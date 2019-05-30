ВЛАДИВОСТОК, 30 мая /ПРАЙМ/. Федеральные власти помогут в создании центра компетенции для консультаций бизнеса, в том числе сельскохозяйственной кооперации, заявил первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов во Владивостоке на круглом столе по развитию сельхозкооперации.

"Если такие услуги востребованы, имеет смысл создание центра компетенции, если есть необходимость в консультациях, другой помощи. Федерация будет оказывать поддержку", — сказал Силуанов.

Он предложил для создания центра в Приморье использовать действующие структуры. "Их перенаправить на оказание консультации, помощи. В этом есть необходимость. Нужен центр компетенции по более широкому кругу вопросов, не только сельхозкооперации", — сказал первый вице-премьер.

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что регион работает над тем, чтобы создать центр компетенции, чтобы можно было из районов подавать заявки через МФЦ, получать консультации не только по сельхозпредпринимательству.