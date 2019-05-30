МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил законопроект о ратификации нового соглашения о свободной торговле с США и Мексикой — USMCA.

"Сегодня большой день для Канады. Мы только что представили законопроект о ратификации нового NAFTA", — заявил Трюдо, трансляция речи которого опубликована в Twitter. "Теперь члены этой палаты (парламента — ред.) могут начать процесс ратификации нового NAFTA", — добавил он.

Лидеры США, Мексики и Канады в конце ноября в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе подписали новое торговое соглашение USMCA. Соглашение определяет параметры крупнейшего межгосударственного торгового блока и пришло на смену Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.