МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что не одобряет возможных ответных мер Китая в отношении американской компании Apple и будет первым, кто выступит против её недопуска на китайский рынок.

Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

"Во-первых, этого не произойдет. Во-вторых, если такое произойдет, я буду первым, кто выступит против … (Компания) Apple – это мой учитель, она лидирует. Зачем мне — как ученику — выступать против моего учителя? Никогда", — заявил Жэнь Чжэнфэй агентству Блумберг на вопрос о возможности недопуска Apple на китайский рынок в ответ на действия США.

По его словам, несмотря на то, что ограничения на экспорт, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа, помешают двухлетнему лидерству компании, Huawei либо увеличит поставки на рынок собственных чипов, либо найдет альтернативы, чтобы удержать свое преимущество в производстве смартфонов и оборудования для 5G-сетей.