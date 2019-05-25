МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин по итогам Совета по развитию цифровой экономики предложил подумать о возможных налоговых послаблениях для производителей российского программного обеспечения.

В Крыму 24-25 мая состоялся Совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. В нем приняли участие руководители профильных комитетов и депутаты ГД, представители правительства РФ, эксперты и представители IT-индустрии.

"Мы не успеваем с законодательством. Мы ждем инициатив со стороны правительства РФ, но пока их нет. Большой провал между взаимодействием бизнеса и правительственных структур по этому направлению, бизнес не верит, потому что его не слышат. Почему бы не дать налоговые послабления именно производителям программного обеспечения", — цитирует Деньгина пресс- служба ГД.

Депутат отметил, что кроме принятия законодательных решений необходимо повышать цифровую грамотность населения, в том числе в вопросах безопасности.

В 2017 году в нижней палате парламента был создан совет при председателе Госдумы по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, в который входят парламентарии, представители профильных министерств и IT-отрасли.