МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Первый экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX закончил подготовку к полёту на МКС в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК), сообщил астронавт НАСА Роберт Бенкен.

"Завершили обучение на (тренажере) российского сегмента (МКС) в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина вместе с Дугласом Херли. Ещё один шаг выполнен на пути к первому пилотируемому полёту (корабля) SpaceX на МКС", — написал в Twitter Бенкен.

Бенкен и Херли входят в состав первого экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon.

В конце мая ЦПК сообщал, что в ходе подготовки Бенкен и Херли получат общее представление о конструкции и компоновке российского сегмента МКС, ознакомятся с назначением и алгоритмами работы его систем и изучат действия экипажа станции при возникновении аварийных ситуаций.

В марте корабль Crew Dragon разработки компании SpaceX Илона Маска совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС.

НАСА рассчитывает, что полет Crew Dragon состоится до конца 2019 года. Первый испытательный пилотируемый полет планировался на конец сентября, но был отложен из-за взрыва при испытании системы аварийного спасения 20 апреля.