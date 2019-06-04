МОСКВА, 4 июн /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с членами правительства и обсудит вопросы перехода с 1 июля к схеме долевого строительства с применением эскроу-счетов.

"Четвертого июня Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основная тема встречи – привлечение с 1 июля 2019 года средств граждан для строительства жилья с использованием счетов эскроу", — сообщила ранее пресс-служба Кремля.

Отмечено, что в рамках совещания также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

С 1 июля российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.

Многие застройщики при этом выступали за поэтапное раскрытие эскроу-счетов, предполагающее постепенный доступ девелоперов к деньгам дольщиков по мере строительной готовности объекта. Но это предложение российские власти не поддержали. Глава Минстроя Владимир Якушев заявлял, что к этому вопросу можно вернуться, но не раньше, чем через год.

Надо отметить, что кабмин разрешил достраивать отдельные проекты и заключать после 1 июля договоры долевого участия (ДДУ) по ним по старым правилам. Основными критериями, дающими застройщику право не переходить на эскроу-счета, является степень строительной готовности объекта и количество проданных по ДДУ площадей в нем. В общем случае дом должен быть построен не менее чем на 30% и в нем должно быть продано по ДДУ не менее 10% общей площади жилых и нежилых помещений.

Ранее уполномоченные для работы со средствами дольщиков банки должны были иметь кредитный рейтинг не ниже уровня ruА- агентства "Эксперт РА" или A-(RU) агентства "АКРА". На 1 марта перечень банков, имеющих право открывать эскроу-счета для дольщиков, насчитывал 63 организации. В середине мая стало известно, что правительство снизило требования к кредитному рейтингу до уровня ВВВ-. Как отмечали в кабмине, это позволит предоставить такое право еще 37 банкам, в том числе 16 региональным.

ИНТЕРЕС БАНКОВ ПОКА НИЗКИЙ, НО ПЕРСПЕКТИВЫ БОЛЬШИЕ

Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее в интервью РИА Новости пояснял, что переход жилищной сферы на проектное финансирование исключит возможность появления в России новых обманутых дольщиков и избавит рынок от недобросовестных строительных компаний.

В то же время, по оценке главы Сбербанка Германа Грефа, цены на жилье будут реагировать на переход к схеме с применением эскроу-счетов, но не драматично. Он не исключил, что цены пойдут немного вверх, но ситуация будет стабилизироваться уже в 2020 году.

На днях, в ходе съезда Ассоциации банков России глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала активнее работать с эскроу-счетами. Она отметила, что заинтересованность в этом инструменте пока выразили не много российских банков, однако ЦБ видит большую перспективу в этой сфере. Моисеев тогда же высказывал от лица Минфина обеспокоенность тем, что работой с эскроу-счетами активно интересуются в настоящий момент только госбанки.

Как сообщал вице-премьер Виталий Мутко на встрече с делегатами "Деловой России" в конце мая, от застройщиков к тому моменту было подано всего 1,7 тысячи заявок на проектное финансирование, этим занимались семь банков, что, по его оценке, "очень мало".

ТРАДИЦИОННЫЕ СОВЕЩАНИЯ С КАБМИНОМ

Президент регулярно встречается с членами правительства, иногда и несколько раз в месяц. Так, в ходе первого в этом году совещания, которое состоялось 16 января, Путин обсудил с кабмином приоритетные задачи в социально-экономической сфере на предстоящий год, а на встрече в конце января разговор шел о мерах по развитию туризма.

На протяжении следующих месяцев в центре внимания оказывались меры по развитию Арктики, а также итоги социально-экономического развития Крыма и Севастополя за 2014-2018 годы.

В апреле состоялось сразу два совещания, одно из которых было посвящено формированию системы обращения с твердыми коммунальными отходами, а другое — проведению реформы контрольно-надзорной деятельности. В последний раз Путин встречался с кабмином 22 мая, центральной темой повестки тогда стали меры социальной поддержки инвалидов.