МОСКВА, 28 мая — РИА Недвижимость. С 28 мая вступило в силу постановление правительства РФ "О единой информационной системе жилищного строительства" (ЕИСЖС). В ней собраны сведения от застройщиков, органов власти и уполномоченных банков, контролирующих назначение и размер расходования привлеченных от дольщиков средств.

Единая информационная система жилищного строительства заработала еще в начале 2018 года. Оператор системы — "Дом.РФ".

Постановление устанавливает порядок размещения, хранения и обработки информации в ЕИСЖС. Например, застройщик обязан размещать все основные документы, касающиеся строящегося объекта, бухгалтерскую отчетность, фотографии каждой стройки, градостроительные планы земельных участков, справки о размере собственных средств и соблюдении нормативов финансовой устойчивости, данные о владельцах компании, условия привлечения средств дольщиков и прочее. Удалять размещенную в ЕИСЖС информацию запрещено.

Здесь покупатели квартир смогут найти информацию о строящемся объекте, проверить, перечисляет ли застройщик взносы в Фонд защиты прав граждан. Также застройщики обязаны публиковать на едином ресурсе информацию о финансовых результатах своей деятельности, размерах кредиторской и дебиторской задолженностей, в трехдневный срок обнародовать изменения проектной документации и сведений о компании, а также ежемесячно обновлять фото строящихся объектов.

В системе также размещается информация о всех выданных застройщику контролирующим органом заключения о соответствии компании и проектной декларации установленным законодательством о долевом строительстве требованиям. Первая справка застройщика о размере собственных средств и соблюдении нормативов финансовой устойчивости публикуется застройщиком в информационной системе жилищного строительства одновременно с размещением первой проектной декларации. Далее размещение подобных справок осуществляется застройщиком ежеквартально, не позднее истечения пяти рабочих дней после окончания каждого квартала, в течение которого компанией осуществляется проект строительства объекта недвижимости.

Анализ строительства многоквартирных домов через систему будет проводиться ежеквартально. Кроме того, каждый покупатель квартиры сможет посмотреть в ней информацию по своему дому и застройщику. Система позволит вовремя отслеживать нарушения и возникновения проблемных объектов. В ней также описаны условия привлечения денег участников долевого строительства в случае размещения таких средств на счетах эскроу.

В ЕИСЖС размещаются данные Росреестра, Банка России, Росстата, Фонда содействия реформирования ЖКХ, региональных органов исполнительной власти и подведомственных организаций. Каждому органу власти или застройщику доступен личный кабинет в системе.

"Дом.РФ" должен будет собирать информацию от органов государственной власти и застройщиков, а также осуществлять взаимодействие ЕИСЖС с другими информационными системами. Интеграция данных ЕИСЖС с другими информационными системами обеспечит достоверную и актуальную информацию о рынке жилищного строительства. Разрабатываемые сервисы и аналитические отчеты поддержат переход отрасли на систему счетов эскроу и проектного финансирования за счет организации взаимодействия ключевых участников в системе", — сообщили РИА Недвижимость в госкомпании.

Одна из ключевых задач ЕИСЖС – сделать строительство более прозрачным для людей и всех участников жилищной сферы. Среди других задач – переход на электронное взаимодействие и сокращение транзакционных издержек, а также предоставление актуальной информации по жилищной сфере в обобщенном виде по стране, регионам и по каждому строящемуся объекту в отдельности.

По данным "Дом.РФ", на сегодняшний день в ЕИСЖС зарегистрированы 4,2 тысячи застройщиков, а также размещена информация о 14,4 тысячи строящихся домов на 123,5 миллионов квадратных метров жилой площади. С 26 банками подписаны соглашения и налажено информационное взаимодействие.

С 1 октября 2018 года вступил в силу закон, устанавливающий административную ответственность за нарушение порядка размещения информации в ЕИСЖС. Так, за нарушение порядка размещения информации или размещение информации не в полном объеме, либо размещение заведомо ложной информации на должностные лица будет накладываться штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей, на юрлиц — от 50 до 200 тысяч рублей.