МОНТЕВИДЕО, 30 мая /ПРАЙМ/. Правительство Уругвая оценивает, будет ли Национальное управление по телекоммуникациям (Antel) продолжать сотрудничество с китайскими Huawei и ZTE после запрета США на бизнес с ними, сообщил РИА Новости глава Antel Андрес Толоса.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. США заявили, что будут препятствовать использованию оборудования Huawei при создании сотовых сетей нового поколения 5G как в США, так и в других странах.

Уругвай начал реализовывать технологии 5G с финской Nokia, но Antel в течение нескольких лет работает с Huawei и ZTE.

"Мы находимся в контакте с МИД, министерством промышленности, потому что оценка должна быть проведена на страновом уровне… Надо оценить влияние. Это (ситуация с китайскими компаниями) может иметь сильное влияние на глобальную экономику, а Уругвай — торговый партнёр всех стран", — сказал глава Antel.