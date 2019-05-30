МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Премьер Дмитрий Медведев начинает рабочий визит в Ташкент, где вместе с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым проведет первое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств. Затем глава российского кабинета отправится в Туркмению на совет глав правительств СНГ, который соберется в пятницу.

Российско-узбекистанская комиссия на уровне глав правительств была создана в октябре 2018 года по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Шавката Мирзиеева для координации усилий по укреплению торгово-экономического сотрудничества.

"Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов проведут первое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана", — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

Договоренность об этой встрече была достигнута еще в марте в ходе телефонного разговора. В рамках визита также была запланирована встреча Медведева с Мирзиеевым.

На переговорах в Ташкенте планируется обсудить широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, будет обсуждаться реализация крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте, в высоких технологиях и сельском хозяйстве. К подписанию были подготовлены и совместные документы о сотрудничестве в различных областях.

В преддверии визита Медведева в Узбекистан наблюдательный совет госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" обсуждал в понедельник поставки российского энергетического оборудования и материалов в эту страну. По итогам заседания глава госкорпорации Игорь Шувалов сообщил журналистам, что ВЭБ профинансирует сделку по поставке в Узбекистан российского энергетического оборудования на 100 миллионов евро.

После переговоров в Узбекистане в рабочем графике Медведева запланирован визит в Туркмению: в пятницу в Ашхабаде он примет участие в заседании совета глав правительств Содружества независимых государств.

Участники встречи обсудят актуальные вопросы сотрудничества стран СНГ, особое внимание будет уделено тематике инноваций, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и таможенного контроля. Кроме того, планируется подписание ряда межправительственных документов, регулирующих взаимодействие в этих сферах.

В ходе переговоров также предполагается принять решения о разработке проекта межгосударственной программы инновационного сотрудничества до 2030 года, о внесении изменений в правила определения страны происхождения товаров, таможенного оформления, транзита и мониторинга товаров, перемещаемых через страны СНГ.