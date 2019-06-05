ВЛАДИВОСТОК, 5 июн /ПРАЙМ/. Цепочки поставок между Россией и Южной Кореей должны обеспечивать развитие трансграничного сотрудничества двух стран, а также мир и стабильность в регионе, сообщил президент Корейского морского института Ян Чхан Хо, выступая на открытии Дальневосточного российско-корейского форума во Владивостоке.

Девятый Дальневосточный российско-корейский форум стартовал в среду во Владивостоке. Представители бизнеса, общественности и чиновники двух стран обсудят на нем возможности реализации проектов в рамках инициативы "девяти мостов" сотрудничества, а также совместную работу в сельском хозяйстве, рыбной отрасли, промышленном и перерабатывающем производстве, транспорте и логистике.

"Россия и Республика Корея предпринимали различные политические действия, все они были направлены на достижение общих целей: увеличение взаимных выгод, региональной экономической интеграции через трансграничное сотрудничество и создание механизма мира. Именно поэтому в темы этого форума мы добавили и трансграничное сотрудничество. Необходимыми условиями для него являются мир и стабильность. Для интенсификации этих процессов мы должны иметь инструменты – этими инструментами могут стать цепочки поставок", — сказал Хо.

По его словам, для РФ и Южной Кореи создание цепочек поставок – задача как внутреннего, так и международного уровня.

"Для Кореи важно в целях повышения международной конкурентоспособности укреплять конкурентоспособность в области логистики, чтобы корейские компании могли повысить международную конкурентоспособность через продвижение на рынок России. Необходимо сначала увеличить инвестиции в зарубежные морские порты и терминалы, логистические центры", — отметил Хо.

Он также добавил, что цель форума – поиск путей практического сотрудничества в сельском хозяйстве, рыбообработке и промышленных комплексах. "Уверен, что форум поможет добиться двустороннего консенсуса в создании таких цепочек и найти конкретные проекты", — сказал Хо.