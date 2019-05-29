МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Аргентина предложила в ближайшее время провести в России рабочие группы по строительству АЭС малой и большой мощности на территории латиноамериканской страны, говорится в итоговом протоколе межправкомиссии двух стран, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Аргентинская сторона выступила с предложением о проведении заседаний рабочих групп по АЭС большой и малой мощности в самое ближайшее время в Российской Федерации", — говорится в документе.

Стороны также подтвердили заинтересованность в продолжении работы в рамках стратегических документов по российско-аргентинскому сотрудничеству в сфере мирного использования атомной энергии, которые были подписаны во время визита президента РФ Владимира Путина в Буэнос-Айрес в конце ноября-начале декабря 2018 года.

В частности, страны рассматривают возможность строительства АЭС большой и малой мощности на территории Аргентины, а также плавучей АЭС.

"Стороны подтвердили заинтересованность в продолжении работы по теме атомного топлива, радиоизотопов и АЭС для развития совместных проектов, включая третьи страны", — говорится в коммюнике.