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КОММЕРСАНТ

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— Непереводимая игра цифр — Участники системы быстрых платежей (СБП, позволяет переводить деньга по номеру телефона) хотят получить от ЦБ особые условия кредитования на случай исчерпания установленного для расчетов лимита. Такое может случиться в выходные или праздничные дни, что приведет к остановке платежей. Сейчас в СБП участвуют банки, которые способны устанавливать лимит с запасом и круглосуточно взаимодействовать с ЦБ. Однако с ростом числа участников большинство из них не сможет обеспечить непрерывную работу системы в режиме 24/7 без кредитной поддержки регулятора.

— Труд здесь неуместен — На российском рынке труда сокращается совокупный спрос на рабочие места со стороны работников, при этом уровень безработицы снижается. Эту ситуацию по итогам первого квартала 2019 года зафиксировали аналитики ЦМАКП, и все больше данных в пользу того, что эта ситуация — тренд как минимум на ближайшие месяцы. Возможно, происходящее является индикатором будущего спада экономической активности после инвестиционного спада.

— Суверенноатлантический альянс — Конгресс США рассматривает законопроект "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", предусматривающий резкое увеличение военной помощи Киеву и включение его в список главных союзников США вне НАТО. Инициатива законодателей совпала с приглашением Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Вашингтон и приездом в Киев нового главы американской дипмиссии Кристины Квин, которая должна активизировать работу посольства США после досрочного отзыва посла Мари Йованович.

— Чемоданные нестроения — Как выяснил "Ъ", многочасовые задержки в выдаче багажа в аэропорту Шереметьево связаны с нехваткой грузчиков в дочерней структуре "Шереметьево Хендлинг". Она с конца прошлого года стала обрабатывать весь багаж, который до этого обслуживала структура "Аэрофлота". По мнению собеседников "Ъ", в результате аэропорт оказался не готов к росту пассажиропотока со стартом высокого сезона. Шереметьево планирует набрать за месяц еще 250 грузчиков, но эксперты опасаются, что на это потребуется больше времени.

— Москва рекордно медленно запрягает — Относительно быстрое развитие международного туризма в Москве, особенно после чемпионата мира по футболу 2018 года, пока не позволяет столице России реально стать одним из ведущих в этом отношении мегаполисов. Конкуренты, среди которых Дублин, Амстердам, Токио, Дели и Дубай, растут по числу привлеченных туристов много быстрее, констатирует BCG в тематическом обзоре. По большому числу параметров Москва сохраняет все шансы продолжить гонку и быть в ней очень успешной, однако, помимо визовой проблемы, необходимо в том числе развивать событийный туризм, вкладываться в рекламу направления, возможно, изменить управление отраслью — и в любом случае обновить стратегию ее развития 2011 года.

— Большой стране — большая взятка — Крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции — к такому выводу пришли исследователи Всемирного банка (ВБ), проанализировавшие данные опросов предпринимателей. Исходя из этого, ВБ рекомендует крупным государствам вести более строгий мониторинг за деятельностью чиновников и жестче наказывать коррупционеров. Выдав такую неоднозначную рекомендацию, эксперты ВБ признались, что объяснить механизм выявленной ими корреляции они не могут.

— Дело бывшего ивановского губернатора доросло до Москвы — В понедельник Басманный райсуд отправил в СИЗО бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в растрате 700 млн руб. Сам экс-чиновник просился под домашний арест в подмосковную квартиру своего сына. При этом защита обращала внимание на то, что рассматривать ходатайство следствия начали в суде Иваново, а, отложив слушание, избрали подозреваемому меру пресечения в Москве.

— "Консалтинг для государства с человеческим лицом" — Мария Шклярук, ранее вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР), с начала 2019 года создала и возглавила Центр перспективных управленческих решений (ЦПУР). О том, чем предполагает заниматься центр, часть команды которого участвовала в правительственной программе реформ в ЦСР, а теперь работает в негосударственном евразийском think-tank-е, она рассказывает в интервью "Ъ".

— Экс-руководителей ТоАЗа объединили в одно сообщество с банкиром — Вчера стало известно о том, что в уголовном деле об организованном преступном сообществе (ОПС), возбужденном в отношении бывших руководителей ПАО ТоАЗ Владимира и Сергея Махлаев, экс-гендиректора компании Евгения Королева и других бывших топ-менеджеров, появился новый обвиняемый. Басманный суд Москвы арестовал председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова. По версии следствия, именно под контролем господина Попова через его кредитное учреждение осуществлялись финансовые операции, связанные с хищением активов ТоАЗа.

— Бывшему следователю подтвердили фальсификацию — В понедельник стало известно о том, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении своего бывшего коллеги Ивана Кожевникова, заподозрив его в фальсификации доказательств. По версии следствия, сбежавший за границу полковник ФСБ Дмитрий Сенин переписал на господина Кожевникова квартиры, дом, земельные участки и машино-места, а в ходе рассмотрения иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства этих активов бывший следователь представил документы, якобы подтверждающие законность их приобретения.

— Рамазана Абдулатипова призвали в свидетели — Лефортовский суд Москвы решил вызвать на допрос в качестве свидетеля по делу в отношении бывших руководителей дагестанского правительства, обвиняемых в растрате бюджетных средств, спецпредставителя президента России по сотрудничеству с государствами Каспийского региона, экс-главу Дагестана Рамазана Абдулатипова. На этом настаивали адвокаты обвиняемых: защита рассчитывает, что господин Абдулатипов подтвердит законность действий своих бывших подчиненных, а кроме того, положительно их охарактеризует. Суд также удовлетворил и ходатайство гособвинения, продлив до 22 ноября 2019 года срок содержания фигурантов под стражей.

— Св. Екатерине подбирают место и время — Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал исключить парки и скверы из списка альтернативных площадок под строительство храма Святой Екатерины, но на сквер у Театра драмы, ставший в мае местом столкновения сторонников и противников строительства, это пока не распространяется. Представитель городской думы предложил назначить опрос о месте строительства на 29 июля, но на первом заседании рабочей группы, созданной для подготовки опроса, возникла идея перенести процедуру на конец сентября, когда горожане вернутся из отпусков. Представителей горожан, которые вообще не видят необходимости в строительстве, в рабочей группе не оказалось; по мнению городских властей, они смогут выразить свою точку зрения, не участвуя в опросе.

— Национальный медицинский подследственный центр — В Новосибирске задержаны бывший директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ имени академика Мешалкина Александр Караськов и его заместитель и супруга Ирина Бойцова. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу о хищении около 1,3 млрд руб. при госзакупках. Другой его фигурант — кардиохирург с мировым именем Евгений Покушалов — в апреле был переведен из СИЗО под домашний арест.

— В правительство Финляндии въехали на трамвае — В Хельсинки прошла презентация программы новой правящей коалиции. Кабинет министров, состав которого должен быть официально объявлен на этой неделе, планирует сосредоточиться на социальном и экологическом развитии страны. Собеседники "Ъ" в Хельсинки дали понять: учитывая сохраняющуюся "напряженность на высоком политическом уровне", сотрудничество с Россией также во многом будет касаться именно практических вопросов вроде охраны природы и совместной границы.

— Китай отразил выступление США — Столкновением представителей США и Китая закончился сингапурский "Диалог Шангри-Ла" — крупнейший ежегодный форум по безопасности в Азии. И. о. министра обороны США Патрик Шанахан обвинил Китай в стремлении доминировать в регионе. Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ответ уличил Вашингтон в агрессии и вмешательстве в дела других стран. Премьер-министр страны—хозяйки форума Ли Сянь Лун призвал сверхдержавы разбираться между собой, не заставляя малые страны выбирать ту или иную сторону. Российская делегация в целом была увлечена своей собственной повесткой, но в споре, конечно, поддержала Пекин.

— Суверенноатлантический альянс — Конгресс США рассматривает законопроект "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", предусматривающий резкое увеличение военной помощи Киеву и включение его в список главных союзников США вне НАТО. Инициатива законодателей совпала с приглашением Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Вашингтон и приездом в Киев нового главы американской дипмиссии Кристины Квин, которая должна активизировать работу посольства США после досрочного отзыва посла Мари Йованович.

— Печенга признана слишком приграничной — Проект глубоководного порта Печенга в Мурманской области, о поддержке которого просил президента РФ глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, не получил одобрения. Глава Совета безопасности Николай Патрушев, ссылаясь на позицию профильных министерств и потенциальных грузоотправителей, в письме Владимиру Путину назвал проект нецелесообразным. Господин Шмаков заявил "Ъ", что, несмотря на это, "проект продолжается". Однако аналитики тоже сомневаются, что инвесторы возьмутся за строительство с учетом присутствия военных, строительства альтернативного порта Лавна и отсутствия железной дороги.

— Вагоны доедут до казны — Несмотря на возражения ряда ведомств, в правительстве продолжается диалог о выплате ОАО РЖД дивидендов за 2018 год движимым и недвижимым имуществом. Источники "Ъ" уверяют, что вопрос будет решен положительно. При этом имущество, с перечнем которого ознакомился "Ъ", включает в себя не только пассажирские вагоны, которые якобы уже находятся в Крыму, но и тяговый подвижной состав, в том числе новейшие тепловозы этого года выпуска.

— Хакеры побудут с детьми — Популярные мобильные игровые приложения для детей содержат более критичные уязвимости и меньше защищены, чем приложения для взрослых, следует из данных "Ростелекома-Solar". В компании полагают, что утечки могут затронуть платежные данные пользователей в случаях, когда такие игры содержат встроенные покупки. Но в целом детские приложения редко передают ценные данные и поэтому малоинтересны злоумышленникам, отмечают эксперты.

— Эмитенты продлили праздники — В мае эмитенты сократили активность на внутреннем долговом рынке после рекордного апрельского объема размещений. За месяц корпоративные заемщики привлекли всего 150 млрд руб., причем половина объема пришлась на одного эмитента. Во многом это связано с надеждами компаний на скорое снижение ключевой ставки ЦБ, что положительно скажется и на стоимости их заимствований.

— Промсвязьбанк почти не виден — ЦБ не раскрыл оборотную ведомость Промсвязьбанка за апрель. Банк, ставший опорным для оборонной промышленности и крупных госконтрактов, уже получил разрешение правительства засекретить и другие виды отчетности. Но усилия регуляторов могут быть напрасны, поскольку основные показатели оборотной ведомости можно реконструировать на основании других данных ЦБ.

— Ломбарды уходят на комиссию — Стремясь компенсировать снижение выручки, ломбарды начали выступать агентами по продажам различных финансовых продуктов, за которые получают комиссию. Так игроки рассчитывают не только поправить финансовое положение, но и привлечь новых клиентов. Однако эксперты полагают, что это может сыграть с компаниями злую шутку — получив альтернативный продукт, граждане могут отказаться от практики закладывания вещей. Правозащитники же опасаются роста долговой нагрузки и так закредитованных граждан.

— ЦБ залатал фонды — Совокупные убытки клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам 2018 года в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) составили 2,1 млрд руб. Во многом это произошло за счет расчистки ряда фондов от токсичных активов. Результат мог быть гораздо хуже, если бы не денежные вливания ЦБ на десятки миллиардов рублей.

— Железные дороги разгрузились — Погрузка на сети ОАО РЖД в мае резко сократилась: снижение по итогам месяца составило 3,8%, за пять месяцев — 0,7%. В долевом выражении сильнее всего упали перевозки зерна, нефтепродуктов, стройматериалов и черных металлов. При этом темпы роста перевозок угля существенно отстают от прошлогодних: недозагружено южное направление, где, как и на северо-западе, сложилась непривлекательная экспортная конъюнктура. На восточном же направлении, где сохраняются привлекательные ценовые условия, грузопоток пока растет опережающими темпами. По мнению экспертов, монополии придется корректировать годовой план погрузки.

— Новый уровень дна — Идея создания национальной дноуглубительной компании вызвала интерес в правительстве: вице-премьер Юрий Борисов поручил проработать строительство таких судов на российских верфях и подумать над их загрузкой. Инициатор проекта компания "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" договорилась с турецкой структурой саудовского девелопера Al Akaria о совместном предприятии с капиталом в €10 млн и начала переговоры о финансировании с "ВЭБ-Лизингом".

— Пшеница подсыхает — Урожай зерна в России в 2019 году может оказаться не таким хорошим, как ожидалось. Из-за нехватки осадков и засушливой погоды в ряде регионов "Совэкон" снизил прогноз сбора зерна с 129,1 млн до 127,2 млн тонн. Другие аналитики также не исключают пересмотра своих оценок. Снижение прогнозов урожая может дополнительно поддержать цены на российскую пшеницу, которые к осени могут превысить $200 за тонну.

— Россияне купились на сериалы — Больше четверти россиян за последние полгода платили за фильмы и сериалы в интернете, тогда как еще два года назад таких было лишь 12%, свидетельствуют данные BrandScience. По мнению участников рынка, росту платящей аудитории способствуют в том числе антипиратские инициативы. Противники регулирования считают, что помогло снижение цен на легальный контент.

— "Система" идет в лабораторию — У АФК "Система" Владимира Евтушенкова растет интерес к фармацевтическому бизнесу. Корпорация планирует вложить более 4,5 млрд руб. в создание лаборатории и расширение производственных мощностей, чтобы выйти в сегмент биопрепаратов для лечения онкологии. Проект даст "Системе" доступ к госзаказу, но в этом сегменте она столкнется с высокой конкуренцией, предупреждают участники рынка.

— РФПИ соберет серверы — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал переговоры о покупке доли в компании IXcellerate, владеющей одним из крупнейших в Москве центров обработки данных (ЦОД). Ее мощности могут пригодиться СП фонда с китайской Alibaba Group, Mail.ru Group и "МегаФоном". Самой IXcellerate средства нужны для реализации инвестпрограммы на $260 млн.

— "Дом.РФ" въезжает в грузовой двор — ОАО РЖД не будет вкладывать свои средства и деньги бюджета в развитие территории Рижского грузового двора. Как выяснил "Ъ", партнером монополии по этому крупному девелоперскому проекту стала "Дом.РФ", которая займется организацией процесса и привлечением финансирования. Строительство комплекса с офисами, жильем и новым креативным пространством вокруг Рижского вокзала оценивается в 100–200 млрд руб.

— Девелоперы берут высоту — В Москве за последние два года объем нового жилья в небоскребах (дома свыше 40 этажей) вырос на 19%. Интерес застройщиков к высотным проектам объясняется ростом конкуренции и подорожанием земли, однако сдерживающим фактором эксперты называют стремление покупателей к приватности. При этом массовой застройки районов небоскребами не будет: за пределами делового центра "Москва-Сити" девелоперы будут возводить высотки точечно.

ВЕДОМОСТИ

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— Проблемы с багажом в "Шереметьево" вызваны нехваткой грузчиков — Некоторые самолеты улетают без чемоданов — В "Шереметьево" происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник. "Шереметьево" испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж, рассказали "Ведомостям" сотрудники трех авиакомпаний, летающих в этот аэропорт.

— Сможет ли арестованный Майкл Калви поучаствовать в Петербургском экономическом форуме — Юридически это сделать несложно, но решение может быть только политическим, считают эксперты — Российские власти хотели бы видеть основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви среди участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT. Гражданин США Калви обвиняется в хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный", в феврале он был помещен в СИЗО, а с апреля находится под домашним арестом.

— Генпрокуратура пытается отобрать имущество у еще одного бывшего подмосковного мэра — У экс-главы Клинского района Александра Постриганя нашли активов на 9 млрд рублей — Генпрокуратура в понедельник сообщила, что уточнила ранее поданный в Клинский городской суд иск о взыскании в доход государства активов подозреваемого в превышении полномочий экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя. Прокуроры требуют передать государству имущество на 9 млрд руб., включая 1699 объектов недвижимости (в основном земельные участки в Клинском районе) кадастровой стоимостью не менее 4,3 млрд руб., четыре автомобиля стоимостью 9,4 млн руб. и 4,7 млрд руб. как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества.

— У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях — А более сильное желание протестовать выражают те, кто знает о реальных протестных акциях — У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса "Левада-центра". При этом доля респондентов, готовых протестовать против падения уровня жизни (27%), впервые превысила долю тех, кто говорит о вероятности самих протестов (26% против 41% в июле 2018 г.).

— Великобритания встретила Дональда Трампа традиционными протестами — Президент США проведет переговоры и с премьером Мэй, и с ее оппонентами — В понедельник начался трехдневный государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию. Как и в 2018 г., жители Лондона встретили гостя уличными протестами, а во вторник ожидаются самые массовые акции в столице и других крупных городах.

— Правительство потребовало выделить деньги на железную дорогу Кызыл – Курагино — Иначе оно готово оштрафовать инвесторов – компанию Руслана Байсарова и "Лидер" — На совещании у первого зампреда правительства Антона Силуанова в середине мая решено, что до 5 июня управляющая компания "Лидер" и концессионер железнодорожной линии Элегест – Кызыл – Курагино – проектная компания "ТЭПК "Кызыл – Курагино" (принадлежит Руслану Байсарову и "Лидеру") должны согласовать структуру финансирования по проектированию и строительству.

— ФРС США пытается не угодить в ловушку низкой инфляции — Американский центробанк не хочет повторить путь Японии и еврозоны — Управляющие Федеральной резервной системой США (ФРС) 4–5 июня будут обсуждать, как не угодить в ловушку низкой инфляции, если снова придется смягчить денежную политику, пишет The Wall Street Journal.

— Счетная палата: указ Путина о росте зарплат медиков большей частью не выполнен — Целевой уровень не достигнут по четырем пунктам из 170, настаивает Минздрав — Одной из ключевых целей майских указов президента Владимира Путина от 2012 г. был рост зарплат бюджетников до 200% от средней по региону. Достичь ее не удалось – почти 60% регионов не повысили зарплату как минимум работникам больниц и поликлиник. К такому выводу пришла Счетная палата, проверив исполнение бюджета в здравоохранении за 2018 г.: в 50 регионах из 85 зарплата среднего и младшего медицинского персонала не выросла.

— Максим Акимов: "Чиновники не доверяют частному бизнесу, а он – государству" — Вице-премьер Максим Акимов – о взаимоотношениях бизнеса и государства, привлечении частных средств в инфраструктурные проекты и о цифровой экономике — Цифровизация прочно обосновалась в повестке российских властей, и у руля программы в мае прошлого года в должности вице-премьера встал Максим Акимов.

— Остановка "Дружбы" сильнее всего сказалась на "Роснефти" и "Сургутнефтегазе" — Россия не смогла вывезти всю добытую нефть, экспорт сократился на 3,22% — Остановка трубопровода "Дружба" сказалась и на экспорте нефти из России, и на добыче. В мае поставки в Европу сократились на 592 550 т, или на 3,22%, по сравнению с апрелем, приводит "Интерфакс" данные ЦДУ ТЭК. Добычу Россия снизила на 112 254 т (1,1%) – сильнее, чем должна была по сделке ОПЕК+.

— Москва может войти в десятку самых привлекательных для туристов городов Европы — Для этого надо радикально упростить выдачу виз и сделать доступным авиасообщение, считает консалтинговая компания BCG — К 2025 г. Москва имеет все шансы войти в топ-10 самых посещаемых городов в Европе. Благодаря этому туристическая выручка увеличится более чем вдвое до 1,5 трлн руб., туристический поток – в 1,4 раза до 31,8 млн прибытий в год, в том числе до 5,9 млн человек из дальнего зарубежья. Такие расчеты приводят аналитики Boston Consulting Group (BCG) в исследовании "Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма".

— Капитализация "Газпрома" взлетела на слухах о возможной отставке Миллера — В течение дня котировки компании подскочили на 15%, торги закрылись ростом на 9,5% — 3 июня "Газпром" впервые за три года стал первым среди российских компаний по капитализации. На момент открытия торгов на Московской бирже стоимость компании составляла чуть более 5 трлн руб.

— Генераторы просят не пускать Забайкалье в число "тарифных заповедников" — И отнять льготы на электроэнергию у РЖД и других госкомпаний — Крупные генераторы обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой не вводить льготные тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей Забайкальского края.

— ЦБ введет паспорта финансовых продуктов — Специальный документ в доступной форме предупредит потребителя обо всех рисках — ЦБ предлагает ввести для финансовых инструментов индивидуальный паспорт, он же ключевой информационный документ (Key Information Document, KID), рассказал "Ведомостям" его представитель. Так информация о финансовых продуктах станет доступнее и удобнее для восприятия, а риски злоупотреблений снизятся, пояснил он. Как именно будут выглядеть паспорта, ЦБ сейчас обсуждает с профессиональными объединениями финансистов.

— "Ростелеком" может арендовать офис Захи Хадид на Дубровке — Сделка станет одной из крупнейших в этом году — "Ростелеком" ведет переговоры об аренде бизнес-центра Dominion Tower на Шарикоподшипниковской улице возле ст. м. "Дубровка", рассказали "Ведомостям" два человека, близких к разным сторонам сделки. Об этом также знают три консультанта, работавших с объектом.

— Цифровизация помогла вырасти российскому IT-рынку в 2018 году — Пока что заказчикам приходится отдельно объяснять, что это такое — Выручка 100 крупнейших российских IT-компаний в 2018 г. выросла на 11,2% и достигла 1,3 трлн руб., подсчитали авторы ежегодного рейтинга CNews Analytics. Подсчеты CNews скромнее оценки рынка аналитиками исследовательской компании IDC. По их данным, в 2018 г. российский IT-рынок достиг 1,5 трлн руб., что на 17% больше итога 2017 г.

— Российские компании стали чаще менять гендиректоров — Но много ли в природе кандидатов со всеми нужными качествами?— В 2018 г. 23% крупнейших российских компаний назначили нового гендиректора – это намного больше, чем годом ранее (10% компаний), и намного выше, чем в мире, показало исследование консалтинговой компании Spencer Stuart. Для сравнения: в мире только 16% компаний из списка FTSE 100 сменили гендиректора в 2018 г.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— В школу первым классом — Кому поможет семейная льгота при записи первоклассника — К первому чтению в Госдуме готовятся сразу два законопроекта, дающие преимущество младшим детям при поступлении в первый класс именно той школы, где уже учатся их старшие братья и сестры. Один документ, который вносит поправки в Закон "Об образовании в РФ", уже рассмотрел Комитет Госдумы по образованию и науке. Другой — пакет поправок в Семейный кодекс — прошел через Комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

— Опечатали отпуск — Жительница Свердловской области отсудила более 60 тысяч рублей за сорванную поездку за границу с ребенком — Жительница Туринска доказала в суде, что имеет право на компенсацию стоимости несостоявшегося отпуска. От поездки она была вынуждена отказаться прямо в аэропорту Екатеринбурга: сотрудники паспортного контроля не выпустили из страны ее 8-летнего сына, потому что в загранпаспорте женщины, где вписан ребенок, не было печати.

— Доброе имя в зоне риска — Верховный суд разъяснил, как правильно защищать деловую репутацию — Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ недавно изучила очень необычный спор. Суть его в следующем — некий гражданин в Краснодарском крае написал жалобу на местного полицейского чина, обвинив человека в погонах во всех грехах. Список прегрешений был длинный — от взяток с подчиненных до незаконного оформления на родню участков земли. Всего бдительный гражданин написал три жалобы за короткий срок, каждый раз добавляя обвинений.

— Квартира с кнопкой — В Росгвардии рассказали, как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков — Вечная проблема: как обезопасить свою квартиру, дом, дачу на те две-три недели, когда всей семьей собрались уехать? Сразу предложим готовый и пока безотказный рецепт — заключите договор с вневедомственной охраной Росгвардии.

— Попал под напряжение — Эффект "выгорания на работе" признали болезнью — Со стрессами на рабочем месте в России сталкиваются 70 процентов работников. И 49 процентов работодателей признали: на предприятиях есть предпосылки для этого, так что проблема требует государственного регулирования, рассказал "Российской газете" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

— В цифрах и фактах — Президент Владимир Путин оценил темпы роста российской экономики — О ситуации в экономике президент Владимир Путин поговорил с министром экономического развития Максимом Орешкиным.

— Дороже богатства — Вячеслав Володин заверил сербов в поддержке со стороны России — Россию и Сербию связывают особые отношения, языковая и духовная общность, которые крайне важно не растерять в условиях новых глобальных вызовов. Об этом говорил в Белграде спикер Госдумы Вячеслав Володин с руководством Сербии.

— Бот в помощь — Глава минюста заявил, что роботы смогут давать юридические консультации — Министр юстиции России Александр Коновалов допустил, что роботы в перспективе смогут давать юридические консультации. Более того, не исключено, что искусственному интеллекту доверят принятие простейших юридических решений, судебных или административных.

— Годы берут свое — Росстандарт проведет ревизию 10 тысяч советских ГОСТов — Росстандарт проведет масштабную ревизию советских ГОСТов, она затронет около 10 тысяч стандартов — то есть более чем четверть всех документов в фонде стандартов.

— Эксперимент на поле боя — В этом году Сухопутные войска получат на вооружение более 2,5 тысячи единиц новой боевой техники, в том числе комплексы противовоздушной обороны, модернизированные танки и БМП, а также реактивные системы залпового огня. Об этом сообщил главнокомандующий войсками Олег Салюков — С пополнением арсеналов доля современных вооружений у сухопутчиков вырастет до 60, а к концу будущего года — до семидесяти процентов. "В соединения спланирована поставка систем залпового огня "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и с расширенной номенклатурой реактивных снарядов повышенного могущества", — сказал главком в интервью "Красной звезде".

— Восток и Запад — Дмитрий Песков рассказал о Китае, санкциях и рунете — О влиянии американских санкций на отношения России и Китая, о том, будет ли "бойкот" ПМЭФ, а также об интернет-угрозе российскому суверенитету рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на телеканале RT.

— Собянин открыл четыре новые станции метро — У Москвы — новая традиция: вводить метро в строй не отдельными станциями, а сразу целыми участками новых линий. Вот и сегодня мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение на четырех станциях: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Жители районов востока и юго-востока будут тратить теперь на дорогу до центра столицы на 15 минут меньше, существенно разгрузится Таганско-Краснопресненская линия.

— Платеж под надзором — Дмитрий Медведев поручил улучшить контроль за средствами нацпроектов — Глава правительства Дмитрий Медведев ждет предложения по улучшению контроля за средствами, выделяемыми на национальные проекты. Также он считает правильным создать единую базу данных для всех ведомств по примеру Федеральной налоговой службы.

— Бочке стукнуло 60 — Прошедший май стал для нефтяных цен худшим за семь лет — Эскалация торговых войн и слабые показатели экономической активности в мире наконец догнали настроения на нефтяном рынке, сообщил американский банк Goldman Sachs. За последнюю неделю цена барреля эталонной североморской смеси Brent рухнула на десять долларов — до отметки 60,55.

— Капиталам вышла амнистия — Налоговики начали прием деклараций — Федеральная налоговая служба (ФНС) начинает прием спецдеклараций от участников третьего этапа амнистии капитала.

— Ягода моя — Килограмм подмосковной клубники в этом сезоне будет стоить не меньше 250 рублей — Через неделю в Подмосковье начнется "высокий" сбор клубники, который продлится до августа. Из-за теплой весны ранние сорта поспели чуть раньше обычного, и ягоды в этом году будет много. Такой позитивный прогноз дают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

— И трубой, и морем — Россия покрыла почти половину спроса на газ в ЕС —

— Почти половину газа по трубе европейские страны в прошлом году получили из России. Евросоюз хочет снизить зависимость, закупая сжиженный природный газ (СПГ), но, по иронии, только усиливает ее: Россия уже и здесь прокладывает себе дорогу в лидеры. Эксперты считают, что развитие инфраструктуры и глобализация рынка меняют подход к закупкам: важен не столько источник поставок, сколько цена, и России есть что предложить ЕС, говорится в энергобюллетене Аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ.

— Наличные нужды — Аналитики прогнозируют летний рост спроса на валюту — Следующая волна интереса населения к покупке наличной иностранной валюты может прийтись на лето, допускают аналитики. Простимулировать граждан к покупке долларов и евро может не только сезон отпусков, но и вероятная устойчивость курса рубля к внешним шокам. До этого россияне резко заинтересовались зарубежной валютой в марте, когда курс рубля в целом укреплялся.

— Пистолет — вежливо и быстро — Владельцам гражданского оружия предложат оценивать работу сотрудников лицензионных подразделений — Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной системы Росгвардии теперь будут получать оценки своей работы от, так сказать, своих клиентов — владельцев гражданского огнестрельного, спортивного, травматического и пневматического оружия. Происходить это будет в момент получения разрешения на ствол, перерегистрации или постановки на учет.

— Гонки миллиардеров — Генпрокуратура подала новый иск к бывшему главе Клинского района об аресте имущества на 9 миллиардов рублей — Генпрокуратура требует через суд арестовать движимое и недвижимое имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя. В понедельник стало известно об уточненной версии прокурорского иска — согласно ему общая сумма исковых требований увеличилась почти в два раза.

— Удар в сердце — Бывший спецназовец погиб, спасая людей от избиения — Убийство, которое, после выяснения некоторых его обстоятельств, стало резонансным, произошло в минувшие выходные в ближайшем Подмосковье. В драке погиб 24-летний Никита Белянкин, у которого полицейские обнаружили удостоверение ветерана боевых действий. Оказалось, что парень ранее служил в звании ефрейтора в спецназе ГРУ и принимал участие в боевых действиях против террористов в Сирии.

— Курам не до смеха — Следствие считает, что бывший губернатор Ивановской области может скрыться — Басманный суд Москвы отправил под стражу бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, задержанного по делу о хищении 700 млн рублей.

— Растраты посчитали — В столице начался процесс над экс-главой правительства Дагестана — В Лефортовском районном суде Москвы прошли предварительные слушания по громкому уголовному делу о крупной растрате бюджетных денег бывшим главой правительства Дагестана Абдусамадом Гамидовым и его заместителем Раюдином Юсуфовым.

— Такой разный Китай — В посольстве КНР представили документальный сериал — В посольстве КНР прошла презентация второго сезона документального сериала "Это Китай". Проект, подготовленный Пекинским центром по распространению китайской культуры "Чжунши Яюнь" и телеканалом RT, успешно стартовал в 2017 году. Теперь зрители смогут увидеть еще шесть серий, посвященных природе, путешествиям, традициям, ремеслам, технологиям, торговле и кухне Китая.

— Малыши в безопасности — В тюремном ведомстве появились детские автокресла — Тюремное ведомство обеспечило детскими автомобильными креслами машины тех колоний, где действуют дома ребенка. В них живут малыши, чьи мамы получили срок.

— Европу бьют — Американцы пригрозили Брюсселю прекращением сотрудничества в военной сфере — Вашингтон усиливает давление на Евросоюз, чтобы добиться отмены независимых проектов Брюсселя в оборонной сфере. Об этом сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на источники в европейской делегации, которая 22 мая вела переговоры с чиновниками госдепартамента.

— Дождались — Трамп добрался до Лондона за несколько дней до отставки премьера — Визит с элементами гротеска. Так назвал один из комментаторов начавшуюся поездку в Британию президента США Дональда Трампа. Острословы тем временем гадают, поцелует ли глава Белого дома королеву Елизавету II в нарушение протокола, как произошло в прошлом году. И как отреагирует глава Белого дома на сюрприз, который ему уготовили организаторы масштабной протестной акции, — пятиметрового "Робота-президента", сидящего на золотом унитазе.

— Правила съема — В Париже владельцев квартир заставят ограничивать размеры арендной платы — Многие парижане, особенно те, кто в ближайшее время намереваются менять жилье, вздохнули с облегчением: с 1 июля в Париже будет ограничена стоимость аренды квартир.

— С каторги на концерт?— "Репрессированные и расстрелянные" чиновники КНДР появились на публике — Привлекшее несколько дней назад всеобщее внимание сообщение южнокорейских СМИ о массовых репрессиях среди чиновников КНДР, отвечавших за подготовку саммита с Трампом в Ханое, оказалось, как минимум, частично неверным. Один из "репрессированных" политиков появился на концерте вместе с Ким Чен Ыном, а другого "расстрелянного" партократа заметили в здании МИД Северной Кореи.

— На минутку не разгонишься — Водителям фур и автобусов готовят новые штрафы — Водители фур будут привлекаться к ответственности, если они более чем одну минуту ехали со скоростью, превышающей 90 км/ч. Также появится дифференцированная ответственность за нарушение режима труда и отдыха в зависимости от того, кто является нарушителем: водитель, должностное или юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель.

— Молчание – золото — Не ответив на вопросы жильца, управляющая компания получила крупный штраф — Суд взыскал компенсацию с управляющей компании, которая проигнорировала вопросы жительницы дома. Женщина хотела уточнить, за что ей начислены пени, просила представить расчеты. Управдомы промолчали и сами оказались перед ней в долгу.

— Храм скинул леса — Преображенская церковь на острове Кижи впервые за долгие годы предстала в первозданной красе — Знаменитая Преображенская церковь на острове Кижи впервые за последние десятилетия предстала без строительных лесов. В музее-заповеднике завершилась внешняя реставрация исторического памятника, находящегося под охраной ЮНЕСКО. Теперь специалисты приступили к восстановлению внутреннего убранства храма.

— Печкин вместо "скорой" — Сотрудников почты обучат навыкам оказания доврачебной помощи — В Оренбургской области на помощь медикам бросят почтальонов: их научат оказывать доврачебную помощь и определять признаки инсульта и инфаркта. Кроме того, они будут уведомлять население о сроках прохождения медицинских осмотров и диспансеризации.

— К дому — через кассу — Предприниматель требует деньги за проезд по улицам коттеджного поселка — В Омске разгорелся скандал. Уральский бизнесмен выкупил территорию коттеджного поселка у фирмы-банкрота, в том числе дороги и улицы. И теперь за их пользование требует с жителей, за счет которых эти дороги и строились, круглую сумму. С требованием — признать сделку недействительной — омичи обратились в суд.

— "Цифра" на прилавке — Теперь и ценники будут следить за покупателями — Новосибирские студенты решили поставить современные технологии на службу торговле и придумали "умные ценники". Цифровая система может отслеживать маршруты покупателей, давать рекомендации по размещению товаров и даже самостоятельно делать скидки. Разработку уже две недели тестируют в одном из магазинов города.

— Строем за луком — Для выполнения плана глава района обязал собирать дикоросы даже полицейских — Глава Амгинского улуса Якутии Николай Архипов обязал действующие на территории района предприятия и организации собирать дикоросы и сдавать их на переработку в местный сельскохозяйственный кооператив. Под действие распоряжения наряду с муниципальными учреждениями попали республиканские и даже федеральные.

— Дочки-матери — ФСИН России разрешит всем осужденным матерям жить в колониях с детьми — ФСИН России в этом году планирует потратить более 36 миллионов рублей на ремонт и модернизацию домов ребенка в исправительных колониях. Кроме этого, к 2021 году будет реализована программа, по которой женщины, отбывающие наказания, и их родившиеся малыши смогут проживать вместе.

— Не молчите! — Украинские националисты объявили войну маршалу Жукову — почему молчат западные лидеры и глава Украины — Происходящее сегодня на Украине можно определить одним словом — безвластие. Когда прежние "верхи" уже не могут управлять по-старому, а новые, пришедшие к власти вместе с президентом Владимиром Зеленским, жить по-старому не хотят. В итоге на политической сцене сложилось шаткое статус-кво, которое используют в своих интересах "третьи силы", также желающие проникнуть в Раду и готовые ради этого устраивать разрушительные "перформансы".

— Свидетелей не осталось — В Израиле скончался последний участник восстания в "Собиборе" — В Израиле в возрасте 96 лет скончался последний из выживших узников "Собибора", участник единственного успешного восстания в нацистских концлагерях Семен Розенфельд.

— Дорого и плохо — В США создали рейтинг своего самого неудачного вооружения — Триллионы долларов, потраченные США на разработку "чудо-оружия" для своей армии, оказались "вбуханы" в неэффективные проекты. Один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider составил рейтинг самых проблемных американских военных разработок, которые стали головной болью для Пентагона.

— Ракетоносец с "Кинжалом" — Недавно поднявшийся в небо модернизированный сверхзвуковой дальний бомбардировщик Ту22М3М летает быстрее своего предшественника и преодолевает расстояния куда значительнее. Улучшенные и более экономичные двигатели позволяют самолету набирать скорость, превышающую базовые 2 тыс. км/ч. А радиус его действия, по некоторым данным, увеличился с нынешних 6 до 8 тыс. км — Это без дозаправки топливом в воздухе.

— Охота на работу — Как поймать хорошего дипломника — Национальное агентство развития квалификаций представило результаты пилотного мониторинга рынка труда по четырем направлениям: машиностроение, судостроение и морская техника, ракетная техника и космическая деятельность, телекоммуникации, почтовая связь и радиотехника. Одним из вопросов, интересовавших исследователей, было то, как компании привлекают молодых специалистов, только что окончивших вуз.

— Инклюзия без иллюзий — В классы придут 17 тысяч педагогов для работы с особенными детьми — В России сегодня учатся более 1,5 миллиона детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). К каждому нужен свой подход. Это и технические средства: пандусы, мониторы Брайля, специальные клавиатуры. И адаптированные программы и учебники. Но самое главное — взрослые, которые помогут получить качественное образование особенному ребенку: психологи, дефектологи, тьюторы…

— Остаться онлайн — Хакеры атаковали интернет-ресурсы ЕГЭ — Интернет-ресурсы Рособрнадзора и подведомственных ему организаций, ответственных за проведение ЕГЭ, пережили массовые DDoS-атаки.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Распустили полис — Федеральная антимонопольная служба начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области. В случае выявления нарушений ведомство примет "соответствующие меры антимонопольного реагирования", сообщила "Известиям" начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева. В "Росгосстрахе" и "Ингосстрахе" сообщили, что компании действительно повысили тарифы, вернувшись к ставкам 2018 года. При этом страховщики не исключили, что полис может вновь подешеветь.

— Всё Севморпутем — Минобороны накроет Северный морской путь спутниковым зонтиком: до конца года вся российская группировка в Арктике получит доступ к высокоскоростным каналам передачи информации. Заполярная связь начнет работать, когда на орбиту будут выведены спутники "Меридиан-М". Обновление их группировки увеличит пропускную способность системы спутниковой связи и расширит зону ее доступности на всем протяжении Севморпути, рассказали "Известиям" источники в Минобороны. Обеспечение коммуникаций в Заполярье — сложнейшая техническая задача, отметили опрошенные "Известиями" эксперты. Большинство современных спутниковых систем не работает севернее 70-й параллели, а именно в этих широтах проходит большая часть Северного морского пути.

— Отдача снизу — Финансовое положение российских регионов существенно улучшилось в 2018 году — темпы роста доходов местных бюджетов превысили увеличение расходов (16% против 11%), а долговая нагрузка снизилась. Об этом говорится в обзоре Газпромбанка "Регионы России" (есть у "Известий"). Прогресс достигнут прежде всего благодаря увеличению поступлений от местных налогов, а не из-за поддержки бюджетов субъектов из федерального центра, подчерк- нули аналитики. Впрочем, опрошенные "Известиями" эксперты уверены: ближайшие годы не будут для регионов настолько уж "тучными". Им придется тратить деньги на нацпроекты.

— У доктора не болит — Наибольшими темпами в России растут заработки тех, кто трудится в области здравоохранения и социальных услуг. В прошлом году их доходы увеличились на 23%, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились "Известия". На первые строчки рейтинга самых быстрорастущих зарплат попали также сферы рыболовства и рыбоводства и производства готовых изделий. Наиболее высокими в абсолютном значении традиционно остаются доходы нефтедобытчиков и производителей табака и кокса.

— В темпе роста — Темпы роста российской экономики по итогам 2019 года могут превысить прогнозируемый показатель в 1,3%. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, пик инфляции уже пройден и к концу года ожидается ускорение роста ВВП. При этом МЭР пока не будет менять официальный прогноз, заверил главу государства руководитель ведомства. В экспертном сообществе к оптимистичным прогнозам Максима Орешкина относятся с осторожностью — российская экономика по-прежнему зависима от нефтяных котировок и внешнего давления.

— Первый взнос — На счет фонда Марии Бутиной, приговоренной властями США к полутора годам тюрьмы, поступило 12 млн рублей. Большая часть этой суммы пойдет на погашение задолженности перед американскими адвокатами, которая составляет 43 млн рублей. Об этом "Известиям" заявил правозащитник Александр Ионов, помогающий семье россиянки. Информацию подтвердил и отец заключенной Валерий Бутин. Он также рассказал о трудностях, связанных с недавним переводом дочери в пенитенциарное учреждение во Флориде.

— Сим-карта бита — Сеть магазинов "Пятерочка" может начать продажи сим-карт МТС, "МегаФона" и "ВымпелКома" ("Билайн"), рассказали "Известиям" партнер ритейлера, сотрудник телекоммуникационной компании и источник в одном из мобильных операторов "большой тройки". Эксперты считают привлечение в сеть сотовых компаний перспективным направлением, ведь магазины шаговой доступности покупатели посещают чаще, чем салоны связи. Дополнительный канал продаж интересен и операторам — спрос на симкарты составляет 100 млн штук в год.

— Возьмут под крыло – В петербургском аэропорту Пулково будет построен современный топливозаправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. т авиакеросина в год. Инвестиции в проект "Роснефти" составят более 3 млрд рублей. После открытия ТЗК "дочка" компании — "Роснефть Аэро" сможет обслуживать половину самолетов в Пулково. При этом время заправки каждого воздушного судна "в крыло" сократится примерно на 20 минут. Это снизит затраты компании, а также повысит привлекательность Пулково в качестве крупнейшего транзитного хаба северо-запада страны.

— Права на прокат — Госавтоинспекция планирует ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав. Об этом "Известиям" сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров. Представители профессионального сообщества поддерживают инициативу, однако предупреждают о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.

— От человека к обезьяне — ВРоссии работают над созданием интерфейса "мозг—компьютер", который способен не только декодировать мысли, но и отправлять обратно в мозг сигналы, пригодные для понимания. С помощью этого интерфейса можно будет руководить искусственной рукой, получая информацию о том, что она чувствует, а также научиться предугадывать желания и озвучивать их с помощью громкоговорителя. Именно такой эксперимент российские ученые задумали провести на обезьянах, которые начнут "проговаривать" свои намерения.

— Береги автомобиль — Экспресс-тесты качества топлива, разработанные в России, позволят мгновенно узнать о наличии в бензине веществ, способных навредить машине. Тесты представляют собой полоски из картона, на которые достаточно капнуть оставшимся на заправочном пистолете топливом. Если оно содержит свинец, железо и другие вредные для автомобиля соединения, полоска в считаные секунды изменит цвет, тем самым предупредив водителя о низком качестве горючего. На такой АЗС можно будет залить минимальное количество бензина, чтобы доехать до следующей. Вооружившись тестом, "Известия" провели свое расследование качества бензина на московских заправках.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Бюджет не распробовал добавку – Эксперты института Гайдара и РАНХиГС оценили вклад повышенного НДС в казну — Заметного роста поступлений в бюджет от налога на добавленную стоимость относительно ВВП пока не произошло, несмотря на повышение его ставки до 20% с 1 января.

— Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности — Почему Альфа-Банк и "Т Плюс" подали в суд на Михаила Абызова — РБК стало известно, какие претензии Альфа-Банк и подконтрольная Виктору Вексельбергу компания "Т Плюс" выдвинули арестованному Михаилу Абызову и еще ряду лиц, причастных к деятельности связанной с ним "Группы Е4".

— Рынок сыграл в отставку — Три вопроса о причинах скачка акций "Газпрома" — "Газпром" обогнал по капитализации Сбербанк, став самой дорогой компанией в России — на пике рост составил 17%. РБК разбирался в причинах такого взлета стоимости бумаг газовой монополии и потенциале ее дальнейшего роста.

— Энергетики попросили отключить РЖД от льгот — Почему энергетики хотят лишить РЖД льгот — Крупные энергохолдинги и отраслевые объединения, включая En+ Олега Дерипаски, "Интер РАО" и "Газпром энергохолдинг", обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку курирующему в правительстве вопросы топливноэнергетического комплекса, предложением лишить РЖД как госмонополию льгот на покупку электроэнергии в регионах с особыми тарифными условиями. Об этом говорится в письме, направленном в правительство 31 мая. У РБК есть копия письма, ее подлинность подтвердили авторы обращения—представители Совета производителей энергии и Сообщества потребителей энергии.

— Найдутся все — Несколько месяцев назад ФСБ направила в "Яндекс" требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс. Диск", рассказали РБК источник на ИТ-рынке и собеседник, близкий к "Яндексу". Оба собеседника РБК утверждают, что за прошедшее время "Яндекс" так и не предоставил в спецслужбу ключи, хотя по закону на это отводится не более десяти дней. Ранее из-за отказа поделиться ключами в России по решению суда был заблокирован мессенджер Telegram. Почему "Яндекс" не готов передавать ключи и чем это обернется для компании, разбирался РБК

— Топорная забота — Запрещенное в России, но известное посетителям пиратских онлайн-кинотеатров казино AZINO 777 ("Азино три топора") в этом году резко снизило рекламную активность. Зато в первую тройку рекламодателей вошел нелегальный букмекер 1XBET.