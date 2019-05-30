ВЛАДИВОСТОК, 30 мая /ПРАЙМ/. Российские власти будут создавать условия для предпринимательства переселенцев-соотечественников, заявил первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов во Владивостоке на круглом столе по развитию сельхозкооперации.

Один из предпринимателей-переселенцев из Южной Америки на круглом столе рассказал, что не сумел получить экспортную лицензию на поставку сои.

"Мы принимаем дополнительные меры поддержки. Был вопрос о том что не дали лицензию на экспорт… (Фермеры) обращались уже не первый раз. Решение должно быть найдено", — сказал Силуанов.

Он сообщил фермеру, что надо было обращаться не к министрам, а к региональным властям. "Мы заинтересованы в том, чтобы приезжали наши люди, работали здесь. Мы будем создавать здесь условия", — сказал первый вице-премьер.