МЕХИКО, 31 мая /ПРАЙМ/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что уже в пятницу в США вылетает делегация во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом для решения ситуации в связи с новыми пошлинами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится.

"Я предлагаю, чтобы вы дали инструкции своим чиновникам, если это не будет неудобно, принять представителей нашего правительства, возглавляемых министром иностранных дел, которые, начиная с завтрашнего дня (пятницы), перемещаются в Вашингтон, чтобы прийти к соглашению на благо двух стран", — написал Лопес Обрадор в своем обращении к Трампу, опубликованном в его микроблоге в Twitter.

"Президент Трамп: социальные проблемы не лишаются налогами или насильственными мерами", — отметил мексиканский лидер.