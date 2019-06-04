ЛОНДОН, 4 июн /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Власти Великобритании не спешат принимать решение о запрете устройств китайской технологической компании Huawei, вложившей в экономику страны порядка 1,7 миллиарда фунтов стерлингов в 2018 году, следует из заявлений чиновников.

По словам замглавы МВД Бена Уоллеса, власти еще обсуждают ситуацию с Huawei и не приняли окончательного решения. "Правительство еще не пришло к выводу о том, как бороться с инфраструктурой, которая потенциально слаба или действительно может быть использована иностранными государствами с целью шпионажа. Обсуждение продолжается", — сказал он журналистам.

Уоллес отметил, что Британия в данном вопросе берет во внимание мнение европейских партнеров, однако при допуске игроков на британский рынок должны быть правила игры.

Согласно исследованию британского аналитического агентства Oxford Economics, китайская компания Huawei в 2018 году стимулировала вклад в ВВП Великобритании в размере 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. Более 26 тысяч рабочих мест в стране поддерживаются бизнесом Huawei. Налоговый взнос по итогам прошлого года составил 470 миллионов фунтов.

Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

После решения США японские сотовые операторы SoftBank, NTT Docomo и KDDI (au) объявили, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж новых моделей телефонов производства Huawei и приостанавливают прием предварительных заказов. О приостановке приема предзаказов на телефоны 5G от Huawei объявили и ряд британских мобильных операторов. Вашингтон также последовательно уговаривает европейских партнеров отказаться от сотрудничества с Huawei.