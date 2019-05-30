МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг совещание по вопросам развития технологий в сфере искусственного интеллекта.

"Путин посетит школу программирования "Школа 21", ознакомится с ее инфраструктурой, а также проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта", — сообщила пресс-служба Кремля.

"Школа 21" — образовательная инициатива Сбербанка по подготовке специалистов мирового уровня в области информационных технологий, сейчас там обучаются 940 студентов. Школа была создана в 2018 году совместно с французской школой программирования Ecole 42, которая за пять лет существования стала одним из мировых лидеров IT-образования.

ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Глава Сбербанка Герман Греф на рабочей встрече с премьером Дмитрием Медведевым в конце марта рассказывал о работе "Школы 21". По его словам, проект направлен на подготовку инженеров в области программирования. Обучение в среднем длится три года, но люди, уже имеющие инженерное образование, могут сократить ее до полутора лет, говорил он.

Греф рассказал, что изначально существовало ограничение по возрасту — от 18 до 30 лет, а в 2019 году было решено провести эксперимент и подключить к программе людей старше 50 лет. В результате заявки подали 19 представителей этой возрастной группы, из которых 12 прошли конкурсный отбор. Опыт совместного обучения молодежи и людей старшего возраста, по словам Грефа, дает хорошие результаты, поэтому было решено вообще отменить возрастное ограничение.

ОКОЛО 100 МИЛЛИАРДОВ НА РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА

Директор некоммерческой организации "Цифровая экономика" по направлению "Цифровые технологии" Сергей Наквасин ранее сообщил РИА Новости, что до 2024 года на поддержку разработки и внедрения в России девяти сквозных цифровых технологий заложено 282 миллиарда рублей.

Речь идет о технологиях, предусмотренных национальной программой "Цифровая экономика". Это, в частности, большие данные (big data), технологии беспроводной связи (включая 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект.

При этом, как было указано в проекте дорожной карты "Нейротехнологии и искусственный интеллект" нацпрограммы "Цифровая экономика", которую готовит Сбербанк, развитие ИИ в России потребует инвестиций в размере около 100 миллиардов рублей на ближайшие шесть лет, а до 2030 года – около 180 миллиардов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИИ

Сегодня технологии искусственного интеллекта особенно активно используются в банковской сфере. Глава Сбербанка в феврале 2018 года даже предлагал задуматься о создании в России министерства по искусственному интеллекту. Впрочем, через год он отмечал, что роботы в будущем не смогут заменить человека и не отберут у людей работу, поскольку машины будут выполнять механическую работу, а люди — более интересную.

На днях, в ходе годового собрания акционеров Греф заявил, что Сбербанк пока не планирует внедрять физических роботов в своих отделениях, в то время как программные роботы уже задействованы в деятельности этого крупнейшего банка России.

В ближайшем будущем искусственный интеллект заменит человека и в ряде аспектов юридического дела, убежден министр юстиции России Александр Коновалов. Такое мнение он высказал на заседании Международного молодежного юридического форума в середине мая. Например, уже сегодня эксперты в этой сфере "всерьез говорят о том, что тексты новых законов должны быть машиночитаемыми, чтобы компьютер их распознавал и использовал без участия человека", пояснил министр.

Вопросы развития искусственного интеллекта регулярно становятся предметом обсуждения и на различных международных встречах. Так, в середине мая в китайском Тяньцзине состоялась уже третья Всемирная конференция по искусственному интеллекту. Эта тема будет отражена и в культурной программе грядущего Петербургского международного экономического форума: Российский фонд прямых инвестиций и "Эрмитаж" представят там международную выставку произведений современных художников, посвященную художественным возможностям ИИ.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС И СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ ИИ

Директор "Цифровой экономики" по направлению "Кадры и образование" Андрей Сельский отмечал, что дефицит специалистов, обладающих компетенциями в области информационных технологий, на российском рынке труда сегодня достигает 1 миллиона человек. Причем, по его оценке, сейчас в этом сегменте есть неудовлетворенный спрос как на массовые специальности, так и на высококвалифицированные и высокооплачиваемые, к которым относятся, например, аналитики данных и специалисты в области искусственного интеллекта.

Не так давно Российская венчурная компания сообщила, что создаст технический комитет по стандартизации искусственного интеллекта, который займется, в том числе, нормативно-техническим регулированием различных аспектов прикладного использования технологий ИИ.

Отдельным направлением его работы должно стать участие в процессе международной стандартизации от лица России, включая рассмотрение вопросов применения международных стандартов в сфере искусственного интеллекта на национальном уровне.

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ИИ

Как указано в проекте отчета "Сбербанка" о разработке дорожной карты по направлению "Нейротехнологии и искусственный интеллект", общедоступные центры обработки данных, специализированные под задачи ИИ, будут созданы в России к 2024 году, а первый такой центр на российских процессорах может появиться к 2030 году.

Также в документе говорится о необходимости разработки к 2024 году отечественных решений с "облачной" архитектурой, предусматривающих интеграцию с действующими информационными системами в сфере здравоохранения. К этому же времени, согласно проекту, должны функционировать центры обработки данных с достаточными вычислительными мощностями и объемами памяти для внедрения технологии? ИИ в системе госуправления и социально-экономической сфере.

Обозначая ключевые показатели развития ИИ в России, проект гласит, что количество компании? в этой индустрии должно превысить 1 тысячу, объем выпускаемой ими продукции и услуг — превысить 100 миллиардов рублей, объем экспорта решении? на базе ИИ — превысить 1 миллиард долларов, а объем венчурных инвестиции? в капитал российских компании? в сфере ИИ — превысить 100 миллионов долларов. Однако сроки достижения этих показателей в проекте не были обозначены.