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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Дожить на одну зарплату — В России может появиться отдельный вид социального страхования, который позволит правительству финансировать государственные услуги ухода за пожилыми и инвалидами. Об этом в пятницу заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

— ПФР предложено подумать об уходе — Резерву по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) на 140 млрд руб., находящемуся в Пенсионном фонде России (ПФР), нашли применение. Эти средства, сформированные в том числе за счет инвестдохода, потерянного гражданами в результате досрочной смены фонда, финансовый омбудсмен Юрий Воронин предлагает направить на систему долговременного ухода. Однако это похоже на систему солидарности поколений, к которой РОПС не принадлежит, указывают эксперты.

— Новый порт — янтарными темпами — Правительство вернется к вопросу строительства глубоководного морского порта в Калининградской области, который обсуждается почти 20 лет, проект уже поддержал Владимир Путин. К июлю региональные власти должны подготовить бизнес-план, который до 1 сентября рассмотрят в Белом доме. Стоимость глубоководного порта на 48 млн тонн оценивается в 200 млрд руб., 50 млрд руб. из которых должен дать бюджет.

— Им ли быть в причале — Проблема угольной пыли в российских портах, с шумом поднятая два года назад, но смягчившаяся в последнее время, получила новое развитие. "Росморпорт" хочет разорвать договор, по которому у него арендует причалы Находкинский морской торговый порт, за несоблюдение экологических требований — как раз по выбросам пыли. По данным "Ъ", извещения поступили и в другие порты узла, работу которых местные власти уже грозили остановить.

— Huawei подпала под акции — Столкнувшаяся с проблемами в США китайская компания Huawei предупредила российских партнеров о возможной задержке выхода на рынок новых смартфонов. По информации "Ъ", Huawei P Smart Z все же появится в продаже в ближайшие недели, но со следующими продуктами ясности пока нет. Чтобы поддержать продажи китайской компании, российские ритейлеры уже запустили акции и скидки на продукцию Huawei и ее суббренда Honor.

— Сметные цены застряли в системе — Переход на новую систему расчета стоимости строек, основанную на ресурсном методе, отложен с текущего года на 2022 год: тогда, согласно постановлению правительства, должна в полном объеме заработать федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). Несмотря на то что ее запуск уже ранее откладывался, новая отсрочка была необходима Минстрою в связи с нехваткой в системе данных для составления смет бюджетных строек по новому методу — еще в марте ФГИС была заполнена всего на 13%.

— Держи базу шире — МВФ рекомендует расширять сбор налогов, а не увеличивать ставки. Большинство налоговых реформ в странах ОЭСР независимо от их схем в последние 40 лет демонстрировали положительное влияние на макроэкономическую стабилизацию. Как расширение базы прямых и косвенных налогов, так и повышение их ставок улучшали устойчивость экономик к шокам, говорится в исследовании МВФ.

— Зарплаты растут задним числом — Росстат фиксирует торможение годовой динамики реальных зарплат и частного потребления в апреле 2019 года, несмотря на улучшение оценки роста первого показателя в марте с нуля до 2,3%. Такие результаты наблюдались на фоне ухудшения оценки гражданами их финансового благосостояния, снижения спроса на рабочую силу, увеличения частного кредитования и банковских вкладов физических лиц.

— Просроченная задолженность компаний растет пока на бумаге — В апрельской сводке Росстата необычны данные о резком росте просроченной корпоративной задолженности. Цифры по ней формируются с опозданием к основной сводке на месяц, по итогам марта 2019 года она выросла до 3,66 трлн руб., прирост к февралю составил 388 млрд руб., или 11,9%, тогда как месяцем ранее рост составил стандартные 2%, а в январе к декабрю 2018 года она заметно сокращалась — на 7,2%.

— Институт океанологии поднимает волну — Коллектив академического Института океанологии имени Ширшова заявил, что Минобрнауки "блокирует продуктивную работу" научного учреждения и тем самым ставит под угрозу выполнение нацпроекта "Наука". Письмо с описанием ситуации ученые направили главе РАН Александру Сергееву, руководителю Минобрнауки Михаилу Котюкову, а также в президентский совет по науке и образованию.

— Рыбопромышленнику вернули обвинение — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение известному мурманскому рыбопромышленнику Юрию Тузову. Ранее ему инкриминировались подстрекательство к похищению человека и вымогательство крупной суммы денег, теперь он, по версии следствия, считается организатором преступлений.

— Десантник зачастил за границу — Как стало известно "Ъ", командующий ВДВ объявил строгий выговор, а прокурор — предостережение заместителю командира по тылу 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного ударного полка Андрею Борисову. Гвардии подполковник был лишен доступа к гостайне за то, что без разрешения командующего неоднократно выезжал за границу, а затем и привлечен к дисциплинарной ответственности.

— Балашихинского чиновника взяли на дороге — В минувшую субботу Бабушкинский райсуд Москвы санкционировал арест первого заместителя главы администрации подмосковной Балашихи Алексея Коваля. Следственный комитет России (СКР) обвиняет его в получении многомиллионных взяток от руководства ООО "ДСК "Лидер"", регулярно выигрывавшего тендеры на строительство дорог в Балашихинском районе. Следствие считает, что с лета 2018 года господин Коваль получил от этой компании за общее покровительство не менее 4 млн руб.

— Украина не устала выбирать и избираться — Центризбирком Украины утвердил календарный план организации и проведения внеочередных парламентских выборов, тем самым сделав решающий шаг к реализации первого указа президента Владимира Зеленского. Хотя теперь ничто не может помешать запланированному на 21 июля голосованию, противники президента все равно намерены добиваться признания его указа неконституционным, пытаясь подорвать позиции главы государства и его партии "Слуга народа".

— "В долгосрочной перспективе могу себе представить дискуссию о всеобщем упрощении визового режима" — На июньском заседании российско-германского форума "Петербургский диалог" будет обнародован документ с экспертными предложениями по облегчению визового режима между Россией и Германией. Об этом корреспонденту "Ъ" рассказал депутат Бундестага от фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с РФ, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Дирк Визе. В конце минувшей недели он побывал в Москве, приняв участие в экспертной встрече, посвященной либерализации визового режима между РФ и ЕС.

— Перемирие в Нагорном Карабахе готовят к миру — В мае исполнилось 25 лет Соглашению о бессрочном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Корреспонденты "Ъ" побывали в Армении, Азербайджане и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР), после чего пришли к неутешительному выводу: объявленная в начале этого года Баку и Ереваном кампания по "подготовке народов к миру" заметно пробуксовывает.

— В Auchan зачастили арендодатели — Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России. Она продолжает получать иски от арендодателей: вслед за самарским девелопером "Виктор и Ко" получить более 110 млн руб. долга по договору аренды пытается один из крупнейших торгцентров Москвы "Авиапарк". Могут появиться и новые претензии. Одновременно падение продаж вынуждает Auchan оптимизировать расходы, закрывать нерентабельные магазины и сокращать персонал.

— "Зарубежнефть" жмет на газ во Вьетнаме — Как выяснил "Ъ", государственная "Зарубежнефть" обсуждает с корейской KNOC покупку ее пакета в газовом блоке 11–2 на шельфе Вьетнама, который является ключевым регионом зарубежного присутствия российской нефтекомпании. По словам источников "Ъ", компания хочет использовать инфраструктуру этого блока, чтобы сэкономить на разработке своего соседнего участка 12/11. В таком случае логичным видится и присоединение других блоков к проекту.

— Комбайны отделяют от бюджета — Белый дом с 2020 года отменит прямые субсидии для производителей сельхозтехники — так называемую программу 1432, которая за последние пять лет обошлась бюджету в 34 млрд руб., заменив их на общий для всего машиностроения механизм льготного лизинга. В "Росспецмаше", лобби сельхозмашиностроителей, считают "программу 1432" эффективной. Однако, отмечают собеседники "Ъ" в отрасли, именно слишком успешная работа "Ростсельмаша" с механизмом, использование его для демпинга и монополизации рынка вызвали опасения в правительстве.

— Россияне заняли на жизнь — Апрель оказался удачным для банков месяцем в части выдачи потребительских кредитов, следует из статистики ЦБ. Однако бурный рост розничного кредитного портфеля происходит на фоне стагнации оборотов розничной торговли. Это означает, что россияне продолжают вести привычный образ жизни, но могут это делать лишь на заемные средства. Эксперты называют тенденцию "тревожной", но реального риска образования "пузырей" в розничном кредитовании пока не видят.

— Микрорегулирование сочли слишком радикальным — Микрофинансисты пытаются избежать резкого повышения требований к капиталу микрокредитных компаний (МКК), удвоения минимального порога инвестирования для физлиц в микрофинансовые компании (МФК) и запрета выдачи займов под залог недвижимости. Данные изменения предложили депутаты для пресечения недобросовестных практик, поправки уже прошли первое чтение. Участники рынка предлагают альтернативный подход — поэтапное повышение требований к размеру капитала для небольших игроков и рейтингование крупных, а также ограничение суммы займов под залог недвижимости.

— Советников ставят на платформу — Сбербанк может создать новую IT-платформу для удаленного взаимодействия клиентов с независимыми инвестсоветниками. Сервис будет представлять собой интерфейс, выполняющий в онлайн-режиме задачи по техническому, юридическому, бухгалтерскому сопровождению бизнеса. Однако проблемой выглядит крайне ограниченный рынок самих независимых советников, и эксперты пока сомневаются, что проект Сбербанка сможет привлечь много игроков.

— "Тинькофф" погасил ипотеку — Низкий уровень ставок на ипотечном рынке вынудил Тинькофф-банк объявить о закрытии сервиса "Тинькофф Ипотека", в котором он выступал в качестве брокера. Самостоятельная выдача ипотеки для него недоступна из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, а платить комиссию посреднику на фоне снижающихся доходов банки не готовы.

— Домодедово продолжает терять высоту — Аэропорт Домодедово четвертый месяц подряд с начала года демонстрирует падение пассажиропотока, за январь—апрель — почти на 7%, до 7,56 млн человек. Эксперты связывают тенденцию с конкуренцией со стороны соседнего Внуково, который предлагает более привлекательные ставки для авиакомпаний, а также с консервативной политикой S7, базового перевозчика Домодедово, по наращиванию пассажиропотока.

— "Азбука вкуса" накормит водителей — Поставка готовой еды становится растущим направлением бизнеса для "Азбуки вкуса". После партнерства с финской сетью Prisma ритейлер договорился о продаже кулинарии с АЗС Shell в Москве и Санкт-Петербурге. Проект может повысить прибыль Shell от продажи сопутствующих товаров до 70%, но расширение ассортимента скоропортящихся продуктов повышает риски списаний.

— Им ли быть в причале — Проблема угольной пыли в российских портах, с шумом поднятая два года назад, но смягчившаяся в последнее время, получила новое развитие. "Росморпорт" хочет разорвать договор, по которому у него арендует причалы Находкинский морской торговый порт, за несоблюдение экологических требований — как раз по выбросам пыли. По данным "Ъ", извещения поступили и в другие порты узла, работу которых местные власти уже грозили остановить. Если договоры аренды будут расторгнуты, стивидоры не смогут продолжать работу.

— Покупатели расчехлили смартфоны — МТС в первом квартале 2019 года снизила доходность розничной сети на 6 процентных пунктов год к году, до 8,5%. Падение маржинальности в сегменте заметили и в "Вымпелкоме". Ритейлеры объясняют это наступлением "консервативного рынка", на котором продажи зарядок и чехлов от смартфонов снижаются как в количестве, так и в выручке.

— Lamoda примерила безубыточность — Интернет-ритейлер Lamoda вышел на операционную безубыточность по итогам первого квартала 2019 года. Если компания решит продолжить инвестировать в быстрый рост, то, скорее всего, снова выйдет в минус, полагают эксперты. При этом отрыв по обороту от главного конкурента — Wildberries — становится практически непреодолим.

— К стройматериалам добавили бизнес — Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta. На базе этих площадей планируется создать новую сеть "Максипро", которая будет рассчитана на корпоративных клиентов. Для этого ритейлер привлек часть команды своего ближайшего конкурента — СТД "Петрович". Этим топ-менеджерам, скорее всего, предстоит наладить сервис срочной доставки товаров, чего Leroy Merlin не удалось сделать до сих пор.

— Инвестфонд вошел в "36,6" — Владельцем пакета акций в аптечной сети "36,6" в результате допэмиссии стал Altus Capital. Ранее этот инвестфонд вместе с Long-Term Investments International, которую на рынке считают близкой к "Роснефти", выкупил долг фармритейлера перед Московским кредитным банком. Эти сделки взаимосвязаны, считают эксперты, конечная их цель — финансовое оздоровление убыточной сети и дальнейшая ее продажа.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Россия вряд ли выполнит решение трибунала ООН об освобождении украинских моряков — Международный трибунал ООН по морскому праву (МТМП) в субботу потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных прошлой осенью в Керченском проливе. Об этом говорится в постановлении трибунала, опубликованном на его сайте.

— Российские христиане-пятидесятники пожаловались в ЕСПЧ на закон Яровой — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу нижегородского отделения христиан-пятидесятников "Библейский центр "Посольство Иисуса", сообщил адвокат Сергей Чугунов, представляющий евангелистов в Страсбурге. В 2018 г. организацию оштрафовали на 100 000 руб. за незаконную миссионерскую деятельность. Поводом стал размещенный ею в интернете видеоролик с интервью студентки местного вуза из Зимбабве Кудзай Нямаребву.

— На место Терезы Мэй претендует уже полтора десятка видных консерваторов — Уже 14 видных британских консерваторов заявили о намерении побороться за пост руководителя партии и правительства, который 7 июня освободит премьер Тереза Мэй. По опросам, лидирует в гонке бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, но шансы занять это кресло есть также у министра внутренних дел Саджида Джавида, министра окружающей среды Майкла Гоува, лидера палаты общин Андреа Ледсом и министра иностранных дел Джереми Ханта.

— МВФ не советует тратить ФНБ — Инвестировать деньги фонда национального благосостояния (ФНБ) во внутреннюю экономику не стоит, заявил руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) в России Джеймс Роаф (его цитирует "Интерфакс"): необходимо продолжать копить средства – вкладывать их в надежные зарубежные активы.

— Американские компании ищут альтернативу Китаю — Президент США Дональд Трамп дает простой совет американским компаниям, обеспокоенных эскалацией торгового конфликта с Китаем. Им нужно переместить производство в США или другие страны, если они хотят избежать пошлин на импорт. Некоторые уже думают об этом, тем более что Пекин создает им проблемы в ответ на действия Вашингтона.

— В Москве резко подорожали полисы ОСАГО — "Альфастрахование" и "Ингосстрах" на прошлой неделе повысили ставки тарифов ОСАГО для населения, следует из опубликованных на сайтах обеих компаний приказов. "Альфастрахование" подняло тарифы 21 мая, "Ингосстрах" – 23 мая. Причем ставки у обеих компаний выросли на одну и ту же величину: на 14%, с 3600 руб. до 4118 руб.

— "Киевская площадь" хочет привести люксовый бренд Raffles в Россию — "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева ведет переговоры с гостиничным оператором Accor об управлении гостиничным комплексом, который строится рядом с парком "Зарядье" на Варварке, рассказали "Ведомостям" один из партнеров девелопера, знакомый бизнесменов и два консультанта, сотрудничающих с Accor.

— Россия заберет из Белоруссии и Польши около 1 млн т грязной нефти — Белоруссия и Россия договорились, что прокачают 1,3 млн т загрязненной хлорорганикой нефти на свои территории и до 10 июня очистят трубу, передал "Интерфакс" 24 мая со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака. Накануне, 23 мая, тот провел переговоры с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко. 1 млн т нефти поступит из Белоруссии в Россию, еще около 250 000 т – из Польши в Белоруссию.

— Зачем Facebook собственная криптовалюта — Facebook уже больше года тайно работает над созданием собственной криптовалюты, которая позволила бы более чем 2 млрд пользователей ее социальной сети переводить деньги друг другу и делать покупки не только в Facebook, Instagram и WhatsApp, но и во всем интернете.

— Нефтяники не полностью исполняют предписания правительства — Нефтяные компании увеличили поставки нефтепродуктов на экспорт в ущерб внутреннему рынку, следует из протокола заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 22 мая. "Ведомости" ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два члена комитета.

— Сбербанк: рынок киберстрахования через семь лет может достичь 10 млрд рублей — Российский рынок страхования киберрисков может вырасти с нынешних нескольких десятков миллионов рублей в год до 8–10 млрд руб. к 2025 г., прогнозирует "Сбербанк страхование". Основной спрос на услугу будут формировать малые и средние предприятия, а также физические лица – пользователи смартфонов, уверены в компании.

— "АвтоВАЗ" продолжит выплачивать своим дилерам инвестиционный бонус — "АвтоВАЗ" (контролируется Renault) продлил в 2019 г. для своих дилеров возможность получения инвестиционного бонуса в размере 1% от оборота проданных автомобилей. Об этом рассказали менеджеры двух крупных дилерских компаний Lada со ссылкой на майское письмо автоконцерна. "Ведомости" ознакомились с его копией.

— ФСК может сохранить за собой один из крупнейших строительных комбинатов — Следственный отдел по г. Балашихе предъявил обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, 48-летнему юристу, сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Последний "вместе с неустановленными лицами изготовил подложные документы с целью взыскания с граждан и юридических лиц мнимой суммы задолженности" в 15 млрд руб., сказано там же, пострадавший – гендиректор строительной компании Москвы.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Аналогов нет — Некоторые телезрители столкнулись с трудностями в связи с переходом на цифровое вещание. "РГ" составила рейтинг проблем и попросила гендиректора "Российской телевизионной и радиовещательной сети" Андрея Романченко прокомментировать их.

— Бонус для врача — На Вологодчине студентам-ординаторам компенсируют двухгодичное обучение из регионального бюджета, в пределах 150 тысяч рублей за один год. В областной казне уже нашли деньги на это дело — 7,5 миллиона рублей.

— Семья и воля — Число брачных договоров за несколько лет выросло почти в четыре раза. Чаще всего супруги оформляют такие договоры, чтобы взять ипотеку: когда в семье кто-то не работает или его зарплата невелика, есть риск, что банк откажет в кредите.

— Защитят и арестуют — Минюст предлагает предусмотреть в законе обязательное присутствие адвоката по делам об административных правонарушениях. Как сообщил "РГ" заместитель министра юстиции Денис Новак, подобные предложения рассмотрены рабочей группой, которая готовит концепцию нового КоАП.

— Деловой подход — 26 мая отмечается День российского предпринимательства. Как изменился бизнес, какие проблемы волнуют его представителей и какие перспективы ждут эту сферу деятельности, рассказал заслуженный юрист Анатолий Кучерена

— Служение России — Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства и пожелал ему разгрузить свой график. Патриарх поблагодарил президента за добрые слова и за замечательный уровень сотрудничества между государством и церковью.

— Поправка на цифру — Одна только цифровая экономика может позволить достигнуть темпов роста ВВП более 4% в год. Об этом говорилось на Совете по законодательному обеспечению этой отрасли. Минкомсвязь должна заниматься "и железом, и софтом", уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Понять Twitter — В Бресте завершился XIV Белорусский международный медиафорум. Журналисты из 25 стран обсудили, как меняются не только сами СМИ, но и способы взаимодействия с ними органов власти.

— Классика с плюсом — В Госдуму внесен законопроект, принятие которого снимет возрастные ограничения с книг, искусства и советского кино. "Ограничивать доступ детей к культурным ценностям недопустимо", — заявили инициаторы проекта.

— Квартира по желанию — Владимир Путин подписал указ, который регулирует особенности переселения людей из закрытых военных городов. Не связанным с армией жителям таких территорий минобороны теперь может не только выдать жилищный сертификат, но и предложить "натуральную" квартиру.

— Миссия в Африку — Стали известны подробности того, как будет выполняться контракт о направлении в Республику Конго российских военных специалистов. Документ был подписан в Москве в четверг в присутствии президентов России и Конго.

— Сближение Союза — В вопросах строительства Союзного государства у России и Беларуси позиции сходятся на 70 процентов, а остальные 30 требуют обсуждения. Премьер-министры двух стран дали министерской рабочей группе время до 21 июня, чтобы подготовить программу действий по интеграции.

— Выбор в пользу города — Действующий градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении участвовать в губернаторских выборах. "Мы разработали реальный план и стратегию развития Петербурга. Теперь я принял важное решение", — заявил он.

— Клиентов возьмут жильем — Сбербанк провел новый раунд снижения ставок по ипотеке. Исходя из практики, вслед за ним другие банки также снизят стоимость жилищных кредитов. По ожиданиям правительства, в 2024 году средняя ставка опустится ниже 8 процентов.

— Будет сентябрь — В России стартовало предварительное голосование по отбору кандидатов "Единой России" на сентябрьские выборы. В подведении итогов праймериз "ЕР" примет участие председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Камера, мотор — Диагностическая карта, подтверждающая проведение техосмотра, станет электронной. Однако автовладельцы при необходимости смогут получать бумажный дубликат документа. Предстоящие изменения правил проведения ТО разъяснил союз автостраховщиков.

— Реальная угроза — Минкомсвязь назвала поводы для введения управления Рунетом. Три типа угроз потенциально могут стать поводом для включения режима централизованного управления российским сегментом сети интернет.

— ЕГЭ взял старт — Стартует основная волна ЕГЭ. В ней будут участвовать более 750 тысяч человек. Из них 662 тысячи — выпускники 2019 года. Причем сегодня, в понедельник, школьники сдают сразу и литературу, и географию. Экзамен по математике пройдет в среду.

— Отчет пошел — С понедельника у россиян остается неделя на то, чтобы предоставить в Федеральную налоговую службу данные о движении средств по счетам и вкладам, открытым в иностранных банках. Крайний срок подачи сведений за 2018 год — 1 июня, напоминают в ведомстве.

— Тара — зеркало рынка — В Воронежской области начали производить гофрокартон по новейшим технологиям. На территории индустриального парка "Масловский" запустили завод "Архбум" — ежегодно он сможет выпускать до 188 миллионов квадратных метров картона.

— Адресат выбыл — Если в течение года аккаунт в соцсетях не используется, его должны автоматически удалять, считает депутат Сергей Вострецов. По его словам, такие аккаунты часто попадают в руки к мошенникам.

— География в фотографиях — В московской штаб-квартире Русского географического общества отбирали финалистов V фотоконкурса "Самая красивая страна". В жюри вошли самые авторитетные специалисты. Как сказал на открытии церемонии президент РГО Сергей Шойгу, "профессионализм нашего жюри гарантирует, что наш конкурс будет соответствовать названию".

— Нештатный Главный сержант — В крупных воинских частях и соединениях Российской армии восстановят институт Главных сержантов. Апробация этого опыта пройдет в Южном военном округе, после чего практику могут распространить повсюду.

— Неласковый Мэй — Премьер Британии Тереза Мэй объявила конкретную дату своей отставки с поста главы Консервативной партии и кабинета министров. Кампания по выбору преемника только начинается, а от желающих занять освободившийся пост уже нет отбоя.

— Закипело — Правительство ФРГ советует евреям отказаться от национального головного убора. Из этого следует, что немецкое государство оказалось не в состоянии обеспечить безопасность его еврейским гражданам в повседневной жизни.

— Взрыв на улице Гюго — К расследованию взрыва в Лионе подключился антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Сейчас рассматривается целый ряд возможных мотивов. Одна из них связана с попыткой создать напряженность в стране накануне выборов в Европарламент.

— Прощай, газон — Туманный Альбион может отказаться от одной из своих наиболее известных в мире традиций — выращивания знаменитого газона. В стране набирает силу организованное рядом общественных организаций движение "за" естественные газоны, где место обычной травы должны занять цветущие растения.

— Сбежать не сумел — Украинцу грозит тюрьма за убийство итальянского репортера на Донбассе. На громком процессе в Италии по делу о гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова под минометным обстрелом под Славянском в мае 2014 года прокурор потребовала приговорить бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 17 годам тюремного заключения.

— Сработать на "восьмерку" — В пятницу в столице Киргизии, которая на этой неделе принимала глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и теперь готовится к июньскому саммиту ее лидеров, открылся медиафорум ШОС. В нем приняли участие представители СМИ, курирующих информационную сферу профильных ведомств государств-участников — России, Киргизии, Казахстана, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Пакистана — и наблюдателей.

— Героя оставили с миром — Муниципальная служба захоронений в Костроме заявила об отказе от иска к дочери ветерана ВОВ Сергея Волкова. В иске содержалось требование о сносе ограды с могилы фронтовика и сокращении общей площади захоронения ветерана и его жены.

— С широко открытыми дверями — Первые итоги работы "бережливой" поликлиники доказали свою эффективность, заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. "Полный переход поликлиники на "бережливые" принципы должен произойти до конца августа", — отметил он.

— Выпускной play-бой — Во Владивостоке МВД приступило к проверке школы N 74 после сообщений о костюмированном прощании выпускников с учебным заведением. Министерство просвещения РФ акцию уже осудило. Местный департамент образования организовал внутреннюю проверку. Директор школы добровольно уволилась.

— Гайки вместо червонцев — Жители Курска требуют компенсацию за пропавший клад. С иском в суд обратились жители Курска, нашедшие 260 золотых монет времен Николая II под полом своего дома. По пути в Гохран они пропали, а в коробке для их перевозки были обнаружены гаечные ключи.

— Жажда настоящего — В храме Христа Спасителя прошла церемония вручения Патриаршей литературной премии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия за 2019 год. В этом году награду получили Дмитрий Володихин, Александр Стрижев, Михаил Тарковский.

— Йогурт без подробностей — Продавцам разрешат использовать единый ценник для одного наименования товара в ассортименте — например, при продаже по одной цене йогурта с разными наполнителями. Проект постановления подготовил Минпромторг.

— Таможня взяла добро — Власти Греции изъяли у гражданина России, летевшего в Стамбул транзитом через Афины, 800 тысяч долларов. Крупную сумму денег россиянин задекларировал еще в Москве. Однако заполненные документы не удовлетворили греческих таможенников.

— Градус аварии — Количество погибших в авариях по вине пьяных водителей сократилось на 15 процентов в первом квартале 2019 года. Нередко помощь в выявлении нетрезвых водителей оказывают обычные граждане, которые сообщают в полицию о нарушениях ПДД.

— Завтрак туриста — Ростуризм запускает проект "Национальные брендовые маршруты". Суть программы — в поддержке активных регионов, которые стараются создать свой туристический продукт. Одобренные маршруты будут продвигать на внутреннем и внешнем рынках.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Ограниченно негоден — Процедура прохождения медкомиссии в военкоматах серьезно изменится. Перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку, врачи смогут дважды в год: во время весенней и осенней призывных кампаний. Предложенные Минобороны поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" (имеются в распоряжении "Известий") позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали.

— Время не первых — Уже в мае Huawei может потерять первое место по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, рассказали "Известиям" эксперты рынка. Как следует из закрытого отчета компании — партнера нескольких производителей электроники (есть у "Известий"), в апреле Huawei и ее суббренд Honor занимали лидирующую позицию, но за первые три недели мая Samsung уже почти догнала конкурента.

— Ценные кадры — У российских чиновников может появиться новая надбавка к зарплате — за наставничество. Например, для заместителя начальника отдела максимальное вознаграждение составит чуть менее 2 тыс. рублей, пояснили "Известиям" в Минтруде. Скромность суммы смогут скрасить похвала и благодарность начальника, говорится в проекте постановления ведомства. Однако опрошенные "Известиями" эксперты считают, что эффективнее было бы не доплачивать сотрудникам, а нанять консультанта-наставника, который и займется работой с молодежью.

— Иногда они возвращаются — В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Это следует из правительственного плана реализации предложений, высказанных во время отчета кабмина в Госдуме. С документом ознакомились "Известия". Ввести обязательный прием тары предложили представители "Справедливой России".

— Положительная энергетика — На юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕврАзЭс) 29 мая в Нур-Султане главы государств — членов объединения планируют подписать договор об общем рынке электроэнергии. Создание единой зоны торговли обеспечит конкуренцию и прозрачное ценообразование при трансграничных поставках, сообщили "Известиям" в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Это позволит предприятиям ряда российских регионов снизить траты на закупку электроэнергии.

— Тупиковая ветвь власти — Отставка британского премьер-министра Терезы Мэй не снимает с повестки тему Brexit, а, напротив, делает ситуацию еще более непредсказуемой. По словам опрошенных "Известиями" экспертов, сценарии развития событий будут зависеть исключительно от личности и позиции следующего главы кабмина, который может как объявить второй референдум о выходе из Евросоюза, так и вовсе инициировать досрочные парламентские выборы.

— Разведка морем — Северный морской путь теперь находится под контролем противолодочных самолетов Тихоокеанского и Северного флотов: на ежедневное патрулирование заступили Ил-38Н "Новелла". Самолеты контролируют действия кораблей и подводных лодок, находящихся поблизости от этой важной транспортной артерии: Россия обеспечивает контроль над торговым маршрутом, по которому в перспективе может перевозиться до половины евроазиатских грузов.

— Не до Курил — В Москве прошли первые заседания российско-японских рабочих групп по вопросам совместной деятельности на четырех островах Южно-Курильской гряды и проработке режима свободного передвижения между Сахалином и Хоккайдо для местных жителей. Как дали понять "Известиям" несколько российских источников в дипломатических кругах, это стало наглядной демонстрацией того, что России удалось увести японских визави от тупиковых дискуссий по мирному до- говору к более практической работе.

— Тормозные риски — Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в третьем квартале. Об этом говорится в макропрогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились "Известия". Впрочем, опрошенные "Известиями" эксперты настроены более пессимистично.

— Лагерям закон не писан — Минпросвещения предложило отложить разработку законопроекта о детском отдыхе. Это следует из письма ведомства в правительство, с которым ознакомились "Известия". Необходимость принятия закона чиновники обсуждают с лета 2016 года, когда произошла трагедия на Сямозере. Закончить разработку документа планировалось до конца июня, однако в Минпросвещения "сочли целесообразным" вновь перенести сроки.

— Дома ограниченных возможностей — Воспитанникам детских домов-интернатов (ДДИ) в России лечат зубы без наркоза и не назначают очки для коррекции зрения. Об этом говорят результаты проверки ДДИ в 13 регионах страны, которую провел аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка. О плачевном состоянии системы домов-интернатов говорит хотя бы тот факт, что по итогам мониторинга на лечение в Москву будут направлены 15 малышей, один из которых находится в состоянии крайнего истощения.

РБК daily

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— Сбербанк опередил регулятора — Сбербанк с 25 мая приступил к Снижению ипотечных ставок после полугодового повышения, не дожидаясь решения ЦБ о смягчении денежно-кредитной политики. Крупнейший банк понизит ставки кредитов на жилье на 0,3–0,6%. Об этом заявил председатель правления Герман Греф на годовом собрании акционеров.

— 100 лет разделили Москву и городамиллионники — Среднему городу-миллионнику потребуется 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта, подсчитали в КБ "Стрелка". Крупным городам нужны инвестиции, их власти должны быть мотивированы на ускорение экономик.

— Начальника "Эры" сменили суперкомпьютеры — У военного инновационного технополиса "Эра" сменился начальник—Федор Дедус перешел на работу в администрацию президента. По данным источника РБК, его уходу предшествовал конфликт по поводу закупки суперкомпьютеров для "Эры".

— "Северный поток" наткнулся на глубинную бомбу — 14 мая американские сенаторы Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон (республиканцы) и Джин Шейхин (демократ) внесли в сенат законопроект "О защите энергетической безопасности Европы 2019 года"—против строительства газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток-2"), возглавляемого "Газпромом". А 21 мая министр энергетики США Рик Перри предположил в Киеве, что "в недалеком будущем конгресс направит подобный законопроект на подпись президенту США".

— Тереза Мэй наконец нашла выход — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера правящей Консервативной партии, который занимала с лета 2016 года. Лидер партии является премьер-министром, поэтому Мэй продолжит выполнять обязанности главы правительства, пока консерваторы не выберут себе нового лидера. Этот процесс может занять более месяца. Сейчас на пост лидера партии и нового премьера претендуют около 20 членов палаты общин.

— Петра Порошенко снимают со щита — Партия экс-президента Украины—"Блок Петра Порошенко "Солидарность"— намерена провести ребрендинг, убрав имя политика из названия и сменив лидера. Более половины украинцев заявили, что на выборах в Раду не проголосуют за БПП.

— К Алексею Хотину появились новые претензии — Альфа-банк подал в Мещанский районный суд Москвы пять исков против арестованного в апреле бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина и связанных с ним компаний. Иски о взыскании долгов были поданы 22 мая, следует из судебной базы данных. Пресс-служба Альфа-банка подтвердила РБК подачу исков, отметив, что они связаны с нарушением мирового соглашения с Хотиным, заключенного полтора года назад.

— "Меридиан" сместился на 120 миллиардов — Экс-зампред "Газпрома" Александр Рязанов с партнерами готов сократить расходы на строительство автомагистрали "Меридиан" в Китай до 472 млрд руб. Благодаря маршруту через Казахстан протяженность трассы можно снизить на 400 км. Инвесторы проекта частной автомагистрали "Меридиан", которая должна соединить Европу с Казахстаном и Китаем, нашли способ сократить ее стоимость на 122 млрд руб., до 472 млрд руб., изменив маршрут. Об этом РБК рассказал инициатор проекта, бывший зампред "Газпрома" Александр Рязанов.

— "Юлмарт" выходит на работу витриной — "Юлмарт" решил пойти по пути AliExpress и начинает продавать китайские товары. На фоне многолетнего корпоративного конфликта ретейлер рассчитывает восстановить ассортимент и удержать клиентов.

— Госкомпании перейдут на "цифру" по бумажке — Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием. В понедельник, 27 мая, документ должны обсудить на совещании в Минкомсвязи, а утвердить, согласно нацпрограмме "Цифровая экономика",—31 мая.