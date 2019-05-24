МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Уличные табло с курсами валют запретили в России, соответствующее указание Центробанка вступило в силу с сегодняшнего дня, следует из документа.

Регулятор предложил запретить табло с курсами валют еще в феврале. При этом в ЦБ позже пояснили, что запрет не распространяется на окна и витрины помещений банков, а инициатива направлена на борьбу с незаконными точками обмена валют, которые маскируются под операционные кассы банков.

Официальное опубликование указания состоялось 23 апреля. Оно предполагало 30 дней до вступления в силу.

Как заявляли в феврале РИА Новости эксперты, которые ознакомились с проектом указания регулятора, инициатива ЦБ положительна с точки зрения борьбы против недобросовестных игроков, но данный шаг вряд ли предотвратит работу полулегальных пунктов обмена валют.