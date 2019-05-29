МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Российские предприятия общественного питания вправе самостоятельно выбирать рецепты для приготовления блюд, поэтому стейки "с кровью" в них не запрещены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает официально разрешить российским ресторанам подавать стейки прожарки Rare, Medium Rare и Medium, что не допускается действующими санитарными нормами для общепита.

"Производство продукции в предприятиях общественного питания осуществляется по технологическим картам из сборника технологических рецептур, разработанным предприятием самостоятельно. Предприятие организует производственный контроль за качеством изготавливаемой продукции", — пояснили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе добавили, что сырое мясо поставляется в предприятие общественного питания в сопровождении ветеринарного свидетельства, подтверждающего здоровье животного перед забоем.

Сырая мясная продукция, подвергшаяся технологической обработке, упакованная и промаркированная промышленным способом, должна сопровождаться ветеринарным свидетельством и декларацией о соответствии, подтверждающей качество и безопасность продукции, отметили в ведомстве.