МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл", где в субботу произошли взрывы, имеет три действующих договора обязательного страхования ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО), все они заключены в "Согазе", следует из базы данных Национального союза страховщиков ответственности.

Из базы следует, что все три договора были заключены 9 февраля текущего года и действуют год.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По данным Минздрава России, пострадали 79 человек, 15 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

Как сообщили РИА Новости на предприятии, накануне был отстранен гендиректор "Кристалла" за нарушения промышленной безопасности.