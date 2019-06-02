ПЕКИН, 2 июн — ПРАЙМ. Обвинения США в краже интеллектуальной собственности являются безосновательными фабрикациями, говорится в Белой книге, опубликованной Госсоветом относительно позиции Китая по торгово-экономическим консультациям.

"Китай выступает решительно против принудительной передачи технологий и принимает решительные меры против кражи интеллектуальной собственности. Обвинения против Китая о принудительной передаче технологий безосновательные и несостоятельные", — говорится в документе.

Отмечается, что Китай приветствует и уважает добровольное сотрудничество в сфере технологий китайских и иностранных компаний, основанное на рыночных принципах.

В тексте также говорится, что исторические записи подтверждают, что достижения Китая в научно-технологической сфере не были украдены или принудительно взяты у других, эти результаты были достигнуты благодаря собственным силами и упорной работе.

"Экономическое развитие Китая получило выгоды от международной передачи и распространения технологий. Обладатели этих технологий также получили выгоду от этого процесса", — отмечается в Белой книге.

Госсовет также подчеркивает, что Китая создал законодательную систему для защиты прав на интеллектуальную собственность, в которой преобладают международные правила.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.