МЕХИКО, 31 мая /ПРАЙМ/. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил в четверг, что ратификация нового соглашения о свободной торговле с США и Канадой может дать стране удвоение иностранных инвестиций.

В четверг вечером сенат Мексики сообщил, что начал процесс рассмотрения текста соглашения для его ратификации. На церемонии вручения текста в сенате присутствовал и министр Эбрард.

"Мы предполагаем, что, не преувеличивая, в этом году мы сможем вдвое увеличить иностранные инвестиции, потому что с ратификацией соглашения мы ожидаем многих решений. Стремительно снизится неуверенность, связанная с введением односторонних пошлин", — заявил Эбрард.

Всего соглашение содержит 34 главы, в нем отражены модернизированные нормы, которые позволят повысить конкурентоспособность экономики стран Северной Америки, ВВП которых составляет 22 триллиона долларов. В 2018 году их взаимная торговля превысила 1,2 триллиона долларов.

Объем иностранных инвестиций в Мексике составил в 2018 году почти 32 миллиарда долларов, что на 6,4% было больше показателей 2017 года, по данным министерства экономики страны.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже представил законопроект о ратификации нового соглашения о свободной торговле с США и Мексикой — USMCA. Лидеры США, Мексики и Канады в конце ноября 2018 года в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе подписали новое торговое соглашение USMCA (T-MEC в Мексике). Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию Дональда Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.