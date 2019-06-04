БРЮССЕЛЬ, 4 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини обсудили во вторник со старшим советником президента США Джаредом Кушнером торговые отношения и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Юнкер и Могерини встретились с Кушнером, чтобы обсудить Ближний Восток и торговые отношения между ЕС и США. Прочный мир и стабильность в регионе — фундаментальный интерес для ЕС", — говорится в его Twitter.

Что касается торговых отношений, то, к примеру, в прошлом году Соединенные Штаты ввели в отношении импорта стальной и алюминиевой продукции из ЕС дополнительные пошлины, Евросоюз же ответил увеличением тарифов на импорт определённых товаров из США на несколько миллиардов евро. Однако после этого в июле прошлого года стороны договорились о торговом диалоге и возможности расширения сотрудничества, к примеру, по поставкам сжиженного природного газа из США в ЕС. Также они решили воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения торговых дискуссий.

При этом со стороны США не исключалась возможность установления дополнительных пошлин на импорт из ЕС автомобилей и запчастей. Еврокомиссия сообщала, что предпримет ответные действия, если власти Соединенных Штатов пойдут на это.

Однако в мае этого года президент США Дональд Трамп принял решение отложить введение этих пошлин на полгода после изучения доклада министерства торговли, из которого следует, что автомобильная индустрия "крайне необходима для национальной безопасности" США.

Поставки товаров Евросоюза в США не представляют угрозу для американской безопасности, говорила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

Евросоюз хочет начать с США переговоры о снятии пошлин на определенные виды промышленных товаров, за исключением сельского хозяйства. Однако США пока, как кажется, не готовы к этому, отмечала ранее Мальмстрем.