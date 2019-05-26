МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Японией проходят успешно.

"В наших торговых переговорах с Японией наблюдается хороший прогресс. Большое внимание в них уделяется сельскому хозяйству и мясу", — заявил Трамп в Twitter.

Он отметил, что ожидает многого на переговорах после парламентских выборов в Японии в июле.

Президент США Дональд Трамп прибыл в субботу в Японию с четырехдневным государственным визитом. Он встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, они провели совместную игру в гольф.

В ходе визита Трамп встретится с императором Нарухито, посетит матч по сумо и американскую военную базу. Трамп станет первым официальным гостем после того, как Хризантемовый трон занял император Нарухито. Церемония интронизации прошла 1 мая, с этого дня в Японии началась эра его правления, получившая название Рэйва.