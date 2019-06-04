ТОКИО, 4 июн /ПРАЙМ/. Новый раунд торговых переговоров на рабочем уровне между Японией и США пройдет в Вашингтоне 10-11 июня, сообщил во вторник министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги.

По информации агентства Киодо, на встрече будут присутствовать представители японского МИД, а также министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла и министерства экономики, торговли и промышленности. Ожидается, что стороны вновь подтвердят свои позиции в отношений таможенных пошлин на сельскохозяйственные и промышленные товары.

"В настоящее время точное время и формат встречи пока не определен", — добавил Мотэги.

Япония и США начали торговые переговоры после того, как администрация Трампа приняла решение не участвовать в Транс-Тихоокеанском партнерстве и сосредоточиться на заключении двусторонних договоренностей. Недовольство президента США Дональда Трампа вызывают, в частности, условия и объем импорта японских автомобилей. Трамп принял решение отложить введение пошлин на импортные машины и детали к ним на полгода.