ВЛАДИВОСТОК, 24 мая /ПРАЙМ/. Ростуризм будет способствовать продлению срока электронных виз для иностранцев, въезжающих в Приморье, сообщила на региональной сессии V Восточного экономического форума, которая проходит на Тихоокеанском туристическом форуме, глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Работа, которую вел Владивосток по привлечению иностранных туристов, будет нами поддержана. Будем помогать в вопросах либерализации визового режима. Будем поддерживать либерализацию электронной визы… До 14 дней, даже, может, попробуем чуть-чуть побольше, чтобы с учётом прилета и вылета полные 14 дней у нас провести", — сказала она.

"Будем плотно сотрудничать с Дальним Востоком и помогать во всех начинаниях", — сказала Догузова.

Она отметила, что Ростуризм будет работать на "выведение России в лидеры туристического рынка". Также Догузова попросила японскую авиакомпанию ANA и других участников форума поддержать Дальний Восток.