(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Косово открыло два новых фронта — Приштина разозлила Москву и бросила вызов Брюсселю — Конфликт между Косово и Сербией постепенно переходит в противостояние Приштины с Россией и Евросоюзом. В конце минувшей недели российский МИД пригрозил "далеко идущими последствиями" в ответ на решение косовских властей объявить персоной нон грата гражданина РФ, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. На грани обострения и отношения Приштины с ЕС — после того как косовский президент Хашим Тачи пригрозил объединиться с Албанией, если Евросоюз продолжит изолировать Косово. С подробностями — корреспондент "Ъ" на Балканах Геннадий Сысоев.

— Контурная карта коррупции — Правительство утвердило ее создание, оградив госслужащих от ненужных вопросов — С опозданием на год утверждена методика проведения соцопросов в регионах, призванных дать правительству представление о структуре и возможном объеме коррупции в РФ. "Картографирование" коррупции разделено на "бытовую" и "деловую", из методики заранее исключены политическая, религиозная и общественная деятельность, опрашиваться не будут военные, работники соцсферы и госуправления. Ограничения позволят сколько-нибудь достоверно говорить об уровнях "бытовой" коррупции, но цифры "коррупционной нагрузки" на домохозяйства и бизнес, полученные в опросах второй половины 2019 года, вряд ли стоит принимать всерьез.

— Льготы не столь отдаленные — Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки — Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий. Такие поправки Минтранс предлагает внести в правила субсидирования рейсов в обход Москвы, по которым в этом году будет распределено 7,8 млрд руб. Эксперты называют изменения разумными, но предлагают субсидировать также рейсы в пределах одного региона и допустить к льготам эксплуатантов вертолетов.

— Россияне срывают план по мясу — Низкий спрос замедлил рост производства — По итогам 2019 года темпы роста производства мяса в России могут оказаться самыми низкими за последние десять лет. Причина — в насыщенности внутреннего рынка на фоне снижения реальных доходов населения. Для того чтобы поддержать спрос, производителям придется снизить цены, а это повлияет на рентабельность бизнеса. Большие надежды у компаний на экспорт в азиатские страны, который, по прогнозам, увеличится на 40%.

— Инвестиционная пауза затянулась — Крупные и средние компании не вкладывают прибыль в капитал — Капитальные инвестиции крупных и средних компаний в первом квартале 2019 года сократились на 1,2%, свидетельствуют данные Росстата, за год в них еще сильнее выросла доля собственных средств. Устойчивый рост капвложений по-прежнему наблюдается в сельском хозяйстве, добыче угля, нефти и газа, металлургии, химии и пищевой промышленности. Однако даже на фоне двукратного роста прибыли, главным образом за счет экспортных отраслей, при прочих равных условиях ожидать роста частных капвложений можно не раньше, чем через год.

— В тени плохие заработки — Мониторинг доходов населения — Опубликованная в пятницу аналитическая записка ЦМАКП о реальных располагаемых доходах населения посвящена детальному рассмотрению составляющих показателя. Как отмечает автор, ведущий эксперт центра Игорь Поляков, в поведении реальных доходов населения сохранился парадокс, связанный с продолжением их падения на фоне роста реальных зарплат и соцвыплат. Это расхождение осенью 2018 года сопровождалось резкой критикой соответствующих методик Росстата со стороны Минфина и Белого дома.

— Он помнил, как все начиналось — Умер второй генпрокурор России Алексей Казанник — 2 июня в Омске на 78-м году жизни умер Алексей Казанник, занимавший пост генпрокурора России с осени 1993 года по весну 1994 года, а до этого известный тем, что уступил Борису Ельцину мандат члена Верховного совета СССР.

— Торговая война приблизилась к границам США — Дональд Трамп готов повысить пошлины на весь импорт из Мексики — США могут повысить пошлины на весь импорт из Мексики, если страна не ограничит миграцию из Центральной Америки, тарифы вступят в силу 10 июня, об этом решении объявил президент США Дональд Трамп. В то же время Китай, переговоры с которым пока не привели к торговому соглашению, обвинил американскую сторону в создании препятствий для заключения сделки. События на фронтах торговой войны уже привели к существенному оттоку инвесторов с развивающихся рынков — в основном в США.

— Хаджи-Мурат возвращается в Дагестан — Перезахоронены останки наиба Шамиля, предположительно похищенные в Азербайджане — В дагестанском райцентре Хунзах в воскресенье прошла церемония перезахоронения останков Хаджи-Мурата, наиба имама Шамиля, ставшего прототипом героя повести Льва Толстого. Один из самых известных участников Кавказской войны XIX века, Хаджи-Мурат погиб на территории нынешнего Азербайджана в 1852 году и был похоронен недалеко от места своего последнего боя.

— Плюс электрификация всех услуг — Под Минтруд, ПФР и ФСС подводят единую цифровую платформу — Главными принципами цифровизации социальных услуг в России должны стать удобство для граждан и эффективность использования бюджетных средств при их оказании, рассказал "Ъ" курирующий цифровизацию замглавы Минтруда Алексей Скляр. По его словам, до 2021 года Минтруд унифицирует для всех регионов процесс назначения мер социальной поддержки с использованием Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

— Бывшие дагестанские чиновники надеются на Рамазана Абдулатипова — Защита обвиняемых рассчитывает на показания политика — Как стало известно "Ъ", сегодня в Лефортовском суде Москвы пройдут предварительные слушания по резонансному уголовному делу, фигурантами которого являются бывшие высшие правительственные чиновники Дагестана — экс-премьер республики Абдусамад Гамидов и экс-министр экономики Раюдин Юсуфов. Их обвиняют в растрате 41 млн руб., выделенного из бюджета на строительство спецучреждения для временного содержания иностранных граждан.

— Спецтехнику заподозрили в незаконном происхождении — Пенитенциарное ведомство считает, что ему поставили иностранное оборудование — Как стало известно "Ъ", во ФСИН разгорается очередной скандал, связанный с поставкой оборудования в пенитенциарное ведомство. Речь идет о средствах подключения к интернету и передачи данных стоимостью почти 150 млн руб. По закону такого рода техника должна быть произведена в России, однако, как утверждают представители ФСИН, поставщик — ООО "Амерес" — предоставил оборудование не только низкого качества, но и произведенное в США и Китае, к тому же отсутствующее в реестре Минпромторга.

— "Кресты" не берут на себя убийство — Куратор строительства тюрьмы отрицает причастность к расправе над сотрудником ФСИН — Как стало известно "Ъ", в Санкт-Петербурге на процессе по громкому уголовному делу об убийстве одного из кураторов строительства нового следственного изолятора "Кресты" — сотрудника регионального управления ФСИН России Николая Чернова — были допрошены обвиняемые. Бывший замначальника УФСИН Сергей Мойсеенко и предприниматель Игорь Захаров заявили, что к убийству непричастны. На этой неделе пройдут прения по делу, а затем коллегия присяжных удалится в совещательную комнату для вынесения вердикта.

— Ресоциализации просят дать путевку в жизнь — Помощь бывшим осужденным нуждается в законодательной поддержке — России необходимо законодательное регламентирование помощи бывшим осужденным, пока что механизм ресоциализации затрагивает в лучшем случае треть освободившихся из мест лишения свободы. К такому выводу пришли исследователи Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге, проведя исследование в регионах, где на волю выходят больше всего осужденных. Местные власти также поделились рецептами по изменению ситуации в этой сфере.

— Подмосковное метро не замыкается в круг — На 240-километровое трамвайное кольцо ищут частные и государственные деньги — "Ъ" стали известны новые подробности проекта подмосковного скоростного трамвая — 240-километрового кольца, которое по задумкам властей Московской области соединит между собой 26 городов. Стоимость первого участка Подольск—Домодедово чиновники оценили в 152,9 млрд руб., треть из которых планируется запросить из федерального бюджета, остальные средства дадут частные инвесторы.

— Владимир Зеленский собирает друзей — Президент Украины выстраивает новую систему власти — Президент Украины Владимир Зеленский продолжает перестройку системы управления государством. Он уже изменил состав Совета национальной безопасности и обороны, назначив самого себя его председателем, и расширил список должностей в администрации президента. Господин Зеленский окружает себя лояльными ему людьми, впрочем, не всегда популярными в народе. С подробностями — корреспондент "Ъ" Матвей Шиманов.

— Страна трех господ — В Молдавию съезжаются ее кураторы из России, США и ЕС — Вице-премьер РФ Дмитрий Козак 3 июня прилетает в Молдавию. Это первый визит в Кишинев российского чиновника такого уровня с 2016 года. В этот же день сюда прибывают еще и комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и директор офиса Восточной Европы Госдепа США Брэд Фреден. Визит трех чиновников приходится на разгар внутриполитического кризиса в республике: страна с начала года живет без правительства, а парламент без коалиции. Не исключено, что приезд ключевых внешних игроков, запланировавших переговоры с молдавскими политиками, может привести к развязке.

— "Аммоний" посчитают к осени — Продажа проблемного завода затягивается — По данным "Ъ", финальные заявки на покупку отягощенного долгами татарстанского производителя азотных удобрений "Аммоний" подали "Еврохим" Андрея Мельниченко, "Акрон" Вячеслава Кантора и СДС "Азот" Романа Троценко. Именно господина Троценко на рынке считают главным претендентом на актив. Однако подведение итогов конкурса может затянуться до осени, поскольку собственникам предстоит договориться между собой о схеме продажи. При этом новому владельцу "Аммония" не стоит рассчитывать на хороший рынок: цены на азотные удобрения продолжают падать.

— eSIM откроется России — Данные виртуальных сим-карт предлагают хранить на территории страны — Производителям устройств с поддержкой виртуальных сим-карт eSIM, среди которых Apple и Google, придется размещать на территории России серверы для загрузки абонентских профилей и хранить здесь криптографические ключи. Иначе гарантировать сохранность тайны связи для российских абонентов невозможно, пришла к выводу рабочая группа с участием Минкомсвязи, ФСБ и операторов. Пока тестирование eSIM не выявило проблем с безопасностью, а скорейшее внедрение технологии помогло бы сэкономить на физических сим-картах, возражают противники жесткого регулирования.

— Антипинский НПЗ берут в переработку — SOCAR создала СП со Сбербанком по загрузке завода — Как стало известно "Ъ", азербайджанская SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на принадлежащем банку Антипинском НПЗ. Предполагается, что СП, где у SOCAR 60%, будет осуществлять процессинг на заводе, пока тот находится в состоянии банкротства. По словам собеседников "Ъ", возможно также, что СП займется разработкой входящих в периметр НПЗ месторождений в Оренбургской области.

— Граждан расставят по адресам — ЦБ планирует ввести верификацию электронной почты физлиц — ЦБ запустил пилотный проект, призванный выработать алгоритм верификации электронной почты граждан при их взаимодействии с банками. Первые итоги будут подведены уже на этой неделе, а после обсуждения с рынком должны стать основой для нового нормативного акта. Эксперты поддерживают идею, однако ждут от регулятора предоставления возможности выбора способов верификации, четких разъяснений, что можно и нельзя отправлять по почте, а также длительных сроков внедрения новых требований.

— Банки теряют прибыль — Привлечение средств, новые стандарты МСФО и курс рубля дорого обошлись рынку — Крупнейшие российские банки сократили в первом квартале текущего года чистую прибыль почти на треть по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Плохие показатели начала 2019 года, по мнению экспертов, обусловлены целым рядом факторов, таких как рост стоимости привлечения средств при сохранении уровня доходности активов, переход на новые стандарты МСФО и укрепление курса рубля.

— Фондам дадут три года на портфель — ЦБ переводит НПФ на новые правила инвестирования резервов — Регулятор хочет установить переходный период в три года для того, чтобы негосударственные пенсионные фонды (НПФ) привели свои портфели в соответствие с новыми правилами инвестирования пенсионных резервов. Фонды боятся, что не уложатся даже в эти сроки с реализацией активов без убытков для клиентов.

— Добыча страдает без "Дружбы" — Россия перевыполнила обязательства перед ОПЕК+ — Россия впервые за все время сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти снизила производство значительно больше, чем предусмотрено квотой. По итогам мая она упала до 11,1 млн баррелей в сутки, что означает перевыполнение квоты примерно на 30%. Собеседники "Ъ" на рынке связывают спад добычи с проблемами на нефтепроводе "Дружба", который по-прежнему частично простаивает из-за загрязнения хлорорганикой. Однако аналитики считают эффект краткосрочным, тем более что параметры сделки ОПЕК+ в июне, скорее всего, будут смягчены.

— VTB Africa подобрали покупателя — Долю группы может купить бывший топ-менеджер банка — Покупателем VTB Africa — дочернего банка группы ВТБ в Анголе — может стать бывший топ-менеджер кредитной организации. Формально он не аффилирован с ВТБ, таким образом, сделка может вывести VTB Africa из-под санкций в преддверии укрепления российско-ангольского делового сотрудничества. Эксперты отмечают, что сейчас операции с клиентами в долларах могут проходить с большой задержкой, что сдерживает развитие кредитной организации.

— "Водоходъ" взял курс на полюс — Компания закажет два экспедиционных судна на финской верфи — Helsinki Shipyard Oy Ришата Багаутдинова и Владимира Касьяненко, получившая активы финской верфи Arctech в результате сделки с Объединенной судостроительной корпорацией, построит два арктических экспедиционных судна стоимостью по €100 млн. Заказчиком выступает российский круизный оператор "Водоходъ", в финансировании могут принять участие Государственная транспортная лизинговая компания и финское экспортное агентство. Рынок арктического туризма считается перспективным, но "Водоходу" предстоит конкурировать на нем с крупными международными компаниями.

— "Национальную сим-карту" дополнят "Автоматикой" — "Ростех" займется проектом по переводу сотовых абонентов на отечественную криптографию — "Ростех" планирует участвовать в совместном проекте с контролируемой Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) компанией "Национальная сим-карта". Переход на отечественную криптографию в сим-картах планируется с декабря 2019 года, но пока для них нет российских чипов. Вряд ли "Ростех" и структура РФПИ займутся их производством, скорее речь идет о программно-аппаратном комплексе, который может базироваться и на зарубежных компонентах, считают эксперты.

— Льготы не столь отдаленные — Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки — Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий. Такие поправки Минтранс предлагает внести в правила субсидирования рейсов в обход Москвы, по которым в этом году будет распределено 7,8 млрд руб. Эксперты называют изменения разумными, но предлагают субсидировать также рейсы в пределах одного региона и допустить к льготам эксплуатантов вертолетов.

— Таблетки для роста — В ритейле быстрее всего наращивают выручку фармацевтические сети и дискаунтеры — Фармацевтический ритейл может повторить судьбу крупных игроков продуктовой розницы, переживших череду консолидаций. Тенденция наметилась еще в прошлом году, в результате аптечные сети стали одними из самых быстрорастущих компаний, выяснила "Infoline-Аналитика". Схожая динамика прослеживается и в таких сегментах, как дискаунтеры и магазины малых форматов.

— Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта — В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei — Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе "Чудо техники". Данные рынка следуют за продажами, но с опозданием — чаще всего чинят смартфоны, приобретенные пять-семь лет назад. При этом у китайских брендов стоимость починки может достигать почти трети полной цены смартфона, тогда как у Apple и Samsung — 13–25%.

— РФПИ пробует инвестиции в говядину — Фонд может приобрести долю в мясокомбинате в Оренбургской области — Несмотря на несостоявшиеся сделки с агрохолдингами "Эфко" и "АФГ Националь", Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не утратил интерес к сельскохозяйственному бизнесу. Вместе с итальянской Inalca, которая управляет в России комбинатом по производству говядины Orenbeef, и партнерами фонд может вложить в предприятие 1 млрд руб. в обмен на долю. Это частично решит проблему Orenbeef с нехваткой сырья, но вряд ли поможет конкурировать с основными игроками — "Мираторгом" и "Заречным".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита — Необходимо контролировать не процесс приготовления пищи, а качество самих блюд, считают они — Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация "Опора России" подготовили и направили в Роспотребнадзор "Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы". "Ведомости" ознакомились с документом, представители обеих организаций подтвердили его подлинность. Эта концепция должна заменить действующий СанПиН, говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

— Рейтинги Путина снижаются уже почти год — Смена социологами формы опроса о доверии проблему не решит, подчеркивают эксперты — Доверие россиян к президенту Владимиру Путину продолжает снижаться. По данным ВЦИОМа, на неделе с 20 по 26 мая он составил 30,5% – это новый минимум с 2006 г. (более ранних данных на сайте ВЦИОМа нет). Прошлый антирекорд (31,7%) был зафиксирован неделей ранее.

— В ЕСПЧ отправлена первая жалоба на разгон первомайского шествия в Санкт-Петербурге — Страсбург просят проверить, как согласованная демонстрация превратилась в несогласованный митинг — Руководитель штаба Алексея Навального на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге Александр Шуршев, выступивший одним из организаторов шествия 1 Мая, пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на свое задержание и арест. Об этом сообщил адвокат "Апологии протеста" Александр Передрук, представляющий Шуршева в Страсбурге.

— В Дзержинске произошли взрывы на заводе по производству тротила — Десятки человек пострадали от осколочных ранений — Несколько мощных взрывов произошли 1 июня в цехе по производству тротила в государственном научно-исследовательском институте "Кристалл" в Дзержинске. Взрывная волна выбила окна в некоторых домах и магазинах в радиусе 3 км. В городе и трех расположенных рядом с ним поселках введен режим чрезвычайной ситуации.

— Чиновники хотят усилить контроль за мусорной реформой — Заняться этим предложено новой федеральной компании – экологическому оператору — Минприроды предлагает усилить федеральный контроль за обращением с коммунальными отходами в регионах, наделив этими функциями новую публично-правовую компанию "Российский экологический оператор" (РЭО). Она сможет добиваться пересмотра одобренных в регионах схем сбора и вывоза мусора, говорится в подготовленных Минприроды поправках в закон об отходах. "Ведомости" ознакомились с текстом, подлинность подтвердил представитель РЭО.

— В России начался третий этап амнистии капиталов — На этот раз подать декларацию недостаточно – власти выставили новые требования — "Окно возможностей сильно сужается" – так начинают свой обзор о новом этапе амнистии капитала эксперты юридической фирмы Taxadvisor. Выполнить новые условия будет сложно, говорится и в обзоре PwC: "Третий этап амнистии будет еще менее популярен, чем первые два". Начинается он сегодня, 3 июня, и продолжится до 29 февраля 2020 г.

— Сумеет ли Себастьян Курц вернуться в канцлеры Австрии после скандала — Бригитте Бирляйн – первая женщина на посту канцлера Австрии. Но пока только до выборов в сентябре — В этом году карьере Бирляйн должен был прийти конец. Она добралась до одного из самых высоких постов страны – стала председателем конституционного суда. Но 25 июня ей исполнится 70 лет. По закону пришлось бы увольняться, поскольку 70 – максимально допустимый возраст для этого поста. Однако в судьбу Бирляйн вмешалась политика.

— Huawei купил технологии российской компании в области распознавания лиц — Китайский производитель приобрел патенты и команду разработчиков компании "Вокорд" — О сделке Huawei "Ведомостям" рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании. Сделка была сложная. По данным ЕГРЮЛа, российская "дочка" китайской компании "Техкомпания Хуавэй" и гонконгская "Хуавэй диджитал технолоджиз ко., лимитед" стали владельцами компании "Игл софтлаб". Этой компании продал свои права на патенты и оборудование "Вокорд", говорит собеседник, близкий к одной из сторон сделки, и подтверждает человек, знающий ее условия.

— Правительство хочет взимать акциз с устройств, заменяющих сигареты — Производителей систем нагревания табака вроде IQOS нововведения могут обойти стороной — Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину отнести к подакцизным товарам электронные системы доставки никотина (ЭСДН) многоразового использования и определить для них ставки акциза на 2019–2021 гг. Такое поручение было дано по итогам заседания правительства 27 мая.

— ЦБ повышает резервирование валютных вкладов — Это обойдется банкам примерно в 170 млрд рублей — Банк России ужесточает требования к валютным вкладам. С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ. Таким образом ЦБ хочет снизить рост валютных обязательств в структуре пассивов банков. Отчисления в ФОР нужны для гарантирования обязательств банков по средствам клиентов, они также используются регулятором для управления общей ликвидностью.

— Продуктовые магазины испугались штрафов за нарушение ветеринарных требований — Изменения в законодательство начнут действовать с 1 июля — Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупнейших ритейлеров, включая X5 Retail Group и "Магнит") обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с предложением ввести мораторий на 12 месяцев на штрафы за нарушение правил электронной ветсертификации (ЭВС). "Ведомости" ознакомились с обращением, его подлинность подтвердил председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков. В аппарат Козака оно поступило, его проработают Минсельхоз и Россельхознадзор, как и аналогичное обращение от производителей, сообщил представитель вице-премьера.

— Худайнатов начинает бурение на своем крупнейшем нефтяном месторождении — На пике добычи оно может обеспечить 5% от текущего производства нефти в России — На этой неделе "Нефтегазхолдинг", принадлежащий бывшему президенту "Роснефти" Эдуарду Худайнатову, начнет бурение первой добычной скважины на своем крупнейшем проекте – Пайяхе на Таймыре, рассказал "Ведомостям" собеседник, близкий к топ-менеджерам компании. "В ближайшие 2–3 дня запускают [бурение]", – подтвердил в субботу знакомый Худайнатова.

— "Ростех" предупреждает: производство инновационных вагонов может остановиться — Госкорпорация просит правительство поддержать отрасль — Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов предупредил зампреда правительства Максима Акимова, что грузовое вагоностроение двигается к стагнации, к остановке высокотехнологичных производств и может не выполнить задачу увеличить пропускную способность железных дорог.

— Ассоциация банков "Россия" признала свою деятельность недостаточно эффективной — Это крупнейшее банковское объединение появилось в результате развала конкурента – Ассоциации российских банков — "Ассоциация не является достаточно эффективным объединением, обладающим глубокой профессиональной экспертизой и пользующимся авторитетом при отстаивании интересов банковского сообщества при взаимодействии с регуляторами", – говорится в материалах к первому съезду ассоциации банков "Россия", состоявшемуся 31 мая.

— Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей — "Гражданские самолеты Сухого" станут частью компании гражданского авиастроения стоимостью свыше 100 млрд рублей — Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС; входит в холдинг "Объединенная авиастроительная корпорация", ОАК), которая занимается выпуском пассажирского ближнемагистрального лайнера SSJ100, оценена в 44,8 млрд руб., рассказали "Ведомостям" три человека, близких к ОАК. Оценка проводилась с целью объединения гражданских активов ОАК в единую авиастроительную компанию: ГСС и две небольшие специализированные компании "ОАК – центр комплексирования" и "Новые гражданские технологии" присоединятся к корпорации "Иркут".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Мир входящему — В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг — В России больше нет национального и внутрисетевого роуминга. Это значит, что в поездках по стране, включая Крым, по мобильному телефону мы уже не будем платить за входящие звонки. Цена на исходящие вызовы и короткие сообщения, а также на мобильный интернет сохраняется в рамках того пакета услуг, которым вы пользуетесь у своего оператора.

— Нарисуй себе границу — Россияне начали чаще устанавливать границы своих земельных участков — Росреестр обнародовал интересную цифру — в первом квартале этого года более чем на 300 тысяч выросло число участков с установленными границами.

— "Кристалл" рассыпался — Дзержинск сотрясло от мощных взрывов на оборонном заводе — В городе Дзержинске Нижегородской области на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл", занимающемся разработкой и производством взрывчатых веществ, произошли два мощных взрыва. Жертв удалось избежать лишь чудом, пострадали почти 90 человек. При этом подобные ЧП в городе химиков случаются регулярно, и пока не заметно, чтобы ответственные за безопасность лица извлекли из этих трагедий какие-то уроки.

— Маю добавят января — Как будем отдыхать в 2020 году — Представители правительства, профсоюзов и работодателей одобрили проект постановления кабмина о переносе выходных дней в 2020 году и поправки в Трудовой кодекс о новых льготах для юрлиц.

— Куры подвели — Следственный комитет насчитал экс-губернатору Ивановской области 700 миллионов рублей —Следственный комитет в минувшие выходные объявил о задержании бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова. СК заявил, что попросит суд избрать ему меру пресечения. Пока в этом деле два фигуранта, и следствие не исключает, что их может стать больше.

— Навигатор семьи — Владимир Путин обсудил с Анной Кузнецовой защиту прав детей — Накануне Дня защиты детей президент Владимир Путин встретился с Уполномоченным при президенте по правам ребенка. Анна Кузнецова представила ежегодный доклад о ситуации с защитой прав детей в стране. Также речь шла о домах-интернатах и соцподдержке семей с детьми. Глава государства поддержал проект "Социальный навигатор".

— Проекты с плюсом — Объявлены победители конкурса президентских грантов — От проектов по популяризации чукотского Нового года до "Тымовских следопытов" — победителями в первом в этом году конкурсе президентских грантов стали общественные организации из всех регионов России. Между ними будет распределено свыше 3 млрд рублей. Деньги получат более 1,6 тысячи некоммерческих организаций. Важно, что большая часть заявок поступила из российской глубинки. Итоги конкурса подвел председатель его Координационного комитета, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

— Деньги под колеса — Депутаты предложили тратить маткапитал на автомобили — Депутаты Госдумы предложили новую концепцию использования материнского капитала на покупку автомобилей. Если машину оплачивают "мамиными деньгами", она сразу же должна оформляться в собственность ребенка, на которого маткапитал и был выдан.

— Меридианы сближают — Минобороны расширит зоны спутниковой связи — За минувшие шесть с половиной лет в Вооруженные силы России поставлено более 15 тысяч единиц современной техники связи. В результате доля таких комплексов и аппаратуры увеличилась почти в два раза и сейчас составляет 68 процентов. Об этом на коллегии Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

— Право на прокат — В Госдуме обсудили ситуацию в сфере кино — О том, какие ограничения мешают развитию кинематографа, в пятницу Госдуме говорили парламентарии, деятели культуры и предсавители профильных ведомств. В качестве темы для заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре была заявлена проблема с выдачей прокатных удостоверений, однако участники дискуссии "взяли шире".

— Программа на будущее — Дмитрий Медведев рассказал о перспективах экономического развития стран СНГ — Будущее у Содружества независимых государств (СНГ) есть, потому что при всех издержках и сложностях проект по-прежнему успешно действует, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Удар по батарее — Минстрой призвал отказаться от счетчиков тепла — Минстрой предлагает отказаться от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках. Такое предложение разослано в минэнерго, минэкономразвития и ФАС (документ есть в распоряжении "РГ"). В июне этот вопрос планируется обсудить на заседании межведомственной рабочей группы, подтвердили "РГ" в минстрое.

— Прощальные гастроли — Минздрав Украины закроет детдома, минобрнауки поменяет русские фамилии — Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун придумала очередную реформу. По случаю Дня защиты детей, который отмечали первого июня, чиновница объявила, что с 2023 года в стране не останется детских домов. Прием в них новых детей прекратят с 2020 года, а тех, кто сегодня живет в этих госучреждениях, вернут ранее отказавшимся от них родителям или передадут в приемные и патронажные семьи.

— К приему готов — 36 регионов переходят на цифровое ТВ — 3 июня стартует третий этап перехода с аналогового эфирного вещания на цифровое. Он охватит жителей 36 регионов — около 60 миллионов человек.

— Налоги можно не платить — Начался третий этап амнистии капитала — Граждане, которые еще не задекларировали свои заграничные счета и активы, могут сделать это в рамках третьего этапаамнистии капитала. Он стартовал в России сегодня, 1 июня. А с понедельника Федеральная налоговая служба начинает принимать спецдекларации. Последний срок подачи такого документа — 29 февраля 2020 года.

— Дома славы — Многодетных москвичей стало в два раза больше — За последние годы многодетных семей в Москве стало в два раза больше. Об этом мэр Сергей Собянин заявил на торжественной церемонии вручения ордена "Родительская слава", которая прошла в историческом Белом зале столичной мэрии на Тверской.

— Бесединскую развязку достроят раньше срока — Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе может завершиться уже в этом году. Такой срок назвал мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев стройку на юго-востоке города.

— Право на выбор — Негосударственную пенсию предлагают платить с 55-60 лет — Право на получение негосударственной пенсии у россиян появится по достижении прежних границ пенсионного возраста — то есть женщины смогут рассчитывать на нее с 55 лет, а мужчины — с 60. Законопроект об этом внесен в Госдуму, сообщил вице-спикер Петр Толстой.

— Гавани великих — Владимир Путин утвердил новые имена аэропортов — Президент подписал указ "О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством". Сразу 44 отечественных воздушных гавани получили имена выдающихся исторических общественных и политических деятелей.

— Выход есть. Почему бы им не воспользоваться?— Работа с твердыми коммунальными отходами может быть результативной, если действовать с умом — Зловещая аббревиатура "ТКО" (твердые коммунальные отходы) нависла над жителями больших и малых городов как дамоклов меч, как неминуемая расплата за неразумное и пренебрежительное отношение человека к окружающей среде. Конечно, апокалипсис еще не наступил, и избежать его можно. Вернее, пока можно, хотя времени осталось немного, и оно не просто идет, а летит.

— Без проигравших — В Новомосковске прошел международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup — В Новомосковске Тульской области в седьмой раз прошел международный хоккейный турнир EuroChem Cup. Его называют "детским чемпионатом мира по хоккею", и многие вполне взрослые и серьезные люди говорят это без снисходительной улыбки.

— Флора — отдельно, фауна – отдельно — КС РФ обязал лесозаготовителей оплачивать ущерб животному миру — Конституционный суд РФ подтвердил правомочность взимания платы с лесозаготовительных компаний за ущерб, причиненный животному миру, даже в том случае, если деятельность компании правомерна. Соответствующее определение КС вынес по жалобе группы компаний "Илим", при этом оснований для рассмотрения самой жалобы суд не нашел.

— Игра в недолгую — ЦБ не намерен долго держать у себя банки, которые он оздоравливает — Если ограничить сроки, в течение которых Банк России может владеть санируемыми им банками, то это может в будущем привести к их продаже за бесценок, считают в ЦБ. Регулятор не намерен долго держать у себя активы банков, которые он оздоравливает через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

— Миллиард дружеских сердец — Российско-китайский медиа-проект поставил рекорд по численности аудитории — Приуроченный к 70-летию российско-китайских дипломатических отношений медиапроект "Мы вместе!" поставил рекорд численности аудитории. Эта мультимедийная интерактивная онлайн-акция набрала миллиард просмотров и комментариев, в ее адрес поступило более 18 миллионов креативных работ из России и Китая.

— Киллер из мэрии — Обиженный клерк убил 12 человек в Вирджинии — Недовольный условиями работы сотрудник коммунальной службы американского города Вирджиния-Бич расстрелял из пистолета 12 человек и ранил шестерых. Он был застрелен прибывшим нарядом полиции. Убийцей оказался 40-летний инженер, афроамериканец Деуэйн Крэддок, который работал в департаменте коммунальных услуг мэрии города 15 лет и занимался местными дорожными проектами. Он имел репутацию "вечно недовольного сотрудника" исчитал, что его унижают из-за цвета кожи. Соседи описывают Крэддока, как крайне скрытного, одинокого и молчаливого человека, который предпочитал"все держать при себе".

— Вандалы куражатся — В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова — В Харькове представители националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову. На размещенных в Сети видеозаписях видно,как довольно внушительная толпа радикалов под крики "Украина! Украина!" с помощью троса сбросила с пьедестала бюст Жукова, а на его место водрузила флаг Незалежной. Судя по кадрам, находившиеся рядом силы правопорядка не пытались помешать националистам, наблюдая за происходящим со стороны.

— Поставит ли Госдеп лайк?— США проверят аккаунты в соцсетях у заявителей на визу — Госдепартамент США внес изменения в порядок получения американской визы. Теперь практически все категории лиц, желающих получить визу, должны будут предоставить данные о своих аккаунтах в социальных сетях. Эти изменения, предложенные еще в марте 2018 года, но вступившие в силу только сейчас, коснутся более 15 миллионов жителей из всех без исключения государств, ежегодно подающих документы на въезд в США.

— Белая книга Белому дому — Власти Китая ввели ответные пошлины на импорт из США — Власти Китая призывают Соединенные Штаты к сотрудничеству для разрешения торговых противоречий, предостерегая, что дальнейшая эскалация противостояния будет губительной для обеих сторон. В то же время КНР "непрогнется под давлением" и категорично отказывается "идти на уступки по принципиальным вопросам", выражая готовность "бороться до конца" и"выстоять перед любыми вызовами". В частности, с 1 июня Пекин в ответ нааналогичные действия Вашингтона повысил таможенные пошлины на 5 тысяч американских товаров, годовой объем поставок которой в Поднебесную составляет около 60 миллиардов долларов. Размер введенных тарифов составилот 5 до 25 процентов.

— Обед второй свежести — Немцам разрешат брать еду из помоек Жители Германии, согласно подсчетам Штутгартского университета,ежегодно выбрасывают на помойку около 13 миллионов тонн продуктов с истекшим сроком годности. Однако тот, кто попытается забрать их из мусорного контейнера, станет преступником, поскольку согласно существующему на сегодняшний день законодательству, подобные действия считаются воровством.

— Разговор о "запретном" — Французам рассказали о нарушении прав русскоязычных на Украине — С похвальной инициативой выступил Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) во Франции. Он пригласил в Париж своих коллег из Всеукраинского КСОРСа с тем, чтобы те рассказали в рамках "круглого стола" о проблемах, с которыми сталкиваются русские по национальности, являющиеся гражданами Незалежной.

— Без спекуляций — Нидерланды обиделись на позицию Малайзии по поводу Boeing MH17 — Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком. Премьер-министр страны Махатхир Мохамад поставил под сомнение ответственность России за инцидент.

— Банки проследят за зарубежными картами — Российские банки усилят контроль за получением гражданами наличных денег, которые они снимают с карт, выпущенных зарубежными банками. Речь не идет обо всех иностранных банках, а только расположенных в странах, которые Росфинмониторинг включил в спецперечни.

— Сети попали в точку невозврата — Уже на этой неделе торговые сети перестанут возвращать непроданные продукты поставщикам. Произойдет это с 6 июня. Отразится ли это на ассортименте магазинов и ценах?— "Полочная стоимость товара не вырастет. Пустых полок или дефицита также не будет", — успокоил "РГ" исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Но один риск все-таки есть, уверяет эксперт: "Из-за неграмотного планирования в сетях, — пояснил он, — которые пойдут по пути сокращения заказа, временное отсутствие некоторых категорий скоропортящихся товаров мы не исключаем". Впрочем, сети будут заинтересованы в скорейшем устранении этих недочетов, добавил он.

— Таксофоны денег не берут — С 1 июня междугородные звонки с таксофонов стали бесплатными по всей территории России. Об этом на расширенном совещании Федерального агентства связи (Россвязь) сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

— ЦБ ввел защиту вкладов от хакеров — Банк России обязал кредитные организации защищать от хакеров IT-системы и приложения, которые используются при открытии вкладов, выдаче кредитов, оформлении и ведении счетов физлиц и юрлиц. Это предусматривает Положение ЦБ, вступившее в силу с 1 июня (отдельные требования вступят в силу с 2020 и с 2021 годов).

— Рассудит омбудсмен — Споры в сфере автострахования теперь будет решать финансовый омбудсмен. Обращение к нему для автовладельцев бесплатно.

— Жить с комфортом — Гранты получат 80 малых городов — Победителей всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды наградил в Воронеже зампред правительства РФ Виталий Мутко. Премии из федерального бюджета помогут преобразить 80 малых городов и исторических поселений из 46 регионов. Объем финансирования — от 40 до 85 миллионов рублей.

— Связаны Амуром — На Дальнем Востоке состыкован мост между Россией и Китаем — На самой середине пограничной реки Амур соединились две части автомобильного моста, связавшего российскую Амурскую область и китайскую провинцию Хэйлунцзян.

— Медитируйте правильно — В Москве будут проводить уроки борьбы с депрессией — В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского впервые провели "День психологического просвещения". Психологи и психиатры рассказали москвичам о эффективных способах борьбы с депрессией и провели практическое занятие по снятию стресса.

— Под звуки дойры — В Казани открылся фестиваль тюркских народов "Науруз" — Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала собрал на своей площадке коллег со всего тюркского мира. Это около тысячи человек из 29 театров Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и национальных республик России. Программа фестиваля пестра как восточный ковер. Здесь и народный эпос, и спектакли, поставленные по мировой классике, и современная драматургия.

— Нелюбовная история — Бывший глава Раменского района встретит лето в камере СИЗО — В минувшую субботу Бабушкинский районный суд Москвы арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова. Его следствие обвиняет в убийстве знакомой женщины — заместителя председателя Общественной палаты района Евгении Исаенковой.

— Лето у дома — В столице стартовала "Московская смена" — Сегодня в Москве уже в четвертый раз открылась "Московская смена". Старт городскому детскому лагерю был дан во Дворце творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара, где развернулся большой праздник и ребята смогли принять участие в спортивных соревнованиях по футболу, плаванию, а также посетить занятия по робототехнике, 3D-моделированию и разработке квадрокоптеров в IT-полигоне.

— Срок пересчитают — Коррупционерам станет сложнее уйти от наказания — В Государственную Думу внесен законопроект, который серьезно помешает чиновникам, подозреваемым в коррупции, уйти от наказания.

— Выставили счет — Мошенники по поддельным документам массово переводили деньги граждан в частные пенсионные фонды — Федеральная нотариальная палата провела проверку сообщений о том, что в Пенсионный фонд массово подавались якобы заверенные нотариусами заявления граждан о переводе их денег в частные пенсионные фонды. Причем сами граждане о "своих просьбах" нередко даже не подозревали. Заявления по большей части были фальшивкой.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— На высокой ноте: чего ждать от визита товарища Си в Россию — Приезд китайского лидера будет приурочен к юбилею установления дипотношений двух стран — В Россию 5 июня с государственным визитом прибывает председатель КНР Си Цзиньпин. Визит китайского лидера пройдет в год 70-летней годовщины установления дипломатических отношений между Пекином и Москвой, и принимать гостя из Поднебесной будут с соответствующим событию размахом. Накануне приезда Си Цзиньпина в российской столице торжественно встретят мотоколонну "Дороги дружбы", стартовавшую из Пекина 27 апреля — в день визита в КНР Владимира Путина.

— Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат — Большинство граждан не заметили увеличения доходов, хотя в Росстате считают иначе — За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились "Известия". Это не вполне сочетается с официальными данными Росстата об увеличении заработка на 9,4% за год в среднем по стране, поскольку ученые учитывают неформальный сектор и собственные ощущения респондентов. Однако доходы большинства граждан не растут, что подтверждают данные об их расходах, отмечают опрошенные "Известиями" эксперты.

— За словом не лезут: в ЕС затягивают старт переговоров с Албанией и РСМ — Вступление этих стран в Евросоюз вряд ли произойдет раньше 2030-х годов — Переговоры о вступлении Албании и Республики Северная Македония (РСМ) в Европейский союз (ЕС), которые ранее рекомендовала запустить Еврокомиссия (ЕК), будут откладываться на максимально долгий срок. Об этом "Известиям" сообщили знакомые с ситуацией европейские источники. По их данным, до конца 2019 года ЕС не назовет даже даты начала консультаций. Теперь решение остается за членами объединения — ранее ожидалось, что о запуске диалога Совет ЕС объявит уже в июне. Тем не менее, как пояснили собеседники "Известий", за отсрочку переговоров может выступить Франция.

— "Людей беспокоит не тариф, а итоговый счет за электроэнергию" — Заместитель генерального директора "Россетей" Павел Гребцов — о доходах компании и новых цифровых сервисах для потребителей — "Россети" в этом году приступили к реализации программы цифровой трансформации до 2030 года. Этому поможет принятый недавно закон об интеллектуальных системах учета — "умные" счетчики позволят свести к нулю воровство электричества и автоматически отключать злостных неплательщиков. Сэкономленные средства останутся у "Россетей" на 10 лет — это даст возможность повысить доходы и развивать инвестиции в цифровые технологии. Компания рассчитывает также получить дополнительные источники финансирования и повысить свою эффективность за счет дифференциации тарифов магистрального сетевого комплекса и введения платы за резерв мощности — построенную по заявкам потребителей, но оказавшуюся невостребованной инфраструктуру.

— Слово за обезьяной: как научить животных говорить — Это станет возможным с помощью двунаправленного интерфейса "мозг–компьютер", который разрабатывают в НИУ ВШЭ — Российские ученые работают над созданием интерфейса "мозг–компьютер", который способен не только декодировать мысли, но и отправлять обратно в мозг сигналы, пригодные для понимания.

— Кушать продано — Рублевая выручка экспортеров продуктов выросла втрое — Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за четыре года действия санкций увеличилась в рублевом выражении втрое — с 517,8 млрд до 1,57 трлн. Почти в 1,7 раза — с 16 до 25 млрд — она выросла за этот период и в долларах. Об этом говорится в исследовании аналитической компании FinExpertiza, подготовленном специально для "Известий".

— На нефть и суда нет — О чем договорятся на встрече по "Дружбе" — Переговоры о компенсациях за "грязную" нефть, которые пройдут в Москве сегодня, будут носить предварительный характер. Окончательное решение примут позже при участии вице-премьера Дмитрия Козака, сообщили "Известиям" в его аппарате. На встречу в понедельник приедут представители российских, белорусских и европейских нефтяных компаний. Загрязненное сырье в нефтепроводе

"Дружба" может обойтись "Транснефти" в $350–500 млн, подсчитали для "Известий" аналитики. При этом у предприятия все же есть шанс урегулировать споры в досудебном порядке, полагают эксперты. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что государство не должно платить за недоработки компании.

— На пороховой точке — Что стало причиной взрывов в Дзержинске — Виновным во взрыве в цехе по производству тротила на заводе в Дзержинске грозит до трех лет лишения свободы. Пока основной версией происшествия называют нарушение техники безопасности. Как сообщили "Известиям" в ГосНИИ "Кристалл", на предприятии буквально накануне ЧП — в пятницу, 31 мая, — за систематические нарушения норм промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор. Месяцем ранее, 4 апреля, в ГосНИИ "Кристалл" произошло возгорание, тогда обошлось без пострадавших.

— "Никаких черных кошек в отношениях Москвы — Новый посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев — о диалоге двух стран и интеграции — Никаких критичных проблем в отношениях России и Белоруссии по большому счету не существует, а все неизбежные споры в экономической и финансовой сферах будут со временем решены. Такую оценку нынешнему состоянию двусторонних связей в интервью "Известиям" дал новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезен-цев. Дипломат также рассказал о том, насколько успешным можно считать Евразийский экономический союз, какой вклад в его развитие вносят партнерские отношения Москвы и Минска и на какой стадии находится процесс интеграции в рамках Союзного государства.

— Фильтруй мусор — В РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет — ВРоссии предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее пяти рублей с одной пачки. В Минздраве не возражают против та-кой меры, заявили "Известиям" в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что окурки ежегодно создают до 680 млн т мусора в мире. Ранее письмо с инициативой введения сбора направил в Минприроды и Минздрав федеральный проект "Трезвая Россия". С учетом того, что средняя стоимость пачки сигарет сейчас составляет около 105 рублей, новый налог сделает продукцию дороже почти на 5%, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Государство же сможет дополнительно привлечь в казну более 75 млрд рублей.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Вопрос закрыт — ВЦИОМ начал по-новому измерять рейтинги ведущих российских политиков — ВЦИОМ дополнил методику оценки доверия политикам "закрытым вопросом". В этом формате рейтинг Владимира Путина вырос вдвое.

— Крыму помог низкий старт — Независимые аналитики назвали регионы — лидеры роста в первом квартале — Экономика Крыма вошла в число лидеров по росту всех пяти основных секторов экономики, подсчитали в Институте комплексных стратегических исследований. Рост обеспечили крупные инфраструктурные проекты и эффект низкой базы.

— Военные и топ-менеджеры держат карман шире — ВНИИ труда выяснил, работники каких отраслей рассчитывают на рост доходов — Военнослужащие и руководители продемонстрировали самые высокие ожидания повышения своих доходов, следует из опроса ВНИИ труда (исследовательского института, подведомственного Минтруду) совместно с СПбГУ.

— Трамп укрепляет стену пошлинами — США вводят экономические меры воздействия на Мексику — С 10 июня США вводят пошлину 5% на весь импорт из Мексики, а со временем она может увеличиться до 25%. Таким образом Дональд Трамп пытается решить одну из главных проблем—остановить поток нелегальных мигрантов.

— Петр Порошенко отбил у Виталия Кличко пояс лидера — Партия экс-президента Украины провела предвыборный съезд — В пятницу, 31 мая, в центре Киева в "Мистецьком арсенале" прошел съезд партии "Европейская солидарность", на котором ее лидером избрали экс-президента Петра Порошенко. До 24 мая "Европейская солидарность" называлась "Блок Петра Порошенко—Солидарность" и возглавлял ее мэр Киева Виталий Кличко.

— Еда и мебель разогнали интернет-торговлю — Продажи российских онлайн-магазинов выросли в 2018 году на 60% — Отечественный рынок интернет-торговли в 2018 году достиг 1,66 трлн руб., показав лучший прирост почти за десять лет, по данным АКИТ,—сказалось увеличение продаж в отдельных категориях, а также появление новых источников данных об онлайн-покупках.

— Минэкономразвития не поддалось на угрозы жизни — Инициатива ФАС о принудительном лицензировании не прошла межведомственное согласование — Минэкономразвития не согласовало проект постановления правительства с порядком и правилами применения принудительного лицензирования в случае угрозы безопасности россиян. Глава ФАС Игорь Артемьев ранее говорил, что риски будет определять ФСБ.

— ЦБ не пустил НПФ в зону структурного риска — Регулятор отказался расширить возможности для инвестиций пенсионных накоплений — В Центробанке считают преждевременным вложение средств пенсионеров в структурные облигации —менее защищенный, но более доходный инструмент в сравнении с депозитами и ОФЗ. С таким предложением выступили банкиры и НПФ.