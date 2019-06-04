ВЛАДИВОСТОК, 4 июн /ПРАЙМ/. Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) инвестирует 75 миллионов рублей в развитие технологий компании Hotlead — одного из первых якорных резидентов технопарка "Русский" и резидента "Сколково", сообщает Дальневосточный федеральный университет.

Hotlead — это сервис облачной телефонии для бизнеса со встроенной виртуальной системой, маркетинговой аналитикой и телефонными номерами в 115 городах России и 75 странах мира. Компания является резидентом технопарка "Русский" с 2018 года b входит в IT-кластер фонда "Сколково". Компания сотрудничает с крупнейшими южнокорейскими клиниками и предприятием Severance. Головной офис и команда разработчиков находятся в Хабаровске, теперь компания открывает офис и во Владивостоке в технопарке "Русский".

"Раунд предполагает инвестиции в развитие технологий компании и масштабирование бизнеса через выход на новые рынки сбыта. Hotlead станет первой инвестицией фонда", — говорится в сообщении.

Генеральный директор ДФВТ Руслан Саркисов отметил, что в Hotlead фонд видит потенциал выхода на федеральный уровень за счет востребованного в сегменте малого и среднего бизнеса продукта.

Hotlead получит средства в виде конвертируемого займа. ДФВТ станет владельцем 5% проекта сразу, а к 2023 году его доля вырастет до 40–49,9%. Еще около 5% получит фонд Skolkovo Ventures, ставший консультантом разработчика. Сделку планируется закрыть в течение месяца.

Поручение о создании на острове Русском во Владивостоке крупного научно-технологического центра дал президент России Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума в 2018 году. Сегодня в рамках его инициативы в ДВФУ реализуется программа Технопарк "Русский".