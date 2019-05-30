МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Решение Пентагона запретить использование российской космической техники с 2023 года ограничивает применение отечественных ракетных двигателей в американских ракетах и запуски коммерческих спутников на российских ракетах, если они будут предоставлять услуги американским военным, считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

"Это некоторое расширение санкций, которые были известны раньше. Пентагон закупает много услуг у частных фирм и тенденция такая, что он будет в дальнейшем увеличивать такие закупки и уменьшать количество своих собственных спутников. Особенно ярко это видно по запрету Пентагону создавать свои метеорологические спутники. Теперь они все данные должны брать у национального метеорологического агентства. Таким образом, все, кто является поставщиком Пентагона, теперь находятся в подвешенном состоянии. Если что, у них могут прекратить покупать услуги, если они сотрудничают с Россией", — сказал он.

Моисеев пояснил, что запрет относится, например, к использованию российских ракетных двигателей в американских ракетах, которые будут выводить спутники непосредственно для Пентагона или спутники, которые могут на коммерческой основе предоставлять свои данные американским военным, например, спутники связи или спутники съемки Земли из космоса.

Кроме того, уточнил специалист, все владельцы, в том числе коммерческие, запускаемых на российских ракетах спутников, могут попасть в "черный список" Пентагона, как нарушившие запрет на сотрудничество с Россией. Это, по его словам, относится не только к американским компаниям, но и зарубежным, предоставляющим услуги американским военным в разных регионах мира.

"Это будет стимулировать заказчиков искать других поставщиков пусковых слуг", — сказал Моисеев.

Но, по его словам, США сами будут решать, что они будут засчитывать за сотрудничество с Россией, а в каких случаях будут закрывать глаза. "Когда они принимают меры по политическим мотивам, они тщательно смотрят, чтобы себе не навредить", — сказал эксперт.

Также он отметил, что контракты на предоставление пусковых услуг обычно заключаются за 2-3 года перед стартом, соответственно, заказчики должны будут уже сейчас рассчитывать, выбирать ли им российскую ракету с угрозой попасть под санкции, или искать иных поставщиков пусковых услуг на 2022-2023 годы и далее.

С начала 2000-х годов Россия длительное время лидировала по количеству космических запусков, включая коммерческий рынок пусковых услуг. На ракеты "Протон-М" и "Союз", а также другие российские носители приходилось более 50% всех коммерческих пусков в мире. В 2012 году произошло первое снижение количества запусков, а после 2014 года доля России постепенно пошла на убыль, поскольку с 2013 года ее заказы начала "отъедать" американская SpaceX. В 2016 году Россия по общему количеству пусков уступила США и Китаю, заняв третье место. В 2017 году американская коммерческая компания SpaceX с одной ракетой Falcon 9 лишь немного уступила по количеству пусков всей российской космической программе. В 2018 году Россия провела 20 пусков, включая 2 с европейского космодрома Куру, а компания SpaceX – 21, включая Falcon 9 и Falcon Heavy.

Ранее российская сторона заявила, что планирует в течение ближайших нескольких лет занять долю рынка в 25-30%.