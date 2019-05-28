МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Украина должна изменить соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом, потому что его условия экономически уничтожают страну, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

"Мы не можем больше продолжать терпеть пагубность зоны свободной торговли с Евросоюзом в отношении нашей страны, потому что ее условия уничтожают экономически нашу страну… Когда наша страна является самой коррумпированной в Европе, когда наша страна является самой бедной в Европе, когда наша страна экономически не развивается", — сказал Медведчук во вторник в эфире телеканала "112 Украина".

Он подчеркнул, что Украина должна строить "Европу внутри себя": европейский уровень жизни, зарплат и пенсий, уровень правовой и судебной защиты. По его мнению, все это не зависит от ЗСТ с ЕС.

"Я хочу пересмотреть ее (ЗСТ с ЕС — ред.) и изменить ее. Она уничтожила то, что у нас было, когда мы шли по пути экономического становления. И я объясняю: наша партия стоит на принципах того, что мы признаем европейские ценности, мы их отстаиваем. Разница заключается в том, что кто-то куда-то идет, бежит или просто "блукает" (блуждает — ред.) в сторону Европы, а мы хотим Европу строить в (на — ред.) Украине. Это главное принципиальное отличие", — объяснил свою позицию политик.

Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.