МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится.

"Десятого июня Соединенные Штаты введут 5-процентные пошлины на все товары, доставляемые в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока приток нелегальных мигрантов в нашу страну не прекратится. Пошлины будут постепенно расти, пока проблема с нелегальной миграцией не будет решена, тогда пошлины будут сняты. Белый дом вскоре представит детали", — написал Трамп в Twitter.