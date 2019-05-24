ВАШИНГТОН, 24 мая /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Стороны иска "олигарха" Гапонцева к минфину США продолжат попытки примирения, говорится в совместном иске истцов и ответчиков.

Стороны называли "плодотворным" закрытое заседание, прошедшее 23 мая, и обязались подать в суд новое заявление о том, как продвигаются переговоры, до 14 июня. Также стороны проведут 28 мая очередной разговор с судьей Майклом Харви в попытке выработать внесудебное соглашение об урегулировании иска.

Гапонцев и его компания IPG Photonics в декабре 2018 года подали в суд Вашингтона на министерство финансов США за то, что Гапонцева включили в так называемый "список российских олигархов", который минфин составил по требованию конгресса. По заявлению Гапонцева, он оказался в списке потому, что минфин США просто списал рейтинг богатых россиян из журнала Forbes, не представив никаких обоснований, почему считает их олигархами. Гапонцев заявил, что включение в список затруднило ему бизнес в США, где он проживает и где находятся почти все его бизнес-активы.

Минфин США в конце января 2018 года в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ, и "список олигархов" из 96 российских бизнесменов с состоянием от 1 миллиарда долларов. Это в точности те же люди, что занимают первые 96 строчек в рейтинге богатейших бизнесменов России за 2017 год, составленном журналом Forbes и опубликованном в марте 2017 года.

Список не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

В конгрессе уже критиковали список чиновников, называя его "телефонным справочником Кремля", и список бизнесменов, причем минфин не раз обвиняли в списывании из журнала. В целом многие депутаты конгресса сочли отчет министерства поверхностной отпиской, которая не только не помогает, но и мешает вводить санкции против России.

Точно так же ряд фигурантов "списка олигархов" заявляли о своем возмущении. Некоторые из них заявляли, что не являются гражданами России, не имеют связей с российскими властями или даже разыскиваются в РФ по подозрению в совершении противоправных действий.