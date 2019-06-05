ВЛАДИВОСТОК, 5 июн /ПРАЙМ/. Представители бизнеса, политики и общественности Южной Кореи и Дальнего Востока РФ в среду соберутся во Владивостоке на IХ Дальневосточном российско-корейском форуме.

По данным департамента международного сотрудничества Приморского края, этот форум – одна из важнейших площадок, на которой рассматриваются реальные возможности реализации совместных проектов в рамках инициативы "девяти мостов" сотрудничества, которую поддерживают главы РФ Владимир Путин и Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Как ожидается, в форуме примут участие бизнесмены и чиновники, которые обсудят сотрудничество в сельском хозяйстве, рыбной отрасли, промышленном и перерабатывающем производстве, транспорте и логистике. Также участники дадут оценку достижений стратегии развития Дальнего Востока.

Форум стартует в 09.30 (02.30 мск) в отеле LOTTE во Владивостоке. В церемонии открытия примут участие власти Приморья, и.о. генерального консула Республики Корея во Владивостоке Пак Сан Тэ, президент Корейского морского института Ян Чхан Хо и другие. После открытия начнется работа по секциям.

Дальневосточный российско-корейский форум организован генеральным консульством Республики Корея во Владивостоке при поддержке властей региона и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.