ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске застраховал свою ответственность в "Согазе"
МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл", где в субботу произошли взрывы, имеет три действующих договора обязательного страхования ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО), все они заключены в "Согазе", следует из базы данных Национального союза страховщиков ответственности.
Из базы следует, что все три договора были заключены 9 февраля текущего года и действуют год.
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По данным Минздрава России, пострадали 79 человек, 15 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
Как сообщили РИА Новости на предприятии, накануне был отстранен гендиректор "Кристалла" за нарушения промышленной безопасности.
https://1prime.ru/News/20190601/830031173.html