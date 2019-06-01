МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Парламент Канады может этим летом ратифицировать новое торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой (USMCA), которое придет на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), заявил главы канадского минтранса Марк Гарно.

"Мы не можем предсказать, как будет продвигаться ратификация, мы, конечно, надеемся, что все партии в Палате общин поддержат это соглашение", — заявил Гарно телеканалу CTV, отметив, что Канада "не исключает возможности, что что-то (ратификация USMCA — ред.) произойдет в течение лета".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже представил законопроект о ратификации нового соглашения о свободной торговле с США и Мексикой — USMCA. Лидеры США, Мексики и Канады в конце ноября 2018 года в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе подписали новое торговое соглашение USMCA (T-MEC в Мексике). Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию Дональда Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.