ВАШИНГТОН, 4 июн /ПРАЙМ/. Госсекретарь США Майк Помпео призвал европейские страны не сотрудничать с китайской компанией Huawei из-за ее связей с властями Китая.

"Стимул для Huawei заключается в работе с китайскими властями. У них три члена Коммунистической партии в совете директоров. Это совершенно несовместимо с тем, как мы защищаем безопасность народа Нидерландов, и народа Европы, и народа Соединенных Штатов. Мы ясно дали понять, что существует реальная опасность", — сказал он во вторник в интервью телеканалу Euronews.

Он также заявил о том, что Китай не разделяет ценностей западного мира.

Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

После решения США японские сотовые операторы SoftBank, NTT Docomo и KDDI (au) объявили, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж новых моделей телефонов производства Huawei и приостанавливают прием предварительных заказов. О приостановке приема предзаказов на телефоны 5G от Huawei объявили и ряд британских мобильных операторов. Вашингтон также последовательно уговаривает европейских партнеров отказаться от сотрудничества с Huawei.