции" общественный порядок при их проведении, не отвечают международно-правовым стандартам распределения ответственности между организаторами мероприятий и органами власти.

— Правопопулистские партии могут набрать до 25% мест в Европарламенте — Тогда они смогут блокировать проевропейские инициативы — В четверг стартовали выборы в Европейский парламент. В первый день голосовали Великобритания и Нидерланды, а в большинстве стран Евросоюза (ЕС) выборы пройдут в воскресенье. Европарламент – единственный выборный орган ЕС, но с весьма ограниченными полномочиями: например, у него нет права законодательной инициативы.

— Партия индийского премьера Нарендры Моди одержала разгромную победу — Всего в парламентских выборах приняли участие более 600 млн человек — Правящая в Индии Bharatiya Janata Party (БДП) премьер-министра Нарендры Моди уверенно победила на проходивших в несколько этапов в течение трех недель выборах в нижнюю палату парламента (Лок сабха), в которых приняли участие более 600 млн избирателей.

— Мост через Волгу потребует еще 80 млрд рублей — Эта сумма нужна для эксплуатации моста, когда он будет построен — Строительство моста через Волгу с обходом Тольятти обойдется почти в 200 млрд руб., сообщила "Волга ньюс" со ссылкой на заявление министра экономического развития Самарской области Дмитрия Богданова и подтвердил "Ведомостям" представитель министерства.

— Россияне стали острее чувствовать кризис — Более половины ждет, что он продлится как минимум еще четыре года — Количество россиян, которые почувствовали кризис на себе и верят в его затяжной характер, продолжает расти. Несмотря на рост экономики в 2018 г. на 2,3% и обещания властей добиться экономического прорыва в ближайшие шесть лет, более половины россиян (53%) в 2019 г. верят, что экономические сложности продлятся еще минимум четыре года, говорится в исследовании компании GfK.

— Новая стратегия "Яндекса": транспорт и логистика — Управлять будущим компании теперь будет 37-летний менеджер из "Яндекс.Такси" — У группы компаний "Яндекс" появилась должность управляющего директора, ее занял Тигран Худавердян, который с 2015 г. управлял "Яндекс.Такси". Теперь он второй человек в группе и единственный прямой подчиненный Аркадия Воложа, сооснователя "Яндекса" и гендиректора группы, уточнил ее представитель.

— Минпромторг хочет спасти банкротящийся завод "Ангстрем-Т" — Ведомство планирует отдать ему производство современных чипов — Минпромторг разработал проект стратегии электронной отрасли России до 2030 г. и предлагает создать производство микроэлектроники на базе зеленоградского завода "Ангстрем-Т". Дополнительное финансирование позволит заводу до 2024 г. освоить крупносерийное производство микроэлектроники по технологии от 250 до 90 нм. К 2026–2027 гг. завод сможет обеспечить массовое производство интегральных схем по технологии 28 нм, а к 2030 г. – сформировать инфраструктуру для освоения технологии 10–7 нм, сказано в проекте стратегии.

— Россияне стали пить кофе вне дома чаще итальянцев и французов — Больше половины заказов в заведениях общепита приходится на фастфуд — Кофе присутствует в каждом третьем чеке российских заведений общественного питания и его потребление растет, говорится в исследовании The NPD Group. В России теперь кофе вне дома пьют даже чаще, чем в Италии и во Франции. Изменилось и место покупки кофе: если раньше его преимущественно заказывали в кофейнях, кафе и ресторанах в завершение ужина, то теперь его пьют в фастфуде, стритфуде, рознице и столовых.

— Польша может получить российскую чистую нефть в июне — Польские и немецкие заводы уже предъявили России претензии за срыв поставок по "Дружбе" — Российская сторона представила на переговорах в Варшаве план, который должен привести к восстановлению поставок кондиционной нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба" 9–10 июня, рассказал ТАСС вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

— Группа "Основа" покупает апарт-комплекс Mainstreet в Кунцеве — Этот объект продавался почти за 5 млрд рублей — ГК "Основа" до конца мая может приобрести проект апарт-комплекса Mainstreet в Кунцеве, рассказали "Ведомостям" два источника, близких к разным участникам сделки, три брокера, работавших с этим объектом, и один из претендентов на него. Переговоры по проекту в финальной стадии, подтвердил информацию президент "Основы" Александр Ручьев.

— Доллар и евро подорожали на 40 копеек — Инвесторов нервируют торговые войны и падение цен на нефть — Рубль дешевеет на торгах Московской биржи в четверг, 23 мая. К 18.10 мск курс доллара вырос на 36 коп. до 64,75 руб., евро – на 39 коп. до 72,21 руб.

— Стоит ли брать в отпуск за границу специальную карту — Накануне сезона отпусков банки предлагают клиентам завести туристический "пластик" — Карты для туристов могут быть кобрендовыми – выпущенными совместно с сервисами бронирования или авиакомпаниями, или традиционными, но с повышенным кэшбэком (обычно в виде бонусов, баллов или миль, а не денег) и удобными сервисами для путешественников. Несмотря на внешне привлекательные условия, многие туристические карты довольно дороги, а накопление и использование бонусов с их помощью ограниченно. Российские карты для туристов, как и обычный "пластик", имеют свои особенности использования за рубежом.

— Как три выпускника ИТМО придумали карманного экскурсовода — Он мало кому нужен в России, но востребован в Европе — Идея туристического бизнеса у 28-летнего Александра Головатого, окончившего ИТМО, выросла из увлечения квестами. Весной 2017 г. он вместе с друзьями – студентами ИТМО Станиславом Петряковым и Кириллом Чернаковым – запустили платное мобильное приложение Surprise Me. С его помощью пользователи могли создавать квесты для себя и друзей – например, составлять маршруты по необычным местам города с викторинами и заданиями для участников.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Отправление по летнему времени — Какие сюрпризы готовит нам путешествие по железной дороге — В этом летнем сезоне уже назначено 500 дополнительных рейсов. Об этом рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

— Пол процента — Проходной балл в гимназию оказался для девочек выше, чем для мальчиков — В Перми набирает обороты скандал, вызванный тем, что в гимназии N 4 имени братьев Каменских проходной балл для поступления на учебу для девочек оказался гораздо выше, чем для мальчиков.

— Не долгом думая — Добровольных банкротов становится все больше — Число граждан и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых была введена процедура банкротства, в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросло с 8,97 до 13,31 тысячи человек. Всего за время действия закона процедурой воспользовались 107,6 тысячи человек.

— Диагностика под камерой — Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра — Процесс прохождения техосмотра будут фиксировать на фото, а сама диагностическая карта станет электронной. Закон о борьбе с нарушениями в сфере осмотра автомобилей принят Госдумой окончательно.

— Бесправных уберут с дороги — Разрабатывается сервис по выявлению на дорогах водителей, лишенных прав — Новый сервис перспективной платформы "Автодата" поможет выявлять людей, продолжающих управлять автомобилями после лишения водительских прав. Об этом "Российской газете" рассказал пресс-секретарь Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Ярослав Федосеев.

— Непобедимая команда — Владимир Путин вручил государственные награды — 23 мая в Кремле президент Владимир Путин вручил госнаграды и поблагодарил приглашенных за высокие достижения и за верность России. "Своими прорывными идеями и блестящими свершениями вы вносите огромный вклад в ее развитие, в наше общее прогрессивное движение вперед, примером своей жизни вдохновляете добиваться большего миллионы людей, работать ради благополучия Отечества", — сказал он.

— Помощь в активном формате — Владимир Путин обещал контролировать социальную поддержку инвалидов — Здоровое общество не допустит пренебрежения к инвалидам, заявил президент Владимир Путин и пообещал держать социальную поддержку этой категории граждан на контроле.

— Мир для Африки — Владимир Путин встретился с президентом Конго — Президенты России и Конго провели переговоры в Кремле. Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву с официальным визитом. "Я очень рад вас видеть. Вы не в первый раз в нашей стране. И мы не в первый раз встречаемся, поэтому очень рад возможности продолжить наши контакты", — заявил Владимир Путин.

— За штрафом в кабинет — "Почта России" расширяет географию электронных заказных писем — "Почта России" масштабирует услугу по доставке юридически значимой корреспонденции от органов госвласти. Увеличилось количество регионов, жители которых могут получать постановления о нарушениях Правил дорожного движения в электронном виде и оплачивать штрафы "в один клик".

— Порядок цен — Госдума приняла закон о регулировании стоимости лекарств — Принят закон, который призван навести порядок в ценообразовании в важнейшем сегменте лекарств. Инициатива была подготовлена по поручению главы государства. Речь идет о ценах на 735 наименований медикаментов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это, в частности, препараты для оказания помощи при сердечно-сосудистой, онкологической, иммунологической и других патологиях.

— Решайте, и все получится — Сергей Кириенко рассказал, что ждет будущих управленцев — Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил победителей Всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!". Представитель Кремля отметил, что самая важная победа заключается в том, что когда-то каждый из них собрался с силами и принял решение участвовать в проекте.

— Рост с плюсом — Дмитрий Медведев поставил новые задачи перед минэкономразвития — Базовые макроусловия для устойчивого экономического роста России созданы, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев, а минэкономразвития теперь должно выбирать правильные пути развития, чтобы обеспечить выполнение указов президента.

— В расчете на двоих — Кабмин утвердил дополнительную помощь государства для 770 тысяч семей — Правительство одобрило расширение права семей на получение от государства ежемесячной поддержки за первого и второго ребенка.

— Подбросить в монетку — Спрос на инвестиции в золото обновил шестилетний максимум — По данным обзора рынка золота 2019 года от аналитической компании GFMS, в 2018 году мировой спрос на инвестиционные монеты поднялся до самого высокого уровня за шесть лет, достигнув 236 тонн. Россия в этом плане не была исключением.

— Рассудят сообща — КС РФ разрешил суд присяжных для подростков — Конституционный суд РФ допустил возможность суда присяжных для подростков, если в деле фигурирует совершеннолетний обвиняемый. Соответствующее постановление вынесено по запросу Ленинградского областного суда без проведения публичных слушаний, поскольку основано на ранее обнародованных правовых позициях КС.

— Тюрьма просит прощения — Суды назначат заключенным выплаты за плохие условия — Заключенные получат право требовать в суде компенсации за плохие условия содержания в тюрьме или обиды, причиненные конвоем. Пакет соответствующих законопроектов внесло в Госдуму правительство страны.

— Вышли из строя — Цены оптовых поставщиков строительных ресурсов будут учитываться при определении сметной стоимости строительства с применением государственного мониторинга цен строительных ресурсов. Такое постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказал "Российской газете" источник в аппарате кабмина. — В России идет реформа системы ценообразования в строительстве. Власти хотят перейти от так называемого базисно-индексного метода ценообразования на ресурсный. Фактически, речь идет об использовании рыночных цен на строительные ресурсы. В результате в нашей стране должен появиться механизм, который позволит максимально достоверно, прозрачно и объективно просчитывать предельную стартовую стоимость строительства того или иного объекта

— Пойду туда, не знаю куда — Большинство школьников не определились с выбором профессии — Более 70 процентов школьников "неосознанно некомпетентны", то есть не имеют ни малейшего представления о том, какую профессию хотели бы получить и чем хотели бы заниматься в жизни. И только около пяти процентов точно знают свое будущее призвание. Это показала ранняя профориентация школьников, которую впервые провел союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" при поддержке министерства просвещения.

— Бак наполовину полон. Или пуст — Компаниям вновь велели нарастить поставки топлива для сдерживания цен — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала производителям топлива снизить экспорт, нарастить производство и продажи на внутренний рынок, сообщил начальник Управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Дмитрий Махонин.

— Проценты не считаются — Банковские ставки по вкладам будут снижаться — Крупные российские банки в середине мая заметно опустили ставки по рублевым вкладам, следует из подсчетов ЦБ. В комментарии регулятора говорится, что речь, скорее всего, идет о формировании полноценной тенденции к дальнейшему снижению доходности депозитов. Теперь банки будут удерживать клиентов дополнительными условиями по уже открытым вкладам и предложениями по смежным продуктам.

— Нефть и газ оставим в стороне — На Втором Столыпинском форуме представлена дорожная карта развития несырьевой экономики — Девять несырьевых секторов российской экономики обладают наибольшим потенциалом для роста. В их числе цифровая экономика, индустрии здоровья и гостеприимства, обеспечение мобильности и производство товаров народного потребления. К такому выводу пришли экономисты, собравшиеся вчера в Москве на Втором Столыпинском форуме "Стратегии для России".

— "Звезда" не погаснет — Александр Беглов пообещал поддержку журналам Петербурга — Выступая на открытии XIV Международного книжного салона, врио губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал, что Смольный поддержит издание толстых литературных журналов.

— Азбука непослушных — Чем мы обязаны кириллице?— 24 мая во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Одновременно это — день памяти святых братьев Кирилла и Мефодия. Эти греки из города Солунь решили создать азбуку для славянских языков: так возникла кириллица, а славянские народы получили возможность читать Евангелие и другие книги на родном языке.

— Была бы Родина! — Журнал "Родина" стал лауреатом Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-АС-2019" — 22 мая в Национальном центре управления обороной РФ чествовали победителей творческого конкурса "Медиа-АС". Конкурс уже пять лет проводится по инициативе главы военного ведомства Сергея Шойгу.

— Жажда настоящего — Названы лауреаты Патриаршей премии-2019 — В канун Дня славянской письменности и культуры в храме Христа Спасителя прошла церемония вручения Патриаршей литературной премии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия за 2019 год. Ею уже девятый сезон отмечают русскоязычных писателей за вклад в литературу, отменный стиль, несущий в мир вечные ценности — нравственные и духовные. В этом году награду из рук Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла получили Дмитрий Володихин, Александр Стрижев, Михаил Тарковский.

— Страх грибного лета — Почему в России пропадают до 300 человек в день — Необычный прогноз дают МЧС, поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" и вертолетный ПСО "Ангел".

— Им двадцать лет — Центр Вознесенского подготовил мультимедийный проект к юбилею фильма "Застава Ильича" — Странно звучит, но фильму "Мне двадцать лет" исполнилось 55. Все равно, что сказать: у этого юноши — юбилей, на днях стукнуло 75. Но кино — волшебное искусство, и в нем возможно невозможное.

— Достижения второго ряда — Приз "Бенуа де ла данс" вручили в Большом театре — В балетном мире количество профессиональных наград ничтожно мало. Поэтому "Бенуа де ла данс" имеет особый вес — он вручается ежегодно уже 27 лет.

— Двенадцать виновных — В Казани вынесли приговор фигурантам громкого дела о пожаре в ТЦ "Адмирал" — В Казани завершилось громкое дело о пожаре в ТЦ "Адмирал". Виновными в трагедии суд признал 12 человек, среди которых арендаторы здания, чиновники и даже судебные приставы.

— Остался под замком — Экс-министру Абызову продлен срок ареста — Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 25 июля бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову.

— Дойти до поляны — Готовится к запуску уникальный тоннель под Калужским шоссе — В ТиНАО полным ходом идет строительство одной из главных трасс Новой Москвы — магистрали Солнцево — Бутово — Видное (СБВ). Уже в начале следующего месяца откроется движение по мегатоннелю под Калужским шоссе. Он выведет трафик и поезда прямо к новой станции Сокольнической линии метро "Коммунарка", которую вместе с "Ольховой", "Прокшино" и "Филатовым лугом" запустят в конце июня — начале августа.

— Гроза всех учеников — В школах может появиться должность замдиректора по вопросам безопасности — В МВД России предлагают во всех российских школах ввести новую должность — заместителя директора по вопросам безопасности.

— Дрон готовится к охоте — Для армии создают тяжелый ударный беспилотник — Работы по созданию тяжелого ударного беспилотника "Охотник" близятся к завершению. Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

— Лед тронулся в мае — Паводки пришли на Колыму — Большая вода пожаловала на Колыму. К счастью, спасатели МЧС России оказались готовы к нежданному визиту, хотя в эти места самый северный ледоход в стране приходит обычно летом.

— Опасные жены — МВД подсчитало, сколько россиян находится в лагерях боевиков — В лагерях боевиков в Сирии, Ираке и Афганистане находятся более 3,5 тысячи россиян. Из них около 700 женщин, которые попали к террористам вместе со своими мужьями.

— Доходная квартплата кормит — В подмосковном Щелково полицейские выявили мошенничество в сфере ЖКХ — В Подмосковье сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали директора управляющей компании. Он подозревается в мошенничестве на миллион.

— Сбили на подлете — Нашу авиабазу Хмеймим вновь пытались обстрелять — Минобороны РФ сообщило об очередной попытке нанести ракетный удар по базе ВКС страны в сирийском Хмеймиме. Такие атаки в последние недели происходят регулярно. Результата они не приносят, но в работу приходится включаться дежурным расчетам комплексов ПВО, прикрывающих расположенный в провинции Латакия военный аэродром.

— Дверь открыта — За семь лет рабочих мест в Новой Москве стало в 2,5 раза больше — Потребительский рынок, строительство, транспорт, ИТ, социальная сфера… Все эти отрасли, которые активно развиваются в столице, широко представлены и в Новой Москве.

— Алиса, громче! — Компания "Яндекс" на конференции YaC 2019 продемонстрировала новые продукты, включая продукты для умного дома и обновленную систему "Яндекс.Авто" — Умный дом от "Яндекса" позволяет управлять домашними системами при помощи универсального пульта или отдавая голосовые команды электронной помощнице Алисе. При желании пользователь может настраивать сценарии использования. Например, если сказать "Доброе утро, Алиса", то будет включен свет, заработает чайник и заиграют треки из утреннего плейлиста.

— Сколько "слуг" будет у народа — На Украине стартовала кампания по выборам в Верховную раду — Центральная избирательная комиссия Украины объявила, что с четверга в стране стартовала кампания по выборам в новый парламент. Однако вопреки пожеланиям президента Владимира Зеленского пройдет она по старым правилам. А ее итоги не гарантируют национальному лидеру, что партия "Слуга народа" при всей телераскрученности получит большинство в Верховной раде.

— Слезам Мэй не верят — Британские СМИ утверждают, что в пятницу премьер уйдет в отставку — Британская The Times, сославшись на осведомленные источники, сообщила в четверг, что премьер Тереза Мэй готовится уйти в отставку. Местные СМИ называют точную дату: это должно произойти 24 мая. Насколько справедливы подобные умозаключения, сказать сложно.

— Оставил президента — Трамп отложил выпуск банкноты с чернокожей женщиной — Президент США Дональд Трамп отложил до 2028 года выпуск 20-долларовой купюры, на которой впервые собирались изобразить чернокожую женщину — Гарриет Табмен (1822-1913), активно боровшуюся против рабства.

— Тянет на север — В США рассказали о планах сдерживания России в Арктике — США планируют увеличить свой флот ледовых судов, способных на круглогодичной основе курсировать в водах Арктики. Причем, как пояснил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, главной целью этих кораблей будет противодействие России и Китаю в арктическом регионе. Речь, прежде всего, идет о военном присутствии судов Береговой охраны США.

— Сеул меж двух огней — США заставляют Южную Корею присоединиться к войне против Huawei — Вашингтон оказывают давление на правительство Южной Кореи, заставляя Сеул присоединиться к санкциям, которые Вашингтон ввел против китайского IT-гиганта Huawei. Южная Корея оказалась в непростом положении, будучи втянутой в противостояние между ее главным политическим и торговым партнерами. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Республики Корея (РК) сообщила южнокорейская газета "Чосон Ильбо".

— Земля Горчаковых — Первый сертификат на "Вологодский гектар" получила семья фермеров из деревни Кожаево — На Вологодчине выдали первый сертификат на право пользования землей в рамках областной программы "Вологодский гектар". Его получила семья фермеров Горчаковых из Никольского района.

— Музей и памятник — Память Даниила Гранина увековечат в Петербурге и Курске — В Курской области может появиться мемориальный музей Даниила Гранина. С инициативой о его создании к властям региона, где родился писатель, обратился президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.

— Укрывают беса — В Карелии возводят защитный павильон над уникальными петроглифами — Строительство защитного павильона над уникальными петроглифами "Бесовы следки" продолжаются в Беломорском районе Карелии.

— Миллион с прибавкой — В Ленобласти по программе "Земский учитель" можно будет купить жилье — Ленинградская область готова вложить собственные средства, чтобы повысить привлекательность региона в рамках федеральной программы "Земский учитель". Каждый педагог, который готов работать в небольшом населенном пункте, получит возможность сразу купить жилье.

— Оставили в грязи — Под Омском сельчан высадили из автобуса из-за плохой дороги — В Омской области прокуратура начала проверку, после того как жителям села Евгащино пришлось добираться из райцентра до дома пешком. Водитель попросту высадил их из салона, не пожелав ехать дальше по плохой дороге.

— Уберут барьеры — В Петербурге обратили внимание на создание доступной среды для инвалидов — Перечень льготных категорий граждан, которые имеют право на пользование услугами социального такси, расширят в Санкт-Петербурге. Кроме того, будет активизирована работа по созданию безбарьерной среды для инвалидов по всем направлениям — соответствующие поручения дал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

— Поймать усача — В Орловской и Курской областях объявили охоту на насекомых-вредителей — Сотрудники территориального управления Россельхознадзора начали массово устанавливать ловушки на насекомых-вредителей. Ловить их будут на феромоны.

— Своя "запчасть" к телу — Академик Игорь Решетов: Новые технологии спасают в тех ситуациях, которые раньше были фатальными — Трансплантология все более востребована, помогает спасать жизнь в самых экстремальных ситуациях. И подобных операций спасения могло бы стать больше, если бы удалось решить проблему донорских органов и тканей. Проблема нерешаемая? Отнюдь! — считает мой собеседник, заведующий кафедрой онкологии и реконструктивной хирургии Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова академик РАН Игорь Решетов.

— Всем прогнозам вопреки — Как смертельно больной человек выиграл жизнь — История Валерия Спиридонова — это история силы человеческого духа, безграничных человеческих возможностей. Мужчина страдает синдромом Вердинга-Хоффмана. Это тяжелая форма мышечной атрофии, от которой, как правило, умирают еще в подростковом возрасте. Но Валерий, вопреки всем прогнозам, сумел выжить, получить образование, профессию программиста.

— Утомило солнце — Ученые создают суперточный тест на рак кожи — Специалисты Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева (вуз-участник Проекта 5-100) разрабатывают уникальную систему, которая позволит максимально точно определить первые признаки меланомы.

— Ловцы бактерий — Наноматериал поможет поймать пневмонию и отит — Ученые МГУ вместе с немецкими коллегами разработали материал на основе кремния, наночастиц золота и серебра. Биосенсоры с этим наноматериалом способны определить заражение человека синегнойной палочкой на самых ранних стадиях. Бактерия может вызвать менингит, бронхит, пневмонию, отит и даже поражение органов желудочно-кишечного тракта у людей с ослабленным иммунитетом.

— Свежая голова — Майя Пильдес, народный учитель РФ, кавалер ордена Почета, член Общественного совета при минпросвещения — То, что выпускники школ не знают, кем они хотят стать в будущем, какую им выбрать профессию — не удивительно. Они находятся на распутье, перед ними открыты все дороги. В такой ситуации, конечно, легко растеряться. Тем более когда нет достаточного жизненного опыта.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Комиссионный спор — Из-за ставок на эквайринг товары могут подорожать — Ритейл предупредил банки, что не удержит стоимость продукции из-за высоких тарифов на оплату картами

— Скрутили счетик — МФО начали возвращать деньги заемщикам — В I квартале микрофинансовые организации передали клиентам более 3 млн рублей

— Родина в кибербезопасности — российской ОС откроют все секреты — Astra Linux можно использовать в органах госвласти и военных структурах, где обрабатывается информация "особой важности"

— Тихая линия — После инаугурации Зеленского ВСУ стали меньше стрелять — В Донбассе отмечают снижение количества провокаций с украинской стороны и ждут от Киева приказа о прекращении огня

— Уходя, не уходи — Экс-губернаторов направят на помощь новым лидерам — Президент поблагодарил бывших руководителей российских регионов за работу

— Пир во время войны — Карабах спустя 25 лет после прекращения огня — В непризнанной республике мечтают о мире и "ждут дел" от Никола Пашиняна

— Семь лет — один ответ — Семья Бута получила визы в США — Российский заключенный увидится со своими родными впервые с 2012 года

— Нулевой стимул — Арктике нужна поддержка государства — Эксперты раскритиковали законопроект Минвостокразвития о содействии инвестициям в освоение Крайнего Севера

— Универ для чемпиона — Олимпиадники выбрали лучшие вузы страны — 25 мая для 662 тыс. выпускников российских школ прозвучит последний звонок

— Трубка зовет — Зачем россияне покупают дорогие смартфоны — Средний чек на гаджеты вырос в I квартале на 7%

— "В США коррозия выедает 4% от ВВП" — Академик РАН Евгений Каблов — о том, как изменение климата и другие факторы влияют на разрушение материалов и конструкций — Прямые потери от коррозии, старения и биоповреждений материалов, согласно данным Международной ассоциации инженеров-коррозионистов, составляют триллионы долларов в год.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Губернаторское движение на самовыдвижение — Как пойдут на осенние выборы кандидаты в главы регионов — Больше половины губернаторов, которым предстоит избираться в сентябре, пойдут на выборы от "Единой России". Тем не менее, количество самовыдвиженцев обещает быть беспрецедентно высоким.

— Спецслужбы втянули в "Югру" — Алексей Хотин дал показания против главы банковского отдела ФСБ — Обвинительные показания против начальника банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина дал бывший владелец "Югры" Алексей Хотин — он рассказал, что несколько лет платил офицеру за покровительство, утверждают источники РБК.

— Миллионы голосов в поддержку партии премьера — Повлияют ли прошедшие парламентские выборы в Индии на отношения Москвы и Дели — Индийская националистическая "Бхаратия джаната парти" во главе с Нарендрой Моди вопреки прогнозам увеличит свое представительство в парламенте.

— Статистика признала погрешность — Росстат отозвал данные о промышленности из-за ошибки добывающего предприятия — Росстат отозвал оценку роста промышленности в апреле 2019 года из-за ошибки в данных. Прирост показателя по сравнению с апрелем прошлого года понижен с 4,9 до 4,6%, сообщили в ведомстве.

— Кипрские инвестиции утекают из России — Размещение капитала в средиземноморском офшоре стало менее комфортным — В 2018 году чистый отток кипрских инвестиций из России составил рекордные $10,3 млрд.

— Mastercard вводит QR-код в банкоматы — Международная платежная система внедряет новый сервис снятия наличных — Mastercard и российские банки обсуждают внедрение в банкоматы сервиса снятия наличных через QR-код.

— Развитие "Алисы" не впечатлило инвесторов — Какие новинки представил "Яндекс" ежегодной конференции — "Яндекс" рассказал о новых навыках своего голосового помощника, развитии сервиса "Яндекс.Еда", попытке конкурировать с телевизором и других новинках. Почему компании не стоит останавливать разработки, разбирался РБК.