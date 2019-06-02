РИМ, 2 июн – ПРАЙМ. Пять человек пострадали при столкновении круизного лайнера и туристического теплохода в венецианском канале Джудекка, сообщает информагентство AGI.

Авария произошла утром в субботу, когда, по предварительным данным, буксиры не успели добраться до дрейфовавшего из-за поломки лайнера. Его отнесло к причалу, где стоял туристический теплоход. В результате столкновения пострадали четыре человека на борту малого корабля и один на лайнере. Ряд пассажиров оказались в воде.

Командование венецианского порта проводит эвакуацию пассажиров теплохода, на место прибыли полиция, спасатели и пожарная служба.