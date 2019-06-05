МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Спрос на водонагреватели в России за год серьезно подскочил в Тольятти и Ижевске, тогда как в Красноярске и Казани интерес к ним, напротив, снизился, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".

Эксперты сервиса проанализировали изменение интереса к бойлерам для нагревания воды на сайте "Авито" в 2019 году по сравнению с прошлым годом. В целом рынок водонагревателей в России стабилен: спрос за год вырос на 1,8%, предложение сократилось на 0,3%.

"В некоторых городах наблюдается интересная закономерность: на фоне значительного увеличения спроса заметно сокращается предложение. Так, Тольятти занял первое место по росту интереса к бойлерам (плюс 43,3%), а число выставленных объявлений снизилось на 19,8%. Вторым по увеличению спроса стал Ижевск (плюс 32,8%) – в нем предложение сократилось на 20,7%", — сообщили в "Авито".

Однако в нескольких городах ситуация обратная: интерес к технике снижается, а предложение – растет. "Например, Красноярск занял первое место как по снижению спроса на водонагреватели (минус 40,5%), так и по увеличению количества объявлений об их продаже (плюс 23,1%)", — указали в сервисе. В свою очередь в Казани предложение выросло за год на 14,3%, а интерес упал на 31%.

В Москве спрос на водонагреватели снизился на 1,8%, тогда как предложение просело на 22%. В Санкт-Петербурге интерес к технике уменьшился за год на 12,9%, предложение — на 13,3%.

По оценке сервиса, в среднем по России стоимость бойлера за год снизилась на 1,6% и составила 7,43 тысячи рублей на момент исследования текущего года. Предложение о покупке самого дешевого водонагревателя можно найти в Ульяновске (там он стоит 4,32 тысячи рублей), а самый дорогой бойлер – в Красноярске (11,49 тысячи рублей).