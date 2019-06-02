МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Узбекистан пока присматривается к происходящим в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) процессам, двери этого объединения открыты, но участие в нем — внутреннее дело каждого государства, заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

"Это зависит от их позиции. Мы всегда исходили из того, что мы никого не напрягаем, что называется", — сказал Медведев в интервью ВГТРК, говоря о возможности присоединения Узбекистана к ЕАЭС.

В то же время он подчеркнул, что "двери Евразийского союза открыты для наших партнёров". Членство в этом объединении даёт известные преимущества, напомнил он, в этом случае на страну начинают распространяться определённые льготы и преференции, которые существуют именно для участников союза.

"Но, конечно, это внутреннее дело каждого государства. Наши друзья из Узбекистана пока просто присматриваются к тем процессам, которые идут", — сообщил Медведев.

Говоря об уровне развития экономики в странах-членах ЕАЭС, глава кабмина отметил: "Вы знаете, я считаю, что как раз мы на себя взяли довольно важные, серьёзные обязательства, когда включили в состав Евразийского союза государства, которые тоже имеют переходную экономику, сложную".

В качестве примеров он упомянул экономики Киргизии и Армении.

"Это всё-таки страны с определёнными экономическими проблемами, это развивающиеся экономики. Да, откровенно говоря, у нас у всех есть экономические проблемы, поэтому я не вижу в этом ничего страшного. Вопрос именно в том, на каких началах государства заходят, какие цели преследуют. Но мы эти вопросы готовы обсуждать", — заверил Медведев.